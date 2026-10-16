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नोएडा में इस बार 80 फीट के बनाए जा रहे रावण और कुंभकरण, लाखों का आता है खर्च

श्री सनातन धर्म रामलीला समिति के लिए रावण व अन्य के पुतले बनना शुरू हो गए हैं. इसपर ईटीवी भारत ने कारीगर से बात की..

नोएडा में इस बार 80 फीट ऊंचे होंने रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले
नोएडा में इस बार 80 फीट ऊंचे होंने रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 16, 2026 at 6:14 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के सेक्टर 21ए स्टेडियम में आयोजित होने वाले रावण दहन में इस बार रावण, मेघनाथ और कुंभकरण 80 फीट के होंगे. पिछले वर्ष रामलीला में रावण 75 फीट, कुंभकरण 70 फीट और मेघनाथ 65 फीट का बनाया गया था, पर इस बार तीनों ही पुतले एक ही साइज के होंगे. इन पुतलों को बनाने वाले कारीगर पप्पू 50 साल से इस काम को कर रहे हैं. इतना ही नहीं, उनका यह काम पीढ़ियों से चला आ रहा है.

उन्होंने बताया कि करीब दस हजार के पटाखे एक पुतले के अंदर लगाए जाते हैं, तब जाकर कहीं पुतला दहन संभव हो पता है. सात-आठ कारीगरों की मदद से पुतले बन कर तैयार होते हैं. इस बारिश ने थोड़ा परेशान किया, लेकिन उम्मीद है कि पुतला दहन तक मौसम साफ हो जाएगा. उन्होंने बताया कि नोएडा स्टेडियम में पुतला बनाने के साथ ही एनसीआर की करीब दर्जनभर कमेटियों के लिए उनके परिवार के ही लोग पुतले बना रहे हैं. पिछले दिनों हुई बारिश के चलते इस बार पुतला बनाने में दोगुना मेहनत और लागत लगानी पड़ी है.

उन्होंने आगे बताया कि इस बार के पुतले पिछली बार के पुतलों की अपेक्षा अलग तरीके से डिजाइन किए गए हैं. पुतला दहन के दौरान आतिशबाजी में कमी ना रह जाए, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. हल्की बारिश होने पर भी पुतला दहन आसानी से हो जाए, इसका भी इंतजाम किया गया है. तीनों पुतले बनाने में करीब चार से साढ़े चार लाख रुपए का खर्च आता है.

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नोएडा में बना 80 फीट का रावण
80 FEET RAVAN EFFIGY IN NOIDA
श्री सनातन धर्म रामलीला समिति
SANATAN DHARMA RAMLILA SAMITI
80 FEET RAVAN EFFIGY IN NOIDA

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