मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल की बड़ी लापरवाही! मोर्चरी में रखे शव को चूहों ने कुतरा, नाराज परिजनों ने किया हंगामा
बताया जा रहा, फ्रीज़र खराब होने के कारण शव को बर्फ में रखा गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 5:37 PM IST
मिर्जापुर: जनपद के मंडलीय अस्पताल के मोर्चरी में रखे युवक के शव को चूहों ने कुतरा दिया. परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. परिजनों का आरोप हैं कि कमर और हाथ के मांस को चूहों ने कुतरा है. वहीं सीएमएस डॉक्टर सचिन किशोर ने कहा कि मामले की जांच कराकर जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
बताया जा रहा है कि शहर के तरकापुर नई बस्ती मोहल्ले के रहने वाले मृतक अभिषेक सैनी ने रविवार को फांसी लगाकर जान दे दी थी. शव को मंडलीय अस्पताल के मर्चरी में रखवाया गया था. फ्रीज़र खराब था तो कर्मचारी ने बर्फ की सिल्ली पर लाश को रखा. सुबह भाई राजू माली पहुंचा तो उसने देखा और बताया कि मेरे छोटे भाई अभिषेक सैनी ने रविवार शाम को घर के कमरे में खुदकुशी कर ली. शव को मंडलीय अस्पताल के मर्चरी में रखवाया गया था. जहां चूहों ने कमर और हाथ को कुतरा है.
परिजनों ने मोर्चरी हाउस पर हंगामा करते हुए कहा कि अस्पताल कर्मियों की लापरवाही के कारण चुहों ने शव को कुतरा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया.
वहीं सीएमएस डॉक्टर सचिन किशोर ने बताया कि जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी, इसकी देख-रेख कर रहे थे, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है. एक कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसकी जांचकर कार्रवाई की जाएगी. जो दोषी होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.
