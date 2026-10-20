ETV Bharat / state

​मेरठ में नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचे रामलीला के कलाकार; भगवान शिव की पूजा की, जानिये क्या कहा?

​मेरठ में नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचे रामलीला के कलाकार ( Photo credit: ETV Bharat )

​मेरठ : दशहरा पर्व के शुभ अवसर पर मेरठ के शारदा रोड स्थित प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर में उस समय माहौल भक्ति और कौतूहल से भर गया, जब रावण का किरदार निभा रहे नरेंद्र सैनी अपनी पूरी सेना और दल-बल के साथ भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करने पहुंचे.

इस दौरान उन्होंने महादेव के सामने शीश नवाया और विजय का आशीर्वाद मांगा. ​रावण का रूप धारण किए कलाकार ने अपने भारी-भरकम संवादों और बुलंद आवाज से मंदिर परिसर को गुंजायमान कर दिया.

​मेरठ में नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचे रामलीला के कलाकार (Video credit: ETV Bharat) रावण की भूमिका निभा रहे कलाकार (नरेंद्र सैनी) ने अपने भाव प्रकट किए. उन्होंने कहा कि आज अंतिम दिन है. मैं अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ की शरण में इसलिए आया हूं ताकि मुझे दुश्मनों का मूल सर्वनाश करने की शक्ति और बल मिले. उन्होंने कहा कि भाई कुंभकर्ण मारा गया, बेटा मेघनाद मारा गया, भाई विभीषण धोखा देकर दुश्मनों के दल में चला गया. अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ बदला लेना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है.



रामलीला के कलाकार (Photo credit: ETV Bharat) ​मेरठ शहर की प्रसिद्ध रामलीला में रावण का जीवंत अभिनय कर रहे नरेंद्र सैनी दिल्ली के शालीमार बाग के रहने वाले हैं. नरेंद्र सैनी को बचपन से ही रंगमंच और थिएटर से गहरा लगाव रहा है. शुरुआत में वह रामलीला में 'लक्ष्मण' की भूमिका निभाया करते थे.