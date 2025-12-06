ETV Bharat / state

हरिद्वार में मोर्चरी का हाल, चूहों ने शव को नोंचा, आंख गायब देख परिजनों का चढ़ा पारा

हरिद्वार जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखे शव को चूहों ने कुतर दिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया.

HARIDWAR DISTRICT HOSPITAL
हरिद्वार जिला अस्पताल के मुर्दाघर में चूहों ने शव को नोंचा. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 6, 2025 at 1:37 PM IST

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई है. हरिद्वार जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखे शव को चूहों ने नोच डाला. चूहे मृतक की एक आंख तक नोच गए. पोस्टमॉर्टम कराने पहुंचे परिजनों से शव की ये हालात देखी तो उन्होंने हंगामा किया और अस्पताल कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने लापरवाह कर्मचारी और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की. काफी देर तक परिजन अस्पताल में डटे रहे और हंगामा चलता रहा.

जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर रात पंजाबी धर्मशाला के मैनेजर 36 वर्षीय लखन उर्फ लक्की शर्मा का देर रात निधन हो गया था. निधन के बाद पोस्टमार्टम के लिए उनके शव को जिला अस्पताल लाया गया. रात अधिक होने और डॉक्टर न होने के चलते शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया. मोर्चरी में शव रखने के बाद परिजन घर चले गए थे.

शव की हालत देख परिजनों का हंगामा. (ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि आज शनिवार 6 दिसंबर सुबह मृतक के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू हुई. इस बीच किसी परिजन ने शव का चेहरा देखा तो, चेहरे पर चोट के निशान दिखाई दिए. साथ ही शव की एक आंख न होने पर परिजनों का पारा चढ़ गया. इसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल के कर्मचारियों पर लापरवाही की आरोप लगाते हुए हंगामा किया.

देखते ही देखते अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई. सूचना मिलते ही पंजाबी समाज के लोग भी अस्पताल पहुंचे. बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने भी लापरवाही का आरोप लगाया.

मृतक के जीजा मनोज शर्मा ने बताया कि तबीयत खराब के बाद रात को एम्बुलेंस के जरिए लक्की को जिला अस्पताल लाए थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. इसके बाद शव को रात में ही मोर्चरी में रखवा दिया गया था. मनोज शर्मा का आरोप है कि सुबह जब दोबारा अस्पताल पहुंचे तो शव की आंख, कान, नाक और चेहरे पर चूंहों के काटने के निशान दिखाई दिए. इसमें अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही है.

मनोज शर्मा ने आरोप लगाया कि इनका डीप फ्रीजर नहीं चल रहा थ. जिस फ्रीजर में शव रखा गया, वो भी पीछे से खुला हुआ था. उन्होंने बताया कि मनोज की आंखें दान करनी थी, लेकिन चूहों ने एक आंख खराब कर दी है. उन्होंने लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

वहीं, जिला अस्पताल के पीएमएस आरवी सिंह ने भी माना कि अस्पताल में शव रखने वाली कई फ्रीजर खराब चल रहे हैं. कुछ के ढक्कन भी बंद नहीं हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस मामले में जांच बैठाई जाएगी और जांच में लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई भी की जाएगी.

