जय श्रीराम के जयकारों से गूंजी रांची, भव्य आतिशबाजी के बीच हुआ रावण दहन
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और राज्यपाल संतोष गंगवार की उपस्थिति में रांची के मोरहाबादी में रावण दहन हुआ. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 20, 2026 at 8:01 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 8:34 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मंगलवार की शाम विजयादशमी के अवसर पर भव्य रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक इस आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मैदान में जुटे. रक्षा राज्य मंत्री और झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की उपस्थिति में रावण दहन किया गया. इस दौरान पूरा मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा. वहीं, भव्य आतिशबाजी ने लोगों का दिल जीत लिया. आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी बिखेरती आतिशबाजी आकर्षण का मुख्य केंद्र रही.
पहले जली लंका
कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले सोने की लंका का दहन किया गया. इसके बाद बारी-बारी से मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण के विशाल पुतलों को जलाया गया. पुतलों में आग लगते ही मैदान में मौजूद लोगों ने जय श्रीराम के जयकारे लगाए. रावण के पुतले के दहन के साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया. पुतलों से उठती आग की लपटों और आतिशबाजी के नजारे को लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद किया.
मोरहाबादी मैदान में रावण दहन के दौरान की गई भव्य आतिशबाजी ने समारोह को और आकर्षक बना दिया. आसमान में एक के बाद एक रंग-बिरंगी रोशनी और आतिशबाजी के नजारे देखकर मैदान में मौजूद लोग रोमांचित हो उठे. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला. परिवार के साथ पहुंचे लोगों ने रावण दहन का आनंद लिया. जैसे ही रावण का पुतला आग की लपटों में घिरा, मैदान तालियों और जयकारों से गूंज उठा.
बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश
राज्यपाल संतोष गंगवार ने बताया कि विजयादशमी का पर्व भगवान श्रीराम की ओर से रावण पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में मनाया जाता है. रावण दहन के माध्यम से समाज को अहंकार, अन्याय और बुराई का त्याग कर सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश दिया जाता है. मोरहाबादी मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम ने इसी परंपरा को जीवंत किया. लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ पर्व मनाया. इस आयोजन के साथ ही राजधानी में दशहरा उत्सव का उल्लास अपने चरम पर पहुंच गया.
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