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जानिए बिहार के विभिन्न शहरों में रावण वध की टाइमिंग, कहां कितने बजे होगा दहन

पटना: विजयादशमी के अवसर पर बिहार के विभिन्न जिलों में रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. कहीं शाम 5 बजे से ही रावण दहन की शुरुआत होगी, तो कहीं शाम 6 से 7 बजे के बीच बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जाएगा.

पटना के गांधी मैदान में रावण वध का भव्य आयोजन किया गया है. इस दौरान वानर सेना लंका विध्वंस करेगी. वहीं, रामलीला के कलाकारों का राज्यपाल और मुख्यमंत्री अभिनंदन करेंगे. गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, छपरा समेत कई शहरों में भी आयोजन को लेकर तैयारियां की गई हैं.

प्रमुख शहरों में रावण दहन का समय

पटना: राजधानी के गांधी मैदान में शाम चार बजे से रावण वध कार्यक्रम शुरू होगा, जो शाम 5:45 बजे तक चलेगा. कार्यक्रम के दौरान वानर सेना की ओर से लंका विध्वंस का मंचन किया जाएगा. रामलीला के कलाकारों का राज्यपाल और मुख्यमंत्री अभिनंदन करेंगे.

गया: गांधी मैदान में शाम चार बजे से आतिशबाजी होगी. इसके बाद शाम 5:15 से 5:30 बजे के बीच रावण दहन का कार्यक्रम शुरू होगा.

मुजफ्फरपुर: शहर में शाम 5:15 से 5:30 बजे के बीच रावण दहन शुरू होने का समय निर्धारित किया गया है.

भागलपुर: शहर में दो स्थानों पर रावण दहन होगा. जिला स्कूल मैदान में रात नौ बजे रावण दहन किया जाएगा. यहां करीब डेढ़ दशक बाद यह आयोजन हो रहा है. वहीं, नाथनगर के सीटीएस मैदान (कर्णगढ़) में रात आठ बजे रावण दहन होगा. यहां करीब 40 वर्षों से यह परंपरा निभाई जा रही है.

रोहतास: डालमियानगर खेल मैदान में शाम 6:30 बजे रावण दहन होगा.

मोतिहारी: गांधी मैदान में शाम छह से सात बजे के बीच रावण दहन किया जाएगा. यहां दिल्ली से 51 फीट ऊंचा रावण का पुतला मंगाया गया है.

समस्तीपुर: शहर में शाम पांच बजे से रावण दहन कार्यक्रम शुरू होगा.

हाजीपुर: यहां शाम छह बजे रावण दहन का आयोजन होगा. इसके अलावा गोरौल के सोंधो अंधारी गाछी और रूसुलपुर कोरीगांव में लक्ष्मी चौक के निकट भी रावण दहन किया जाएगा.