धमतरी में जला अहंकार का प्रतीक रावण, बलरामपुर में हुई जोरदार आतिशबाजी, टापू वाले रावण को देखने जुटी हजारों की भीड़, बेमतरा में भक्त हुए हादसे का शिकार
विजयादशमी के मौके पर पूरे प्रदेश में रावण दहन का आयोजन किया गया. आयोजन में हजारों लोग शामिल हुए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 21, 2026 at 9:03 AM IST
धमतरी/बलरामपुर/बेमतरा/एमसीबी: विजयादशमी के मौके पर धमतरी के एकलव्य मैदान में 50 फीट का रावण दहन किया गया. पहली बार एकलव्य मैदान में रावण दहन और रामलीला का मंचन किया गया. इससे पहले रावण दहन और रामलीला का मंचन गौशाला मैदान में आयोजित किया जाता रहा. महापौर रामू रोहरा ने कहा कि अगले साल से यहां पर नवरात्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. बलरामपुर के रामानुजगंज में भी विजयादशमी पर रावण दहन का भव्य आयोजन हुआ. बड़ी संख्या में लोग रावण दहन और उसके पहले होने वाली आतिशबाजी देखने के लिए पहुंचे. बेमेतरा में विजयादशमी के आयोजन से लौट रहे भक्तों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में 10 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें कुछ की स्थिति गंभीर है.
धमतरी में बदल गया रावण दहण का स्थान
धमतरी में नगर निगम की ओर से दशकों से विंध्यवासिनी मंदिर के पीछे स्थित गौशाला मैदान में रामलीला और रावण दहन का आयोजन किया जाता रहा. इस आयोजन से शहर के लोगों की भावनाएं और यादें जुड़ी हुई हैं. हर साल विजयादशमी के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग परिवार सहित यहां पहुंचकर रामलीला का आनंद लेते और रावण दहन देखते थे. लेकिन इस वर्ष आयोजन स्थल बदलकर स्वर्गीय विष्णु हिरवानी एकलव्य खेल मैदान कर दिया गया. नई जगह पर आयोजन होने के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ. हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और पूरे उत्साह के साथ दशहरा पर्व मनाया.
अछोटा की रामलीला मंडली
इस आयोजन में रामलीला मंचन का भी विशेष आकर्षण रहा. अछोटा की भूले-बिसरे रामलीला मंडली पिछले करीब 30 वर्षों से लगातार रामलीला का मंचन करती आ रही है. तीन दशक से चली आ रही यह परंपरा क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम कर रही है. रामलीला के माध्यम से भगवान श्रीराम के जीवन, आदर्शों और धर्म की स्थापना की कथा को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया. आधुनिक मनोरंजन के कई विकल्पों के बीच रामलीला जैसी पारंपरिक विधा को लगातार जीवित रखना अपने आप में महत्वपूर्ण है. अछोटा की मंडली का निरंतर मंचन इस बात का उदाहरण है कि स्थानीय कलाकार और रामलीला से जुड़े लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.
महापौर रामू रोहरा ने की आतिशबाजी
दशहरा आयोजन के दौरान महापौर रामू रोहरा का उत्साह भी देखने को मिला. उन्होंने आयोजन को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस बार कार्यक्रम को लेकर उनका उत्साह इतना अधिक था कि वह खुद आतिशबाजी जलाने लगे. महापौर ने अगले वर्ष दशहरा कार्यक्रम को और बड़े स्तर पर आयोजित करने की योजना भी साझा की. उन्होंने घोषणा की कि आने वाले वर्ष में रावण दहन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाएगा. इससे दशहरा उत्सव को धार्मिक आयोजन के साथ-साथ शहर के सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में भी विस्तार देने की तैयारी है.
बलरामपुर में प्रतिमा का विसर्जन के बाद रावण दहन
रामानुजगंज में शारदीय नवरात्र के समापन के बाद दशमी को माँ दुर्गा को नम आंखों से विदाई दी गई जिसके बाद परंपरागत रूप से एवं भव्य आतिशबाजी के साथ रावण के पुतले का दहन किया गया. शहर के हाई स्कूल ग्राउंड और कन्हर नदी के तट पर 2 स्थानों पर रावण का पुतला तैयार किया गया था. माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद हाई स्कूल मैदान और राम मंदिर घाट पर समितियों के द्वारा रावण दहन किया गया. इस दौरान दोनों जगहों पर हजारों की संख्या में स्थानीय शहरवासी सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए आमजन रावण दहन के आयोजन में शामिल हुए.
एमसीबी में टापू पर जला रावण
चिरमिरी के कोरिया कॉलरी में रावण दहन का नजारा देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. यहां पर तालाब के बीचो बीच एक टापू जैसा ऊंचा स्थान बना है, वहां पर हर साल रावण को खड़ा किया जाता है. टापू पर बने रावण को जलते हुए देखने में लोगों को बड़ा आनंद आता है. पिछले 50 सालों से यहां पर ऐसे ही रावण दहन किया जा रहा है.
बेमेतरा में मेले से लौट रहे लोगों की गाड़ी पलटी
नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम साल्हेघोरी में दशहरा देखकर घर लौट रहे ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर अचानक पलट गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. जानकारी के अनुसार, ट्रैक्टर में करीब 40 लोग सवार थे. हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं. घायलों में कुछ को गंभीर चोटें भी आई हैं. सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है. लोगों का आरोप है कि नवागढ़ अस्पताल में घायलों को जमीन पर लिटाकर इलाज किया गया.