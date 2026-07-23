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भारी बारिश से दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग प्रभावित, 4 ट्रेनें निरस्त, इन ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन

मुंबई रेल मंडल में भारी बारिश से दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर चलने वाली कई ट्रेनें निरस्त, देरी से चल रही हैं अधिकांश ट्रेनें.

MUMBAI HEAVY RAIN TRAINS DELAYED
भारी बारिश से दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग प्रभावित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 8:20 PM IST

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रतलाम: मुंबई रेल मंडल में हो रही भारी बारिश और जल भराव की वजह से दिल्ली मुंबई रेलमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ है. 23 और 24 जुलाई को चलने वाली 4 ट्रेनों को निरस्त करना पड़ा है. वहीं, आधा दर्जन गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है. कई गाड़ियों को अलग-अलग स्टेशनों पर रोका गया है. जिसकी वजह से इस रूट पर चल रही अधिकांश ट्रेनें देरी से चल रही हैं. रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई रेल मंडल में हुई भारी बारिश की वजह से दिल्ली मुंबई रेलमार्ग पर कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने की संभावना है.

यह ट्रेनें हुई निरस्त

भारी बारिश से दिल्ली-मुंबई रेलमार्ग पर चलने वाली कई ट्रेनें निरस्त (ETV Bharat)
  • 23 जुलाई को बांद्रा से चलने वाली बांद्रा टर्मिनस–हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस (संख्या 12909 ) निरस्त की गई.
  • 23 जुलाई को मुंबई से चलने वाली मुंबई सेंट्रल–हजरत निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस (12953) निरस्त की गई है.
  • 23 जुलाई को मुंबई से चलने वाली मुंबई सेंट्रल–जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12955) निरस्त की गई है.
  • 23 जुलाई को बांद्रा से चलने वाली बांद्रा टर्मिनस-रामनगर एक्सप्रेस (22975) निरस्त की गई है.

परिवर्तित मार्ग से चलेंगी यह ट्रेनें

Mumbai Rail Division Heavy Rain
यात्रियों के लिए स्टेशन पर खाने पीने की वस्तुओं का इंतजाम (ETV Bharat)
  • 22 जुलाई 2026 को त्रिवेन्‍द्रम से चली गाड़ी संख्‍या 22633 त्रिवेन्‍द्रम-निजामुद्दीन एक्‍सप्रेस वाया दौंड–जलगांव–पालधी–उधना-सूरत चलेगी.
  • 23 जुलाई 2026 को खड़की से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्‍या 09323 खड़की-इंदौर स्‍पेशल, वाया लोनावला- कर्जत- पनवेल- कल्याण- इगतपुरी-जलगांव–पालधी–सूरत चलेगी.

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रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि "मुंबई रेल मंडल के भिलाड-बोरीवली रेल खंड में भारी वर्षा के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने से रेल परिचालन प्रभावित हुआ है. जिसका असर रतलाम रेल मंडल पर भी पड़ा है. यहां ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होने की वजह से गड़ियों को अलग-अलग रेलवे स्टेशन पर रोका गया है. यात्रियों को परेशानी न हो इसके लिए खाने पीने की वस्तुओं का पर्याप्त इंतजाम किया गया है."

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