ETV Bharat / state

सोना और सेव ही नहीं शुद्ध रतलामी मावे की भी खूब है डिमांड, ऐसे करें असली मावे की पहचान

रतलाम के मशहूर सराफा बाजार के पास ही है मावा बाजार. जहां से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के शहरों में होती है मावे की सप्लाई.

RATLAMI MAWA DEMAND INCREASED
रतलामी मावे की डिमांड बढ़ी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 9:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दमोह: देश भर में रतलाम का नाम सोने और सेव के लिए जाना जाता है. लेकिन त्यौहारों के सीजन में सोना और सेव ही नहीं यहां के मावा की भी डिमांड आसपास के राज्यों में होती है. खासकर दीपावली पर शुद्ध मावे की डिमांड बढ़ जाती है. रतलाम के मशहूर सराफा बाजार के पास ही स्थित है यहां का मावा बाजार, जहां से प्रतिदिन राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के शहरों में मावे की सप्लाई की जाती है.

बांसवाड़ा, दाहोद, बड़ौदा और मुंबई तक प्रसिद्ध रतलामी मावा

जिस तरह रतलाम में बने सोने के आभूषणों की शुद्धता को लेकर ग्राहकों का विश्वास कायम है उसी प्रकार रतलाम के ग्रामीण क्षेत्रों में बने मावे की शुद्धता पर भी लोगों को भरोसा होता है. मावा बाजार के व्यापारी अंकित सिसोदिया ने बताया कि उनकी चौथी पीढ़ी यहां मावे का व्यापार कर रही है. यहां से राजस्थान के बांसवाड़ा, गुजरात के दाहोद, बड़ौदा, सूरत और मुंबई तक मावे की सप्लाई की जाती है. दिल्ली- मुंबई रेल रूट पर होने की वजह से यहां से कम समय में मावे की सप्लाई गुजरात और महाराष्ट्र तक की जाती है.

दीपावली पर शुद्ध रतलामी मावे की डिमांड बढ़ी (ETV Bharat)

ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी की भट्टियों पर तैयार होता है मावा

बोरदा गांव के किसान गोवर्धन लाल मावा बाजार में खुद का तैयार किया हुआ मावा लेकर पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि वह प्रतिदिन ताजा मावा बनाकर इन दुकानों तक टोकरी में पहुंचाते हैं, जहां से मावा व्यापारी डिमांड अनुसार इसे अलग-अलग जगहों पर भेजते हैं.

Ratlami mawa demand increased
शुद्ध रतलामी मावा (ETV Bharat)

व्यापारियों ने बताया कैसे करें शुद्ध मावे की पहचान

मावा व्यापारी संतोष कुमार ने बताया कि शुद्धता ही रतलाम के मावे की यूएसपी है. करीब चार पीढ़ियों से वह दुकान चला रहे हैं. आम लोग शुद्ध मावे की पहचान कैसे करें इसको लेकर उन्होंने बताया कि असली और शुद्ध मावे की महक ही अलग होती है. लेकिन मावे से तेज गंध आने पर उसमें मिलावट हो सकती है. मावे को हाथ में लेने और हल्का दबाने पर घी उंगलियों पर निकलता है.

हथेली में लेकर रगड़ने पर भी मावा चिकना और घी युक्त महसूस होता है जबकि मिलावट वाला मावा खुरदुरा और सूखा महसूस होता है. वहीं, शुद्ध मावे को स्वाद से भी पहचाना जा सकता है. असली मावा हल्का मीठा और दूध जैसा ही स्वाद देता है. वहीं, दूध से बने मावे की शुद्धता का परीक्षण घर पर भी किया जा सकता है.

इसके लिए मेडिकल पर मिलने वाले टिंचर आयोडीन का उपयोग किया जा सकता है. टिंचर आयोडीन की एक दो बूंदे मावे के ऊपर गिराने पर यदि कुछ सेकेंड के बाद टिंचर आयोडीन की बूंदे नीले रंग की हो जाती हैं तो मावा मिलावटी है. यदि टिंचर की बूंद का कलर नहीं बदलता है तो इसका मतलब है कि मावा शुद्ध दूध से बना हुआ है.

TAGGED:

RATLAM MAWA SUPPLY IN RAJASTHAN
RATLAMI MAWA IS IN DEMAND
RATLAM MAWA BAJAR
RATLAMI MAWA DEMAND INCREASED
RATLAM MAWA FESTIVE DEMAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सरकार को झटका, प्रमोशन में आरक्षण के लिए नहीं दी अंतिम राहत

रतलाम में सजने लगा मां महालक्ष्मी का दरबार, प्रसाद के रूप में मिलता है चढ़ावे का पैसे

परीक्षा देने का नहीं था मन, फैला दी प्रिंसिपल के मौत की खबर, जानिए फिर क्या हुआ

वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे: बीमारी छुपाई तो ऑपरेशन टेबल पर खतरे में पड़ सकती है आपकी बेहोशी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.