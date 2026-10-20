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जय श्रीराम के जयकारों से गूंजी रांची, भव्य आतिशबाजी के बीच हुआ रावण दहन

रांची में रावण दहन ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मंगलवार की शाम विजयादशमी के अवसर पर भव्य रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मैदान में जुटे. रक्षा राज्य मंत्री और झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की उपस्थिति में रावण दहन किया गया. इस दौरान पूरा मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा. वहीं, भव्य आतिशबाजी ने लोगों का दिल जीत लिया. आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी बिखेरती आतिशबाजी आकर्षण का मुख्य केंद्र रही.



पहले जली लंका

कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले सोने की लंका का दहन किया गया. इसके बाद बारी-बारी से मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण के विशाल पुतलों को जलाया गया. पुतलों में आग लगते ही मैदान में मौजूद लोगों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए. रावण के पुतले के दहन के साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया. पुतलों से उठती आग की लपटों और आतिशबाजी के नजारे को लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद किया.