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बेटे की रेबीज से दर्दनाक मौत, 7 महीने से आर्थिक सहायता के लिए चक्कर लगा रही पत्नी और मां

रतलाम में रेबीज से 7 महीने पहले हुई बेटे की मौत, अब भी आर्थिक सहायता के लिए दर-दर भटक रहा परिवार.

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आर्थिक सहायता के लिए महीनों भटक रहा पीड़ित परिवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 10:50 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: जिला मुख्यालय पर होने वाली जनसुनवाई में एक बार फिर आवेदकों को निराश होना पड़ा है. यहां बीते 7 महीने से बेटे की मौत के बाद आर्थिक सहायता के लिए एक मां दफ्तरों और जनसुनवाई के चक्कर लगा रही है. आवारा कुत्ते के काटने से उसके बेटे की रेबीज जैसी गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी. जिसके बाद प्राशासन द्वारा आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया गया था.

बेटे की मौत के बाद दर-दर भटक रही मां

जानकारी के अनुसार, मृतक के परिजन को नगर निगम और प्रशासन ने आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया था, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी कोई आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार को नहीं मिली है. जबकि परिवार में एकमात्र कमाने वाला शाहरुख ही था जिसकी मौत रेबीज की भयानक बीमारी की वजह से हो गई. उसकी मां रजिया बी मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंची थी. जहां उसे एक बार फिर आवेदन पर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन मिला है.

नगर निगम के अधिकारियों ने आवेदन लेने से किया इनकार (ETV Bharat)

अस्पताल पर लगा लापरवाही का आरोप

जनसुनवाई कक्ष के बाहर रजिया बी अपनी विधवा बहू और तीन बच्चों के साथ पहुंची थी. आने का कारण पूछे जाने पर उन्होंने भावुक होकर बताया कि मेरे बेटे को आवारा कुत्ते ने काट लिया था. जिसके बाद अस्पताल में भी उसे रेबीज के इंजेक्शन लगाने में लापरवाही बरती गई और एक महीने के भीतर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई.

नगर निगम के अधिकारियों ने आवेदन लेने से किया इनकार

मृतक शाहरुख हम्माली का काम कर परिवार का भरण पोषण करता था लेकिन उसकी मौत के बाद परिवार पालना आसान नहीं है. शाहरुख की मां ने बताया, "उसकी मौत के बाद बच्चों की स्कूल की फीस भरना मुश्किल हो रहा है, हमें उसकी मौत के वक्त प्रशासन ने आर्थिक सहायता देने और मुआवजा दिलवाले की बात कही थी, लेकिन 7 महीनों में कोई पूछने तक नहीं आया. नगर निगम के अधिकारियों ने आवेदन लेने से ही मना कर दिया. जनसुनवाई में भी वह तीन बार आवेदन दे चुकी है. हर बार उसे केवल अधिकारियों से आश्वासन ही मिलता है."

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7 महीने से आर्थिक सहायता के लिए दर-दर भटक रहा परिवार (ETV Bharat)

एक महीने के अंदर तोड़ा दम

अशोक नगर निवासी शाहरुख हुसैन 31 जुलाई 2025 की सुबह घर से सब्जी मंडी हम्माली का काम करने जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक कुत्ते ने काट लिया था. उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया. जहां रेबीज के टीके भी लगाए गए थे. लेकिन धीरे-धीरे उसमें रेबीज की बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगे. परिजनों से दाहोद और अहमदाबाद भी लेकर गए लेकिन सभी जगह उपचार से इनकार कर दिया गया. 1 महीने के अंदर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई.

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