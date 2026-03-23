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ग्लोबल सैर करेगा मध्य प्रदेश का 'जायका' रतलामी सेव!, GI-टैग से बढ़ेगी इंटरनेशनल पहचान

मध्य प्रदेश के मंत्री चेतन कुमार कश्यप की उद्यमियों से अपील, GI-टैग्ड रतलामी सेव को वर्ल्ड मैप पर लाने की करें कोशिश.

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ग्लोबल सैर करेगा रतलामी सेव (ETV Bharat)
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By PTI

Published : March 23, 2026 at 3:10 PM IST

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Updated : March 23, 2026 at 3:18 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्री चेतन कुमार कश्यप ने उद्यमियों से GI टैग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने और रतलामी सेव प्रोडक्ट्स को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करने की अपील की है. मध्य प्रदेश के रतलाम का एक क्रिस्पी फ्राइड स्नैक, रतलामी सेव को 2014 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग मिला था और इसे 2024 में रिन्यू किया गया था. GI टैग सर्टिफ़ाई करता है कि कोई प्रोडक्ट किसी खास जगह से आता है. यह किसी प्रोडक्ट की खास क्वालिटीज़ को दिखाता है. रतलाम का यह सेव जो एक तरह का नमकीन या कहें दिखने में भुजिया की तरह होता है. यह बेसन से बनता है. यह मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने जायके के लिए मशहूर है.

लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में करें प्रमोट
रविवार को रतलाम में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समिट' को संबोधित करते हुए मंत्री कश्यप ने कहा, "सभी को यह कोशिश करनी चाहिए कि रतलामी सेव के प्रोडक्ट्स अपनी रेप्युटेशन के हिसाब से वर्ल्ड-क्लास हों. 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' स्कीम का मुख्य मकसद जिले के पारंपरिक प्रोडक्ट्स को GI टैग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के ज़रिए दुनिया भर में प्रमोट करना है. मध्य प्रदेश सरकार की कोशिशों की वजह से रतलामी सेव, शिवपुरी की जैकेट और मुरैना की गजक जैसे प्रोडक्ट्स राज्य के सिग्नेचर प्रोडक्ट्स बन गए हैं.

मंत्री चेतन कुमार कश्यप ने बताया कि, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रतलामी सेव का जिक्र किया था, जिससे इसे इंटरनेशनल पहचान मिली है.'' रतलाम के सेव बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए किए गए काम और इसे ग्लोबल पहचान दिलाने वाले लोगों और बिज़नेस के बारे में बताते हुए, कश्यप ने कहा कि, ''PM मोदी MSMEs को देश की इकॉनमी की रीढ़ मानते हैं और लोकल एंटरप्राइजेज के डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हैं.''

उद्यमियों को रहेगा सरकार के सपोर्ट
उन्होंने बताया कि, ''मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकल प्रोडक्ट्स को पहचान दिलाने को प्राथमिकता देकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को तेज किया है और उद्यमियों को राज्य में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा माहौल देने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी को आसान बनाया है.'' मंत्री ने उद्यमियों से जिले में आकर रतलामी सेव के बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करने की अपील की है, साथ ही इस कोशिश में सरकार के सपोर्ट का भरोसा दिया. इस मौके पर मंत्री कश्यप ने शैलेंद्र गांधी को सम्मानित किया, जिन्होंने रतलामी सेव के लिए GI टैग हासिल किया था.

मंत्री कश्यप ने कहा कि, ''सीएम मोहन यादव की लीडरशिप में मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की दिशा में तेज़ी से काम हो रहा है. अभी राज्य की GDP में एग्रीकल्चर का हिस्सा 30 से 40 परसेंट है, जबकि इंडस्ट्री का हिस्सा 20 परसेंट है, और इसे और बढ़ाने की कोशिशें चल रही हैं. राज्य में इंडस्ट्रियल पोटेंशियल को बढ़ावा देने के लिए, लोकल और विदेशी इन्वेस्टर्स को बुलाकर अलग-अलग रीजनल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस ऑर्गनाइज़ की जा रही हैं.''

Last Updated : March 23, 2026 at 3:18 PM IST

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