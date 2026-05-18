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रतलाम में अंडा करी पर विवाद, पत्नी की जान के पीछे पड़ा पति, लाठी-डंडों से पीटा

रतलाम: ताल थाना क्षेत्र में एक शराबी पति ने पसंद का खाना नहीं बनाने पर पत्नी को लाठी से बुरी तरह पीटा है. आरोपी पति की फरमाइश थी कि पत्नी उसके लिए अंडे की सब्जी बनाए, लेकिन पत्नी किसी अन्य कार्य में व्यस्त थी, इसलिए सब्जी नहीं बना सकी. इसके बाद शराबी पति ने उसके साथ गाली-गलौज किया और फिर लाठी से पत्नी को बुरी तरह से पीटा. इसके बाद पड़ोस के लोगों ने बीच बचाव कर पीड़िता को बचाया. वहीं, इस मामले में पति के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी पति उसकी जान के पीछे पड़ा है. जिसकी गुहार लेकर वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रतलाम पहुंची.

ताल थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में एक शराबी पति ने अंडे की सब्जी नहीं बनाने पर पत्नी के साथ घरेलू हिंसा की है. ताल थाना प्रभारी स्वराज डाबी ने बताया कि "पीड़िता की शिकायत पर कमल बागरी निवासी रामगढ़ के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है. पीड़ित महिला ने अपने बयान में बताया कि उसका पति कमल शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है. रविवार शाम भी वह घर पर आया और उससे अंडे की सब्जी बनाने की मांग करने लगा. लेकिन पीड़िता उस समय कुछ अन्य काम कर रही थी और वह काम खत्म करने में देर हो गई, तो पति ने उसके साथ गाली-गलौज कर मारपीट शुरू कर दी. पति ने अपनी ही पत्नी पर लाठी उठाकर हमला कर दिया. पीड़ित महिला ने इसकी रिपोर्ट अपने भाई के साथ थाने पहुंचकर लिखवाई है."

महिला की जान के पीछे पड़ा पति (ETV Bharat)

शिकायत करने के बाद जान से मारने की धमकी

फिलहाल पीड़िता के साथ एग करी की फरमाइश पूरी नहीं होने पर मारपीट करने वाले पति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हो गया है, लेकिन उसने पीड़िता को शिकायत नहीं करने की धमकी दी थी. अब शिकायत किए जाने के बाद पीड़िता को जान से मार देने की धमकी दे रहा है. जिसको लेकर पीड़ित महिला, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है.