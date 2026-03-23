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ग्लोबल सैर करेगा मध्य प्रदेश का 'जायका' रतलामी सेव!, GI-टैग से बढ़ेगी इंटरनेशनल पहचान

भोपाल: मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री चेतन कुमार कश्यप ने उद्यमियों से GI टैग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने और रतलामी सेव प्रोडक्ट्स को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करने की अपील की है. मध्य प्रदेश के रतलाम का एक क्रिस्पी फ्राइड स्नैक, रतलामी सेव को 2014 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग मिला था और इसे 2024 में रिन्यू किया गया था. GI टैग सर्टिफ़ाई करता है कि कोई प्रोडक्ट किसी खास जगह से आता है. यह किसी प्रोडक्ट की खास क्वालिटीज़ को दिखाता है. रतलाम का यह सेव जो एक तरह का नमकीन या कहें दिखने में भुजिया की तरह होता है. यह बेसन से बनता है. यह मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने जायके के लिए मशहूर है.

लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में करें प्रमोट

रविवार को रतलाम में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समिट' को संबोधित करते हुए मंत्री कश्यप ने कहा, "सभी को यह कोशिश करनी चाहिए कि रतलामी सेव के प्रोडक्ट्स अपनी रेप्युटेशन के हिसाब से वर्ल्ड-क्लास हों. 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' स्कीम का मुख्य मकसद जिले के पारंपरिक प्रोडक्ट्स को GI टैग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के ज़रिए दुनिया भर में प्रमोट करना है. मध्य प्रदेश सरकार की कोशिशों की वजह से रतलामी सेव, शिवपुरी की जैकेट और मुरैना की गजक जैसे प्रोडक्ट्स राज्य के सिग्नेचर प्रोडक्ट्स बन गए हैं.

मंत्री चेतन कुमार कश्यप ने बताया कि, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रतलामी सेव का जिक्र किया था, जिससे इसे इंटरनेशनल पहचान मिली है.'' रतलाम के सेव बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए किए गए काम और इसे ग्लोबल पहचान दिलाने वाले लोगों और बिज़नेस के बारे में बताते हुए, कश्यप ने कहा कि, ''PM मोदी MSMEs को देश की इकॉनमी की रीढ़ मानते हैं और लोकल एंटरप्राइजेज के डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हैं.''