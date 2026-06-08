युवक की मौत के बाद सैलाना रोड पर चक्काजाम, तेज धूप में घंटों तपते रहे जाम में फंसे लोग
रतलाम में मृतक के परिजन ने हत्या कर एक्सीडेंट बताने का लगाया आरोप, पुलिस ने निष्पक्ष जांच करने का दिया आश्वासन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 3:41 PM IST
रतलाम: सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद रतलाम में परिजनों ने चक्का जाम कर दिया. जिसकी वजह से रतलाम के सैलाना रोड ब्रिज पर लंबा जाम लग गया. भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. करीब 2 घंटे तक इस जाम में फंसे लोग परेशान होते रहे. प्रदर्शन करने वालों की मांग थी कि यह सड़क हादसा नहीं, बल्कि षडयंत्र पूर्वक की गई हत्या है. जब तक इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज नहीं किया जाता, तब तक वे सड़क से नहीं हटेंगे.
हत्या कर एक्सीडेंट बताने का आरोप
जावरा रोड पर 2 बाइक की भिड़ंत में घायल 21 वर्षीय करण की मौत हो गई. इस हादसे में 2 अन्य युवक भी घायल हुए थे. परिजन को आशंका थी कि करण से किसी बात को लेकर 4 लोगों का विवाद हुआ था. उन्होंने ही उसकी हत्या की है और इसे एक्सीडेंट बताया जा रहा है. इसके बाद सोमवार सुबह आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों ने सैलाना रोड जाम कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे.
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो रही जांच
औद्योगिक थाना प्रभारी गायत्री सोनी ने बताया कि "बीती रात 2 मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर की सूचना मिली थी. इसमें घायल व्यक्तियों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, जहां 21 वर्ष की करण की मौत हो गई. प्रदर्शन कर रहे परिजन को इस मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की आश्वासन दिया गया है. औद्योगिक थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है."
2 घंटे बाद खुला जाम
बीते एक महीने के अंदर ही रतलाम जिले के नामली, जावरा और रतलाम में 4 बार सड़क जाम की गई है. जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर नाराज परिजन और ग्रामीणों के द्वारा सड़क जाम करने की घटनाएं सामने आई हैं.
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सोमवार सुबह हुए इस जाम की वजह से सैलाना ओवर ब्रिज पर वाहनों की करीब एक किलोमीटर लंबी लाइन लग गई. भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में राहगीर परेशान होते रहे. खासकर 2 पहिया वाहन चालकों को भीषण गर्मी में 2 घंटे तक झुलसना पड़ा है. दोपहर 12 बजे के करीब पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने समझाइश दी. इसके बाद इस रोड जाम को खोला जा सका. वहीं, मृतक युवक के परिजन शिकायत दर्ज करवाने औद्योगिक थाना पहुंचे हैं.