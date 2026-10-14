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झांसी में रावण दहन; राबिया बानो तैयार कर रहीं मर्यादा और भाईचारे के पुतले, तीन पीढ़ियों से सहेजे हैं परंपरा

झांसी में दशहरा मनाने का अनोखा अंदाज. ( Photo Credit : ETV Bharat )

झांसी : दशहरे पर जब विशालकाय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले आग की लपटों में समा जाते हैं, तो कुछ ही मिनटों में महीनों की मेहनत भी राख में बदल जाती है, लेकिन इस राख और पुतलों की अनोखी कहानी भी है. परंपरा, संस्कृति और आजीविका पर आधारित रावण दहन (दशहरा उत्सव) पुरातन कालीन कथानकों पर आधारित है. इसके पीछे गहरे सामाजिक सरोकार और आस्था भी जुड़ी हैं.

दशहरे की अद्भुत एवं ऐतिहासिक परंपराओं पर आधारित ईटीवी भारत की खास खबर (Video Credit : ETV Bharat) देशभर में दशहरा मनाने को लेकर अलग-अलग अंदाज हैं, लेकिन कारण आस्था, परंपरा के साथ आजीविका से भी जुड़ा नजर आता है. झांसी में भी रावण दहन की परंपरा है. झांसी के क्राफ्ट मेला ग्राउंड और सदर बाजार में लगभग 65 से 70 फीट ऊंचे रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतलों का दहन होता है. साथ ही करीब 400 फीट लंबी सोने की लंका का भी दहन किया जाता है. आतिशबाजी प्रतियोगिताएं होती हैं. सदर बाजार की कमेटी करीब 98 साल से यह आयोजन कर रही है.