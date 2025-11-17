ETV Bharat / state

रतलाम में दूसरी शादी के लिए मचला युवक, पानी की टंकी पर चढ़ लगाने वाला था छलांग

रतलाम में पानी की टंकी पर चढ़ युवक ने किया हंगामा, पत्नी की मौत के बाद दिमागी हालत खराब, फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल उतारा नीचे.

RATLAM YOUTH CLIMBED WATER TANK
पानी की टंकी पर चढ़ लगाने वाला था छलांग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 1:44 PM IST

3 Min Read
रतलाम: सोमवार की सुबह रतलाम शहर के अर्जुन नगर क्षेत्र में फिल्मी ड्रामा देखने के मिला. यहां एक युवक दोबारा शादी करने की मांग को लेकर शोले फिल्म के वीरू की तरह पानी की टंकी पर चढ़ गया और आत्महत्या करने का प्रयास करने लगा. युवक के टंकी पर चढ़ते ही हड़कंप मच गया और भीड़ लग गई. स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की टीम ने उसे बमुश्किल नीचे उतारा. इसके बाद सालाखेड़ी चौकी पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है. टंकी पर चढ़कर ड्रामा करने वाले युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है.

पानी की टंकी पर चढ़ा युवक

अर्जुन नगर क्षेत्र निवासी दीपक की पत्नी की कुछ महीने पहले मृत्यु हो गई थी. जिसके बाद से वह शराब पीने लगा. उसके घर वाले दूसरी शादी करवाने का प्रयास नहीं कर रहे थे. सोमवार की सुबह युवक अपने पिता से शराब पीने के लिए रुपए मांगे. पिता ने रुपए नहीं होने की बात कही, तो वह नाराज होकर पानी की टंकी पर आत्महत्या करने के लिए चढ़ गया. मशहूर फिल्म शोले के वीरू के किरदार की तरह ही इस युवक ने मोहल्ले वालों को अपनी समस्या बताई और जान देने की इच्छा जाहिर की.

ठीक नहीं है युवक की मानसिक स्थिति (ETV Bharat)

ठीक नहीं है युवक की मानसिक स्थिति

लोगों ने उसे बातों में लगाकर रखा था. इसी बीच फायर ब्रिगेड और सालाखेड़ी चौकी की पुलिस मौके पर पहुंच गई. इसके बाद उन्होंने टंकी पर चढ़े युवक को किसी तरह समझा-बुझाकर नीचे उतारा. स्थानीय लोगों के अनुसार युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. वहीं स्थानीय पुलिस युवक को अपने साथ जिला अस्पताल ले गई, जहां उसे भर्ती कर उसका इलाज किया जा रहा है.

अस्पताल में युवक को कराया गया भर्ती

सालाखेड़ी चौकी के एएसआई मनीष शर्मा ने बताया कि "फिलहाल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. जिसके बाद परिजन और स्थानीय लोगों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी." ड्रामा करने वाले युवक के पिता लक्ष्मण ने बताया कि "1 साल पहले दीपक की शादी हुई थी, लेकिन बीमारी की वजह से कुछ महीने पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई. इसके बाद से ही वह मानसिक रूप से बीमार है और दिन भर शराब पीता रहता है. आज सुबह भी उसने शराब पीने के लिए रुपए मांगे थे."

young man created drama
फायर ब्रिगेड की टीम ने उतारा नीचे (ETV Bharat)

टंकी की सीढ़ियों पर लगाया जाए ताला

इस घटना के बाद अर्जुन नगर क्षेत्र के रहवासियों ने निगम प्रशासन से टंकी पर चढ़ने वाले रास्ते को बंद करने की मांग की है. उनका कहना है कि "पानी की टंकी पर शराब पीने वाले और अपराधिक तत्व आए दिन चढ़ते रहते हैं. कई बार स्कूली बच्चे भी टंकी के ऊपर चढ़ जाते हैं. किसी दिन कोई अनहोनी हो सकती है, लिहाजी टंकी पर जाने का रास्ता बंद किया जाए."

