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देहरादून में फेमस क्लब के रेस्टोरेंट्स में चूहे, कॉकरोच, बदबूदार मोमोज, चाउमीन भी पकड़े गये

रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी सामने आई ( ETV Bharat )

देहरादून: राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध क्लब के रेस्टोरेंट में खाद्य सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी सामने आई है. संयुक्त टीम के औचक निरीक्षण में रेस्टोरेंट के रसोई घर और स्टोर रूम में कॉकरोच व चूहों की मौजूदगी, सड़ी-गली सब्जियां, बासी खाद्य सामग्री और बदहाल साफ-सफाई मिली. अनियमितताओं को देखते हुए रेस्टोरेंट को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया. साथ ही संचालक को 14 दिन का इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया है.

देहरादून के प्रसिद्ध क्लब के रेस्टोरेंट में इस तरह की अनियमितताएं मिलना बड़ी गंभीर बात मानी जा रही हैं. क्योंकि इस क्लब में वीवीआईपी समेत कई गणमान्य अतिथियों का आवागमन रहता है. दरअसल, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के दिशा-निर्देश पर सचिव सीमा डुंगराकोटी और खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने मंगलवार को रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया था.