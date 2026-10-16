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नोएडा में इस बार 80 फीट के बनाए जा रहे रावण और कुंभकरण, लाखों का आता है खर्च

नोएडा में इस बार 80 फीट ऊंचे होंने रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर 21ए स्टेडियम में आयोजित होने वाले रावण दहन में इस बार रावण, मेघनाथ और कुंभकरण 80 फीट के होंगे. पिछले वर्ष रामलीला में रावण 75 फीट, कुंभकरण 70 फीट और मेघनाथ 65 फीट का बनाया गया था, पर इस बार तीनों ही पुतले एक ही साइज के होंगे. इन पुतलों को बनाने वाले कारीगर पप्पू 50 साल से इस काम को कर रहे हैं. इतना ही नहीं, उनका यह काम पीढ़ियों से चला आ रहा है.