रत्ता नदी दूषित करने पर कंपनियों से वसूला था 13 लाख जुर्माना, अब सीसीटीवी से होगी रेगुलर मॉनिटरिंग

शिमला: सोलन जिला के बद्दी-नालागढ़ सडक़ मार्ग पर रत्ता नदी को दूषित करने पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया था. हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो कंपनियों से 13 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूला था. अब प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे से निगरानी शुरू की है. हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिए हैं कि कोई व्यक्ति या कंपनी रत्ता नदी में कचरा न फेंक सके, इसके लिए सीसीटीवी कैमरों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए.

हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में संज्ञान लेने के बाद उद्योग विभाग ने सारे क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं. हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ साथ संबंधित पुलिस अधिकारियों को रत्ता नदी वाले क्षेत्र की निगरानी के भी आदेश जारी किए हैं. पुलिस अधिकारी उस इलाके में किसी भी इंडस्ट्रियल कचरे को डंप करने के संबंध में किए गए किसी भी उल्लंघन की जानकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दे सकते हैं. अदालत ने कहा कि अगर प्रशासन के संज्ञान में जानकारी आती है कि कोई इंडस्ट्रियल यूनिट उस इलाके का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस अधिकारी दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले का निपटारा भी कर दिया.

उल्लेखनीय है कि अदालत के हस्तक्षेप के बाद ही रत्ता नदी में प्रदूषण फैलाने वालों पर उचित कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया था. साथ ही भविष्य में प्रदूषण फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए. ऐसे में हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया. अदालत ने इस मामले में मीडिया में आई खबरों पर संज्ञान लिया था. उल्लेखनीय है कि रत्ता नदी में काली राख फेंकने से प्रदूषण फैल रहा था. औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण फैला रही थी. हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि जब मौके पर जाकर प्रदूषण की विधिवत पुष्टि की जा सकती थी, तो बद्दी के एसएचओ ने दोषियों के खिलाफ तुरंत एक्शन की बजाय औपचारिक शिकायत आने का इंतजार क्यों किया?