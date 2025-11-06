ETV Bharat / state

रौनक खत्री से पांच करोड़ की वसूली की मांग, दिल्ली पुलिस को सुरक्षा की अर्जी पर जल्द फैसला करने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के पूर्व अध्यक्ष और एनएसयूआई नेता रौनक खत्री की सुरक्षा की मांग की अर्जी पर दिल्ली पुलिस को जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया. जस्टिस रविंद्र डूडेजा ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि एक बीट कांस्टेबल अगले दो हफ्ते रोजाना रौनक खत्री के घर एक बार जाएगा ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

रौनक खत्री ने याचिका दायर कर रोहित गोदारा गैंग से वसूली की मांग के बाद दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी. सुनवाई के दौरान रौनक खत्री की ओर से वकील ओभिरुप घोष और निशांत खत्री ने कहा कि 29 सितंबर को यूक्रेन में रजिस्टर्ड एक फोन नंबर से उन्हें मैसेज आया, जिसमें एक व्यक्ति खुद को रोहित गोदारा कहते हुए पांच करोड़ रुपये की मांग की. मैसेज में ये कहा गया था कि अगर याचिकाकर्ता ने रकम नहीं दिए तो उसे गोली मार दी जाएगी.

सुरक्षा की अर्जी पर जल्द फैसले का आदेश: सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील संजय लॉ ने खत्री की सुरक्षा की अर्जी को स्पेशल सेल के डीसीपी को फारवर्ड किया गया है. संबंधित डीसीपी खतरे का आकलन कर फैसला करेंगे.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सभी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है. एक संवैधानिक कोर्ट होने के नाते कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करे.