मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल की बड़ी लापरवाही! मोर्चरी में रखे शव को चूहों ने कुतरा, नाराज परिजनों ने किया हंगामा

मिर्जापुर: जनपद के मंडलीय अस्पताल के मोर्चरी में रखे युवक के शव को चूहों ने कुतरा दिया. परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया. परिजनों का आरोप हैं कि कमर और हाथ के मांस को चूहों ने कुतरा है. वहीं सीएमएस डॉक्टर सचिन किशोर ने कहा कि मामले की जांच कराकर जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

सीएमएस डॉक्टर सचिन किशोर (Video Credit; ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि शहर के तरकापुर नई बस्ती मोहल्ले के रहने वाले मृतक अभिषेक सैनी ने रविवार को फांसी लगाकर जान दे दी थी. शव को मंडलीय अस्पताल के मर्चरी में रखवाया गया था. फ्रीज़र खराब था तो कर्मचारी ने बर्फ की सिल्ली पर लाश को रखा. सुबह भाई राजू माली पहुंचा तो उसने देखा और बताया कि मेरे छोटे भाई अभिषेक सैनी ने रविवार शाम को घर के कमरे में खुदकुशी कर ली. शव को मंडलीय अस्पताल के मर्चरी में रखवाया गया था. जहां चूहों ने कमर और हाथ को कुतरा है.