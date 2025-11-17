ETV Bharat / state

रतलाम का डायमंड क्रॉसिंग जो बन गया क्यू क्रॉसिंग, देश के चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर था मौजूद

रतलाम रेलवे स्टेशन पर था डायमंड क्रॉसिंग ( Photo by late Gajanan Sharma )

रतलाम रेल मंडल भारतीय रेलवे के उन चुनिंदा रेलवे जंक्शन में शामिल है, जहां मीटर गेज और ब्रॉड गेज की लाइन हुआ करती थी. वहीं, पहले डायमंड क्रॉसिंग और बाद में क्यू ट्रैक क्रॉसिंग वाला एकमात्र, रतलाम जंक्शन ही है. इतिहास का हिस्सा बन चुका डायमंड क्रॉसिंग अब केवल नागपुर जंक्शन पर ही मौजूद है.

रतलाम: रतलाम रेलवे स्टेशन के शताब्दी समारोह में प्रदर्शित ऐतिहासिक फोटो गैलरी में यहां की डायमंड और क्यू क्रॉसिंग का जिक्र किया गया है. रतलाम के ऐतिहासिक मीटर गेज और ब्रॉडगेज लाइन के क्रॉसिंग पॉइंट को डायमंड क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता था. यहां से गुजरने वाली दिल्ली-मुंबई रेलवे लाइन और अजमेर-खंडवा रेलवे लाइन के इंटरसेप्ट पॉइंट पर यह डायमंड क्रॉसिंग मौजूद था. जिसे अब वर्तमान में क्यू ट्रेक या क्रॉसिंग में परिवर्तित कर दिया गया है.

रतलाम का डायमंड क्रॉसिंग बन गया Q क्रॉसिंग (ETV Bharat)

क्या है यह डायमंड क्रॉसिंग और क्यू ट्रैक क्रॉसिंग

कई बार यात्रा के दौरान हम लोग सड़क और रेलवे ट्रैक का क्रॉसिंग देखते हैं, जिसे हम समपार फाटक भी कहते हैं. इस लेवल क्रॉसिंग कहा जाता है, जहां सड़क और रेलमार्ग एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं. वहीं, ऐसे क्रॉसिंग पॉइंट जहां पर 2 रेल मार्ग एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हो, जो डायमंड की आकृति बनाते हैं, उसे डायमंड क्रॉसिंग कहा जाता है.

रतलाम का डायमंड क्रॉसिंग बन गया Q क्रॉसिंग (Photo by late Gajanan Sharma)

डायमंड क्रॉसिंग से ट्रेनों के गति पर पड़ता है प्रभाव

डायमंड क्रॉसिंग से रेल यातायात और ट्रेनों की गति पर प्रभाव पड़ता है. जिसको ध्यान में रखते हुए ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाता है. लेकिन इसके लिए रेलवे ट्रैक को अंग्रेजी अक्षर क्यू (Q) के आकार में बनाया गया. मतलब दोनों लाइनों पर यातायात प्रभावित न हो, इसके लिए ओवरब्रिज बनाकर क्यू आकृति में रेलवे ट्रैक तैयार किया गया है.

शताब्दी समारोह में प्रदर्शित की गई ऐतिहासिक फोटो

रतलाम रेल मंडल के पीआरओ खेमराज मीणा ने बताया "रतलाम डिवीजन के रतलाम स्टेशन के शताब्दी समारोह में ऐतिहासिक कलाकृतियां और फोटो को प्रदर्शित किया गया था. जिसमें यहां के ऐतिहासिक डायमंड क्रॉसिंग के बारे में भी जानकारी प्रदर्शित की गई है. रतलाम उन चुनिंदा रेलवे स्टेशन या जंक्शन में से एक है, जहां पर डायमंड क्रॉसिंग मौजूद थी. हालांकि अब यहां क्यू ट्रेक क्रॉसिंग बनाकर डायमंड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है."

रतलाम स्टेशन और रतलाम डिविजन एक नहीं, कई ऐतिहासिक और अनूठे निर्माण कार्यों के लिए देशभर में प्रसिद्ध है. यह एकमात्र रेलवे जंक्शन है, जहां डायमंड क्रॉसिंग और क्यू ट्रैक रेलवे क्रॉसिंग थी.