गोंडा मेडिकल काॅलेज के ऑर्थो वार्ड में चूहे, मरीज परेशान

मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. डीएन सिंह ने बताया कि विजिटिंग आवर्स को छोड़कर एक मरीज के साथ एक ही तीमारदार को रहने की अनुमति.

ऑर्थो वार्ड में घूमते दिखे चूहे
ऑर्थो वार्ड में घूमते दिखे चूहे (Photo credit: ETV Bharat)
Published : January 14, 2026 at 6:09 PM IST

गोंडा : गोंडा मेडिकल काॅलेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय के ऑर्थो वार्ड में चूहों का आतंक देखने को मिला है. इसका एक वीडियो भी मरीजों ने वायरल किया है. चूहों से अस्पताल में भर्ती मरीज काफी परेशान हैं. मरीजों को चूहे ऑक्सीजन पाइपलाइन और मरीजों के अगल-बगल घूमते दिखाई दे रहे हैं. इसके साथ ही चूहे मरीजों का सामान व जांच रिपोर्ट के पर्चे भी काट दे रहे हैं. मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से चूहों की समस्या को दूर करने के लिये सफाई के साथ-साथ दवा व चूहादानी लगाने काम किया जा रहा है.

मरीज व मेडिकल काॅलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

गोंडा मेडिकल काॅलेज के आर्थो वार्ड में एडमिट मरीजों को चूहे की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. तीमारदारों का कहना है कि मरीज की देखभाल करें कि मेडिकल कॉलेज की ऑर्थो वार्ड में चूहों से अपने मरीज को बचाएं. वार्ड में भर्ती मरीजों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है. वीडियो में चूहे ऑक्सीजन पाइपलाइन के पास दिखाई दे रहे हैं. हलांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

मरीज रहमान ने बताया कि वह मेडिकल काॅलेज में करीब हम एक हफ्ते से एडमिट हैं. अस्पताल में उनके पैर का इलाज हो रहा है. उन्होंने बताया कि यहां पर चूहे इतने हो गए हैं कि कोई भी सामान रख दो तो काट-पीट कर खराब कर देते हैं. उन्होंने बताया कि रात में आते हैं. सोने के टाइम पर डिस्टर्ब करते हैं. उंगली भी काट लेते हैं. उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि इनको कैसे भी यहां से हटाया जाए.

मरीज के परिजन मुरली ने बताया कि हड्डी डिपार्टमेंट है, एक्सीडेंट हुआ था. इसमें चूहे बहुत हैं. परेशान बहुत कर रहे हैं. साबुन उठा ले जाते हैं, बिस्किट काट देते हैं, जो चीजें पाते हैं बस उसी पर कूदते रहते हैं. उन्होंने बताया कि चूहे तो सारी जगह घूमते रहते हैं, बिस्तर पर भी आ जाते हैं. काट भी सकते हैं.

मेडिकल काॅलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. डीएन सिंह ने बताया कि चूहों की समस्या को स्वीकार किया है. इसके समाधान के लिए चूहादानी व दवा के छिड़काव के साथ-साथ सफाई करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि चूहों को पकड़ने के लिए चूहेदानी लगाने और दवाओं के छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं.

उन्होंने बताया कि सफाई सुपरवाइजरों को वार्ड की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है. निर्देश दिया गया है कि वार्ड में खाने-पीने की कोई सामग्री न रहे. केवल विजिटिंग आवर्स को छोड़कर एक मरीज के साथ केवल एक ही तीमारदार को रहने की अनुमति दी गई है, ताकि वार्ड में भीड़ कम रहे और गंदगी न फैले.

उन्होंने बताया कि अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग होने के कारण भी यह समस्या आ रही है. नई बिल्डिंग में वार्डों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे नई बिल्डिंग में शिफ्ट होते ही समस्या साॅल्व होगी.

