मेरठ में नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचे रामलीला के कलाकार; भगवान शिव की पूजा की, जानिये क्या कहा?
रावण की भूमिका निभा रहे कलाकार (नरेंद्र सैनी) ने अपने भाव प्रकट किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 7:10 PM IST
मेरठ : दशहरा पर्व के शुभ अवसर पर मेरठ के शारदा रोड स्थित प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर में उस समय माहौल भक्ति और कौतूहल से भर गया, जब रावण का किरदार निभा रहे नरेंद्र सैनी अपनी पूरी सेना और दल-बल के साथ भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करने पहुंचे.
इस दौरान उन्होंने महादेव के सामने शीश नवाया और विजय का आशीर्वाद मांगा. रावण का रूप धारण किए कलाकार ने अपने भारी-भरकम संवादों और बुलंद आवाज से मंदिर परिसर को गुंजायमान कर दिया.
रावण की भूमिका निभा रहे कलाकार (नरेंद्र सैनी) ने अपने भाव प्रकट किए. उन्होंने कहा कि आज अंतिम दिन है. मैं अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ की शरण में इसलिए आया हूं ताकि मुझे दुश्मनों का मूल सर्वनाश करने की शक्ति और बल मिले.
उन्होंने कहा कि भाई कुंभकर्ण मारा गया, बेटा मेघनाद मारा गया, भाई विभीषण धोखा देकर दुश्मनों के दल में चला गया. अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ बदला लेना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है.
मेरठ शहर की प्रसिद्ध रामलीला में रावण का जीवंत अभिनय कर रहे नरेंद्र सैनी दिल्ली के शालीमार बाग के रहने वाले हैं. नरेंद्र सैनी को बचपन से ही रंगमंच और थिएटर से गहरा लगाव रहा है. शुरुआत में वह रामलीला में 'लक्ष्मण' की भूमिका निभाया करते थे.
कुछ समय के लिए उन्होंने रामलीला से दूरी बना ली थी. वर्ष 2024 में उन्होंने पुनः मंच पर कदम रखा और इस बार 'रावण' का किरदार निभाना शुरू किया. उनकी बुलंद आवाज, रौबदार संवाद अदायगी और अभिनय के कारण उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है.
नरेंद्र सैनी केवल रामलीला तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने कई प्रसिद्ध हिंदी फिल्मों और वेब सीरीज में भी अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरा है. उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर ही राम हैं और इंसान के अंदर ही रावण. यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अंदर के राम को जगाते हैं या रावण को. जब तक हमारे भीतर का छल-कपट, लालच और अहम खत्म नहीं होगा, तब तक रावण का अंत संभव नहीं है.
उन्होंने कहा कि पहले हमारे परिवारों में बुजुर्ग, जवान और बच्चे सब एक साथ प्रेम से रहते थे. लेकिन आज 'Gen Z' (जेन जी) जैसा नाम देकर परिवारों को बांटने और तोड़ने का काम किया जा रहा है. युवाओं की कोई गलती नहीं है, बल्कि यह एक सोची-समझी साजिश के तहत समाज और परिवारों में फूट डालने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि "आज अंतिम युद्ध है, और इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा!"
यह भी पढ़ें : अमेठी रामलीला समिति की अनूठी पहल; युवतियों के विवाह और बेसहारा बेटियों को दी जाती है आर्थिक सहायता, अपर्णा यादव ने कही ऐसी बात