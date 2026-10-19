रावण तो जलेगा लेकिन पुतला नहीं गिरेगा, जानें कैसी है पटना के गांधी मैदान की तैयारी?
सभी की नजर विजयादशमी पर, गांधी मैदान में रावण-मेघनाद-कुंभकर्ण के दहन के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाएगा. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : October 19, 2026 at 5:48 PM IST
पटना : बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में विजयादशमी पर होने वाले ऐतिहासिक रावण वध कार्यक्रम की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. नवमी के दिन सोमवार को गांधी मैदान में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों को खड़ा करने का काम शुरू हो गया.
इस बार आयोजन समिति की सबसे बड़ी कोशिश पिछले साल जैसी स्थिति से बचने की है, जब बेमौसम बारिश के कारण रावण का पुतला दहन से पहले ही गिर गया था. इस बार तीनों पुतलों के भीतर लोहे का मजबूत स्ट्रक्चर लगाया गया है, ताकि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्हें मजबूती के साथ खड़ा रखा जा सके. श्री दशहरा कमिटी ट्रस्ट की ओर से आयोजित होने वाले 72वें रावण वध कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान में तैयारियां तेजी से चल रही हैं.
'तीनों पुतलों में लोहे का ढांचा'
श्री दशहरा कमिटी ट्रस्ट के सह संयोजक राहुल बजाज ने बताया कि पिछले वर्ष बारिश के कारण रावण का पुतला दहन से पहले ही गिर गया था. इस घटना से सबक लेते हुए इस बार पुतलों की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया गया है. रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण तीनों के भीतर लोहे का मजबूत ढांचा तैयार किया गया है. इसका उद्देश्य पुतलों को अतिरिक्त सहारा देना और उन्हें मजबूती से खड़ा रखना है.
''इस बार रावण के पुतले की ऊंचाई 90 फीट, मेघनाद की 85 फीट और कुंभकर्ण की 80 फीट रखी गई है. विशाल आकार के इन पुतलों को गांधी मैदान में खड़ा करने का काम शुरू हो चुका है. पुतलों को व्यवस्थित तरीके से खड़ा करने के साथ उनके अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है.''- राहुल बजाज, सह संयोजक, श्री दशहरा कमिटी ट्रस्ट
90 फीट ऊंचा रावण बनेगा आकर्षण का केंद्र
गांधी मैदान में तैयार किया गया 90 फीट ऊंचा रावण इस बार दर्शकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा. पुतले को अलग-अलग हिस्सों में तैयार किया गया है, ताकि उसे मैदान में आसानी से खड़ा किया जा सके. सिर, गर्दन, शरीर और पैरों के हिस्सों को अलग-अलग तैयार करने के बाद उन्हें जोड़कर अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है.
रावण की पारंपरिक वेशभूषा और सजावट पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. इस बार पुतले के साथ उसकी बनावट और सजावट को भी खास रूप दिया गया है. राहुल बजाज के मुताबिक, तीनों पुतलों को खड़ा करने और कार्यक्रम के लिए तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है, ताकि विजयादशमी के दिन निर्धारित समय पर रावण वध का आयोजन किया जा सके.
मेघनाद और कुंभकर्ण को भी मजबूत सहारा
रावण वध के दौरान रावण के साथ मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन किया जाएगा. इस बार इन दोनों पुतलों की मजबूती पर भी उतना ही ध्यान दिया गया है. मेघनाद का पुतला 85 फीट और कुंभकर्ण का पुतला 80 फीट ऊंचा है. तीनों पुतलों में लोहे का स्ट्रक्चर लगाए जाने से उन्हें खड़ा करने और स्थिर बनाए रखने में मदद मिलेगी.
सोने की लंका और आतिशबाजी भी होगी खास
इस बार रावण वध कार्यक्रम में सोने की लंका का दृश्य भी दर्शकों के लिए खास आकर्षण रहेगा. दो मंजिला लंका तैयार की जा रही है, जिसे रामायण के प्रसंग के अनुसार वानर सेना द्वारा ध्वस्त किया जाएगा और हनुमान जी लंका में आग लगाएंगे. इसके साथ रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों के दहन के दौरान आतिशबाजी की भी व्यवस्था रहेगी.
तीनों पुतलों में लगभग 400-400 पटाखे लगाए जाने की तैयारी है. रंग-बिरंगी रोशनी और आतिशबाजी के बीच रावण वध का दृश्य गांधी मैदान में जुटने वाले दर्शकों के लिए खास रहेगा. आयोजन समिति की कोशिश है कि पुतलों की मजबूती के साथ कार्यक्रम के अन्य आकर्षणों को भी भव्य स्वरूप दिया जाए.
1955 से गांधी मैदान में हो रहा रावण वध
गांधी मैदान में रावण वध की परंपरा वर्ष 1955 से चली आ रही है. इस वर्ष आयोजन का 72वां साल है. श्री दशहरा कमिटी ट्रस्ट की ओर से रावण वध के साथ रामलीला का भी आयोजन किया जा रहा है. रामलीला के मंचन के लिए दिल्ली से कलाकारों की टीम पटना पहुंची है.
विजयादशमी के दिन रावण वध कार्यक्रम शाम चार बजे से शुरू होकर शाम 5:45 बजे तक चलने का कार्यक्रम है. आयोजन को लेकर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. गांधी मैदान के सभी 12 गेट खोलने, पुलिसकर्मियों और दंडाधिकारियों की तैनाती तथा दर्शकों की सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम किए जाने की तैयारी है.
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