गोंडा मेडिकल काॅलेज के ऑर्थो वार्ड में चूहे, मरीज परेशान

गोंडा : गोंडा मेडिकल काॅलेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय के ऑर्थो वार्ड में चूहों का आतंक देखने को मिला है. इसका एक वीडियो भी मरीजों ने वायरल किया है. चूहों से अस्पताल में भर्ती मरीज काफी परेशान हैं. मरीजों को चूहे ऑक्सीजन पाइपलाइन और मरीजों के अगल-बगल घूमते दिखाई दे रहे हैं. इसके साथ ही चूहे मरीजों का सामान व जांच रिपोर्ट के पर्चे भी काट दे रहे हैं. मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से चूहों की समस्या को दूर करने के लिये सफाई के साथ-साथ दवा व चूहादानी लगाने काम किया जा रहा है.

मरीज व मेडिकल काॅलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

गोंडा मेडिकल काॅलेज के आर्थो वार्ड में एडमिट मरीजों को चूहे की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. तीमारदारों का कहना है कि मरीज की देखभाल करें कि मेडिकल कॉलेज की ऑर्थो वार्ड में चूहों से अपने मरीज को बचाएं. वार्ड में भर्ती मरीजों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है. वीडियो में चूहे ऑक्सीजन पाइपलाइन के पास दिखाई दे रहे हैं. हलांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

मरीज रहमान ने बताया कि वह मेडिकल काॅलेज में करीब हम एक हफ्ते से एडमिट हैं. अस्पताल में उनके पैर का इलाज हो रहा है. उन्होंने बताया कि यहां पर चूहे इतने हो गए हैं कि कोई भी सामान रख दो तो काट-पीट कर खराब कर देते हैं. उन्होंने बताया कि रात में आते हैं. सोने के टाइम पर डिस्टर्ब करते हैं. उंगली भी काट लेते हैं. उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि इनको कैसे भी यहां से हटाया जाए.