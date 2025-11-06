ETV Bharat / state

रौनक खत्री से पांच करोड़ की वसूली की मांग, दिल्ली पुलिस को सुरक्षा की अर्जी पर जल्द फैसला करने का आदेश

कोर्ट ने कहा कि सभी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है. कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करे.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat ( FIle Photo ))
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 6, 2025 at 7:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के पूर्व अध्यक्ष और एनएसयूआई नेता रौनक खत्री की सुरक्षा की मांग की अर्जी पर दिल्ली पुलिस को जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया. जस्टिस रविंद्र डूडेजा ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि एक बीट कांस्टेबल अगले दो हफ्ते रोजाना रौनक खत्री के घर एक बार जाएगा ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

रौनक खत्री ने याचिका दायर कर रोहित गोदारा गैंग से वसूली की मांग के बाद दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी. सुनवाई के दौरान रौनक खत्री की ओर से वकील ओभिरुप घोष और निशांत खत्री ने कहा कि 29 सितंबर को यूक्रेन में रजिस्टर्ड एक फोन नंबर से उन्हें मैसेज आया, जिसमें एक व्यक्ति खुद को रोहित गोदारा कहते हुए पांच करोड़ रुपये की मांग की. मैसेज में ये कहा गया था कि अगर याचिकाकर्ता ने रकम नहीं दिए तो उसे गोली मार दी जाएगी.

सुरक्षा की अर्जी पर जल्द फैसले का आदेश: सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील संजय लॉ ने खत्री की सुरक्षा की अर्जी को स्पेशल सेल के डीसीपी को फारवर्ड किया गया है. संबंधित डीसीपी खतरे का आकलन कर फैसला करेंगे.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सभी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है. एक संवैधानिक कोर्ट होने के नाते कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करे.

कोर्ट ने कहा कि रौनक खत्री की जान को खतरा है, ऐसे में उत्तर-बाहरी दिल्ली के डीसीपी और स्पेशल सेल के डीसीपी याचिकाकर्ता की अर्जी पर जल्द फैसला करें. इस बीच एक बीट कांस्टेबल और एसएचओ रौनक खत्री की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे. बीट कांस्टेबल रोजाना एक बार रौनक खत्री से मिलकर उनका हालचाल जानेंगे.

क्या है पूरा मामला: रौनक खत्री ने शिकायत में दी गई जानकारी में कहा है कि 29 सितंबर 2025, व्हाट्सएप पर दोपहर 12:44 बजे काल आई. सबूत के तौर पर कॉल और व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट रौनक खत्री ने पुलिस को दिया है. मामले में रौनक ने एफआईआर दर्ज करने, अंतरराष्ट्रीय कॉल के स्रोत की जांच करने, गैंग के संभावित कनेक्शन की पड़ताल करने व उनके निवास पर सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग की है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

DELHI HIGH COURT
RAUNAK KHATRI DELHI UNIVERSITY
RAUNAK KHATRI 5 CRORE EXTORTION
5 CRORE EXTORTION CASE
RAUNAK KHATRI DUSU EXTORTION CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.