झांसी में रावण दहन; राबिया बानो तैयार कर रहीं मर्यादा और भाईचारे के पुतले, तीन पीढ़ियों से सहेजे हैं परंपरा
पढ़िए प्रताप सिंह के संपादन में दशहरे की अद्भुत एवं ऐतिहासिक परंपराओं पर आधारित संवाददाता शाश्वत सिंह की खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 12:57 PM IST
झांसी : दशहरे पर जब विशालकाय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले आग की लपटों में समा जाते हैं, तो कुछ ही मिनटों में महीनों की मेहनत भी राख में बदल जाती है, लेकिन इस राख और पुतलों की अनोखी कहानी भी है. परंपरा, संस्कृति और आजीविका पर आधारित रावण दहन (दशहरा उत्सव) पुरातन कालीन कथानकों पर आधारित है. इसके पीछे गहरे सामाजिक सरोकार और आस्था भी जुड़ी हैं.
देशभर में दशहरा मनाने को लेकर अलग-अलग अंदाज हैं, लेकिन कारण आस्था, परंपरा के साथ आजीविका से भी जुड़ा नजर आता है. झांसी में भी रावण दहन की परंपरा है. झांसी के क्राफ्ट मेला ग्राउंड और सदर बाजार में लगभग 65 से 70 फीट ऊंचे रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतलों का दहन होता है. साथ ही करीब 400 फीट लंबी सोने की लंका का भी दहन किया जाता है. आतिशबाजी प्रतियोगिताएं होती हैं. सदर बाजार की कमेटी करीब 98 साल से यह आयोजन कर रही है.
रावण दहन के बाद एक-दूसरे को पान खिलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत और भाईचारे की खुशी मनाई जाती है. जिसे बुंदेली भाषा में 'दशवरा मिलन' कहते हैं. यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग आपस में पान बांटकर सद्भाव का संदेश देते हैं. झांसी के एरच कस्बे में दशहरे के ठीक 15 दिन बाद रावण दहन करने की परंपरा है. जहां भव्य राम-रावण युद्ध का मंचन होता है.
परंपरा के साथ आजीविका का अवसर : झांसी में दशहरे के लिए पुतले तैयार करने वाली राबिया बानो (56) और उनका परिवार ऐतिहासिक परंपरा की अहम कड़ी हैं. राबिया के परिवार में तीन पीढ़ियों से रावण, मेघनाद, कुंभकरण के पुतले तैयार करने का काम हो रहा है. राबिया के साथ उनके बेटे अयान और बेटी आरजू भी हाथ बंटाती हैं.
मूलरूप से उरई की रहने वाली राबिया बानो बताती हैं कि परिवार में इस काम की शुरुआत उनके ससुर ने वर्ष 1960 में की थी. इसके बाद पति ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया. हमने यह कला अपने ससुर से ही सीखी थी. पहली बार वर्ष 1999 में पुतला तैयार किया. इसके बाद से यही काम आजीविका का साधन बन गया. वर्तमान में परिवार के सभी सदस्य मिलकर ही पुतला बनाते हैं.
पुतला निर्माण की प्रक्रिया : दशहरे से कई सप्ताह पहले पुतले बनाने की तैयारी शुरू होती है. सबसे पहले बांस की खपच्चियों से ढांचा तैयार किया जाता है. ढांचे में सिर, धड़, हाथ और पैरों का आकार तय किया जाता है. इसके बाद कागज और कपड़े की परतें चढ़ाई जाती हैं. इसके बाद चेहरे, मुकुट और शरीर के दूसरे हिस्सों को आकार दिया जाता है. अंत में रंगाई और सजावट के जरिए पुतले को अंतिम रूप मिलता है.
राबिया बानो के अनुसार पुतलों की बनावट में चेहरे और मुकुट की विशेष भूमिका होती है. रावण के 10 सिर, बड़ी आंखें, मूंछें और ऊंचा मुकुट उसकी आकृति को प्रभावशाली बनाते हैं. इन्हें तैयार करने के लिए कारीगरों को नाप और अनुपात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है. पुतले के चेहरे और मुकुट बनाने का काम वे खुद करती हैं. रंगाई और सजावट की जिम्मेदारी बच्चे संभालते हैं.
राबिया के अनुसार झांसी में दशहरे के अवसर पर अलग-अलग स्थानों पर रावण दहन के आयोजन होते हैं. पिछले वर्ष सदर बाजार के जिमखाना मैदान में लगभग 50 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया था. इस वर्ष कुल 3 पुतले तैयार किए जा रहे हैं. इनमें रावण का पुतला 70 फुट, कुंभकर्ण का 55 फुट और मेघनाद का 50 फुट ऊंचा है.
सामग्री पर महंगाई का असर : राबिया के अनुसार पुतला निर्माण में महंगाई असर डाल रही है. इस वर्ष बांस पर लगभग 15000 रुपये, कपड़े पर 4000 रुपये, रंग और सजावट पर 5000 रुपये तथा अन्य सामग्री पर 4000 रुपये खर्च हुए हैं. मजदूरी और परिवहन पर अलग खर्च आएगा. ऐसे में कुल लागत लगभग 50 से 60 हजार रुपये आती है. इसके मुकाबले कीमत मिलने की उम्मीद कम है.
विकास खत्री के अनुसार राबिया के परिवार के काम की खासियत उनकी आस्था है. राबिया बानो के परिवार का काम केवल पुतले बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह झांसी की साझा सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा से भी जुड़ता है. दशहरा महोत्सव में अलग-अलग पृष्ठभूमि के लोग अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं. दशहरे की शाम पुतलों का जलना कुछ मिनटों का दृश्य है, लेकिन उसके पीछे राबिया जैसे कारीगरों का श्रम और पीढ़ियों से चला आ रहा हुनर होता है.
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