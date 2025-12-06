ETV Bharat / state

हरिद्वार में मोर्चरी का हाल, चूहों ने शव को नोंचा, आंख गायब देख परिजनों का चढ़ा पारा

हरिद्वार जिला अस्पताल के मुर्दाघर में चूहों ने शव को नोंचा. ( ETV Bharat )