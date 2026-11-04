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रत्नावली में हरियाणवी संस्कृति की गूंज, युवा पीढ़ी ने संभाली विरासत सहेजने की कमान, 33 विधाओं में कलाकारों ने दिखाई प्रतिभा

Ratnavali Festival 2026 ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव में इन दिनों हरियाणवी संस्कृति, लोक परंपराओं और मातृभाषा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. 1 से 4 नवंबर तक आयोजित इस महोत्सव में प्रदेशभर से पहुंचे युवा कलाकार अपनी प्रतिभा के माध्यम से हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर रहे हैं. खास बात यह है कि आधुनिकता के दौर में युवा पीढ़ी अपनी बोली, पहनावे और परंपराओं को लेकर विशेष उत्साह दिखा रही है.

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रत्नावली महोत्सव जारी: महोत्सव में 33 अलग-अलग विधाओं के माध्यम से कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं. कोई पारंपरिक हरियाणवी वेशभूषा में नजर आ रहा है, तो कोई लोकगीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों के जरिए प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को सामने रख रहा है. युवतियां भी पूरे आत्मविश्वास के साथ हरियाणवी बोली को बढ़ावा देती दिखाई दे रही हैं.