रत्नावली में हरियाणवी संस्कृति की गूंज, युवा पीढ़ी ने संभाली विरासत सहेजने की कमान, 33 विधाओं में कलाकारों ने दिखाई प्रतिभा
Ratnavali Festival 2026: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित रत्नावली महोत्सव में हरियाणवी संस्कृति, लोक परंपराओं और मातृभाषा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है.
Published : November 4, 2026 at 8:53 AM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव में इन दिनों हरियाणवी संस्कृति, लोक परंपराओं और मातृभाषा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. 1 से 4 नवंबर तक आयोजित इस महोत्सव में प्रदेशभर से पहुंचे युवा कलाकार अपनी प्रतिभा के माध्यम से हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर रहे हैं. खास बात यह है कि आधुनिकता के दौर में युवा पीढ़ी अपनी बोली, पहनावे और परंपराओं को लेकर विशेष उत्साह दिखा रही है.
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली महोत्सव जारी: महोत्सव में 33 अलग-अलग विधाओं के माध्यम से कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. कोई पारंपरिक हरियाणवी वेशभूषा में नजर आ रहा है, तो कोई लोकगीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों के जरिए प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को सामने रख रहा है. युवतियां भी पूरे आत्मविश्वास के साथ हरियाणवी बोली को बढ़ावा देती दिखाई दे रही हैं.
हरियाणवी मीडिया चौपाल पर उमड़ रही भीड़: रत्नावली महोत्सव में हिंदी विभाग की ओर से संचालित हरियाणवी मीडिया चौपाल भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई है. यहां विद्यार्थी, पर्यटक और आमजन खुलकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं. सुबह से शाम तक चौपाल पर लोगों की आवाजाही बनी रहती है. इस मंच पर प्रतिभागियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और हरियाणवी भाषा में अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है.
जानें छात्रों ने क्या कहा: हिंदी विभाग की छात्रा रचना का कहना है कि रत्नावली अपनी संस्कृति को संजोने और उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का अनूठा प्रयास है. ऐसे आयोजन युवाओं को अपनी भाषा, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं. वहीं छात्रा मनीषा के अनुसार रत्नावली विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और कला के माध्यम से अलग पहचान बनाने का अवसर प्रदान करता है. यह ऐसा मंच है, जहां युवा अपनी संस्कृति के साथ जुड़कर अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं.
रसिया नृत्य में जीवंत हुई हरियाणा की लोक परंपरा: रत्नावली महोत्सव के तीसरे दिन आयोजित ग्रुप डांस रसिया प्रतियोगिता में हरियाणा की पारंपरिक लोक संस्कृति की मनमोहक झलक देखने को मिली. आरकेएसडी पीजी कॉलेज कैथल और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सहित विभिन्न प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा, लोकगीतों और ग्रामीण जीवन से जुड़ी वस्तुओं के माध्यम से रसिया नृत्य की पुरानी परंपरा को मंच पर जीवंत किया. पुरुष कलाकार धोती-कुर्ता, पगड़ी और कमरबंद में दिखाई दिए, जबकि महिला कलाकारों ने दामण-कुर्ती और पारंपरिक आभूषण पहनकर प्रस्तुतियां दीं.
हरियाणवी संस्कृति का दिखा संगम: नृत्य के दौरान घुंघरू, ढोलक और हारमोनियम जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया गया. इसके साथ ही टोकणी और छाज जैसी ग्रामीण जीवन से जुड़ी वस्तुओं को भी प्रस्तुतियों का हिस्सा बनाया गया. प्रतियोगिता में 'मेरो खोय गयो बाजूबंद रसिया होली में' गीत विशेष आकर्षण का केंद्र रहा. कलाकारों ने रसिया नृत्य की पारंपरिक शैली में महिलाओं और पुरुषों के बीच लट्ठमार होली का दृश्य प्रस्तुत किया. महिला कलाकारों ने लट्ठ बरसाने का अभिनय किया, जबकि पुरुष कलाकारों ने ढाल के माध्यम से अपना बचाव दर्शाया. इस नृत्य शैली में महिला और पुरुष कलाकारों के बीच शारीरिक स्पर्श नहीं होता.
युवाओं के लिए शानदार मंच: रत्नावली महोत्सव की खासियत यह है कि यहां लोकगीत, लोकनृत्य, संगीत, नाट्य और साहित्य के माध्यम से हरियाणा की विविध सांस्कृतिक परंपराओं को एक मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है. महोत्सव में युवाओं की भागीदारी यह भी दर्शाती है कि नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक जड़ों को लेकर जागरूक है. हरियाणवी बोली और लोक परंपराओं को केवल पुराने समय की विरासत मानने के बजाय युवा इन्हें नए अंदाज में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं. कुल मिलाकर रत्नावली महोत्सव केवल एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि हरियाणा की भाषा, लोककला और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है. यहां युवा अपनी प्रतिभा के साथ यह संदेश भी दे रहे हैं कि हरियाणवी बोली और संस्कृति ही प्रदेश की असली पहचान और शान है.
ये भी पढ़ें- पद्मश्री खेमराज सुंदरियाल को डीसी ने किया सम्मानित, बोले -'इनके प्रयास से पानीपत के पारंपरिक खेस को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान'
ये भी पढे़ं- अंबाला का शहीद स्मारक कैसा दिखता है, अमित शाह के उद्घाटन से पहले देखिए शानदार झलक