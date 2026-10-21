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धमतरी में जला अहंकार का प्रतीक रावण, बलरामपुर में हुई जोरदार आतिशबाजी, टापू वाले रावण को देखने जुटी हजारों की भीड़, बेमतरा में भक्त हुए हादसे का शिकार

अधर्म पर धर्म की विजय ( ETV Bharat )

धमतरी/बलरामपुर/बेमतरा/एमसीबी: विजयादशमी के मौके पर धमतरी के एकलव्य मैदान में 50 फीट का रावण दहन किया गया. पहली बार एकलव्य मैदान में रावण दहन और रामलीला का मंचन किया गया. इससे पहले रावण दहन और रामलीला का मंचन गौशाला मैदान में आयोजित किया जाता रहा. महापौर रामू रोहरा ने कहा कि अगले साल से यहां पर नवरात्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. बलरामपुर के रामानुजगंज में भी विजयादशमी पर रावण दहन का भव्य आयोजन हुआ. बड़ी संख्या में लोग रावण दहन और उसके पहले होने वाली आतिशबाजी देखने के लिए पहुंचे. बेमेतरा में विजयादशमी के आयोजन से लौट रहे भक्तों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में 10 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें कुछ की स्थिति गंभीर है.

धमतरी में बदल गया रावण दहण का स्थान धमतरी में नगर निगम की ओर से दशकों से विंध्यवासिनी मंदिर के पीछे स्थित गौशाला मैदान में रामलीला और रावण दहन का आयोजन किया जाता रहा. इस आयोजन से शहर के लोगों की भावनाएं और यादें जुड़ी हुई हैं. हर साल विजयादशमी के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग परिवार सहित यहां पहुंचकर रामलीला का आनंद लेते और रावण दहन देखते थे. लेकिन इस वर्ष आयोजन स्थल बदलकर स्वर्गीय विष्णु हिरवानी एकलव्य खेल मैदान कर दिया गया. नई जगह पर आयोजन होने के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ. हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और पूरे उत्साह के साथ दशहरा पर्व मनाया.