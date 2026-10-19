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रावण तो जलेगा लेकिन पुतला नहीं गिरेगा, जानें कैसी है पटना के गांधी मैदान की तैयारी?

पटना गांधी मैदान में तैयारी पूरी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में विजयादशमी पर होने वाले ऐतिहासिक रावण वध कार्यक्रम की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. नवमी के दिन सोमवार को गांधी मैदान में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों को खड़ा करने का काम शुरू हो गया.

इस बार आयोजन समिति की सबसे बड़ी कोशिश पिछले साल जैसी स्थिति से बचने की है, जब बेमौसम बारिश के कारण रावण का पुतला दहन से पहले ही गिर गया था. इस बार तीनों पुतलों के भीतर लोहे का मजबूत स्ट्रक्चर लगाया गया है, ताकि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्हें मजबूती के साथ खड़ा रखा जा सके. श्री दशहरा कमिटी ट्रस्ट की ओर से आयोजित होने वाले 72वें रावण वध कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान में तैयारियां तेजी से चल रही हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat) 'तीनों पुतलों में लोहे का ढांचा' श्री दशहरा कमिटी ट्रस्ट के सह संयोजक राहुल बजाज ने बताया कि पिछले वर्ष बारिश के कारण रावण का पुतला दहन से पहले ही गिर गया था. इस घटना से सबक लेते हुए इस बार पुतलों की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया गया है. रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण तीनों के भीतर लोहे का मजबूत ढांचा तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य पुतलों को अतिरिक्त सहारा देना और उन्हें मजबूती से खड़ा रखना है. ''इस बार रावण के पुतले की ऊंचाई 90 फीट, मेघनाद की 85 फीट और कुंभकर्ण की 80 फीट रखी गई है. विशाल आकार के इन पुतलों को गांधी मैदान में खड़ा करने का काम शुरू हो चुका है. पुतलों को व्यवस्थित तरीके से खड़ा करने के साथ उनके अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है.''- राहुल बजाज, सह संयोजक, श्री दशहरा कमिटी ट्रस्ट लगाए गए पटाखे (ETV Bharat) 90 फीट ऊंचा रावण बनेगा आकर्षण का केंद्र गांधी मैदान में तैयार किया गया 90 फीट ऊंचा रावण इस बार दर्शकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा. पुतले को अलग-अलग हिस्सों में तैयार किया गया है, ताकि उसे मैदान में आसानी से खड़ा किया जा सके. सिर, गर्दन, शरीर और पैरों के हिस्सों को अलग-अलग तैयार करने के बाद उन्हें जोड़कर अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है. रावण की पारंपरिक वेशभूषा और सजावट पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. इस बार पुतले के साथ उसकी बनावट और सजावट को भी खास रूप दिया गया है. राहुल बजाज के मुताबिक, तीनों पुतलों को खड़ा करने और कार्यक्रम के लिए तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है, ताकि विजयादशमी के दिन निर्धारित समय पर रावण वध का आयोजन किया जा सके. रावण-मेघनाद-कुंभकर्ण दहन की तैयारी (ETV Bharat) मेघनाद और कुंभकर्ण को भी मजबूत सहारा