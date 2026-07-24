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रतलाम में श्रमिकों की संख्या 50 हजार, पात्रता पूरी होने के बाद भी ESIC अस्पताल नहीं

रतलाम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अस्पताल खोलने की मांग ( ETV BHARAT )

अब श्रमिक संगठन और ईएसआईसी के रीजनल बोर्ड मेंबर रतलाम में ईएसआईसी अस्पताल खुलवाने की मांग प्रदेश सरकार से कर रहे हैं. राज्य कर्मचारी बीमा निगम के इन अस्पतालों में ईएसआईसी मेंबर श्रमिकों को परिवार सहित चिकित्सा सुविधाओं का नि:शुल्क लाभ मिलता है. ईएसआईसी मेंबर बनने के लिए व सभी श्रमिक पात्र होते हैं, जो ₹21000 तक वेतन प्राप्त करते हैं.

किसी दौर में औद्योगिक नगरी के रूप में पहचाने जाने वाले रतलाम में श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए राज्य कर्मचारी बीमा निगम अस्पताल और डिस्पेंसरी थे. लेकिन अब रतलाम में राज्य बीमा निगम के अस्पताल की बिल्डिंग नहीं होने से श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को उपचार और भर्ती होने के लिए इंदौर या अन्य शहरों में जाना पड़ता है. ईएसआईसी अस्पताल के निर्माण के लिए ईएसआईसी बोर्ड को प्रस्ताव भी भेजा गया लेकिन ईएसआईसी सदस्य संख्या कम होने की वजह से इसे निरस्त कर दिया गया था.

रतलाम : रतलाम में फिर से औद्योगिक क्षेत्र में कंपनियां आने लगी हैं. ऐसे में यहां राज्य कर्मचारी बीमा निगम के अस्पताल की अदद जरूरत है. क्योंकि अब रतलाम में ईएसआईसी के पात्र हितग्राहियों की संख्या 50 हजार पार हो चुकी है. इसलिए 50 बेड के अस्पताल को शुरू करवाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं.

अभी केवल डिस्पेंसरी संचालित

रतलाम के जवाहर नगर क्षेत्र में 1952 में बने बीमा अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर होने के बाद उसे बंद कर दिया गया था. वर्तमान में राज्य कर्मचारी बीमा निगम के कार्यालय के समीप ही ईएसआईसी डिस्पेंसरी संचालित की जाती है, जहां सीमित समय के लिए ही ईएसआईसी सदस्यों की जांच और दवाई वितरित की जाती है. ईएसआईसी रीजनल बोर्ड के सदस्य राजेश तिवारी ने बताया "रतलाम में पूर्व में जयंत विटामिन लिमिटेड, सज्जन मिल, अल्कोहल प्लांट सहित कई फैक्ट्रियां संचालित होती थी, जिनमें श्रमिकों की संख्या हजारों में थी. लेकिन कालांतर में ये कंपनियां बंद हो गईं और यहां ईएसआईसी सदस्यों की संख्या 50 हजार से कम हो गई."

रतलाम में अभी केवल डिस्पेंसरी संचालित (ETV BHARAT)

रतलाम में हितग्राहियों की संख्या 50 हजार पार

अब एक बार फिर रतलाम में ईएसआईसी सदस्य संख्या 50 हजार से अधिक हो गई है. आने वाले दिनों में विशेष निवेश क्षेत्र में भी कई कंपनियां लगने जा रही है. इससे यहां ईएसआईसी के पात्र श्रमिकों की संख्या और बढ़ जाएगी. रतलाम में कम से कम 50 बेड के बीमा अस्पताल बिल्डिंग बनाई जाने का प्रस्ताव भेजने की तैयारी है. ईएसआईसी के पात्र हितग्राही दयाशंकर त्रिपाठी ने बताया "बीमा अस्पताल नहीं होने की वजह से श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को भर्ती होने या जांच करवाने के लिए इंदौर भेजा जाता है."

अस्पताल खुलवाने के प्रयास तेज

श्रमिक संगठन के लोकेंद्र सिंह ने बताया "रतलाम में ईएसआईसी के पात्र हितग्राहियों की संख्या अब 50 हजार पार हो चुकी है लेकिन यहां बीमा अस्पताल की सुविधा नहीं मिल पा रही है." ईएसआईसी रीजनल बोर्ड के सदस्य राजेश तिवारी ने बताया "रतलाम में औद्योगिक इकाइयां लगना शुरू हो गई है, जिससे यहां बीमा अस्पताल खुलवाने के पुनः प्रयास किया जा रहे हैं."