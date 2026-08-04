कानपुर जू में चूहों का आतंक! वन्यजीवों के अंडों को बना रहे निशाना, अफसरों की उड़ी नींद
चूहों ने जू प्रशासन का जमकर किया नुकसान, अब नई व्यवस्था से पक्षियों को मिलेगी राहत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 4:25 PM IST
कानपुर: नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित कानपुर चिड़ियाघर में पिछले कई महीनों से डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने एक अनोखा और बड़ा संकट खड़ा हो गया है. यहां भारी संख्या में मौजूद चूहों ने पक्षी बाड़े में भयंकर उत्पात मचा रखा है. ये चूहे न सिर्फ पक्षियों के अंडों को लगातार नष्ट कर रहे हैं, बल्कि उनकी मौजूदगी के कारण पक्षी ठीक से रह और खा भी नहीं पा रहे हैं. हद तो तब हो गई जब चूहों ने बाड़ों की मिट्टी खोदकर सुरंगनुमा रास्ते बना लिए, जिससे अब इन बेजुबान पक्षियों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है.
इन चूहों के आतंक से निजात पाने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन ने पक्षी समेत कई बाड़ों को सीमेंट से पक्का कराने का फैसला किया है, ताकि पक्षी पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें. जू के रेंज फॉरेस्ट अफसर फिरोज खान ने बताया कि चूहों ने पक्षी बाड़े में बहुत अधिक नुकसान किया है. जू का काफी हिस्सा जंगल की तरह है, जहां चूहे भी रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गतिविधियों से कई पक्षियों के अंडों को नुकसान पहुंचाया है.
बाड़ों में चूहों के आतंक के कारण पक्षियों के प्रजनन में काफी दिक्कतें आ रही थीं, जिससे लंबे समय से रंग-बिरंगे पक्षियों की ब्रीडिंग रुकी हुई थी. इन समस्याओं को देखते हुए अब बाड़ों को नए सिरे से तैयार किया गया है. उम्मीद है कि अब पक्षियों की संख्या बढ़ेगी और दर्शकों को भी नए पक्षी देखने को मिलेंगे.
बनाए गए प्राकृतिक आवास
रेंज फॉरेस्ट आफिसर फिरोज खान ने बताया कि कुछ दिनों पहले जब आंधी आई थी, जिससे कई पेड़ गिर गए थे. पहले तो उन्हें जू से हटाने का फैसला किया गया था. हालांकि, अब पेड़ों को जू परिसर में ही रखा जाएगा. उनकी लकड़ी पर कई पक्षियों और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास तैयार कराए जाएंगे, जिससे उन्हें भी एक बेहतर माहौल मिल सके.
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