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बारात में घोड़ी पर चढ़ने की बात पर हुई चाकूबाजी, 2 की मौत, 1 युवक घायल

रतलाम: रतलाम में बीती रात एक बारात में घोड़ी पर चढ़ने की बात को लेकर हुए विवाद में दो युवकों की जान चली गई. मामूली सी बात पर हुआ विवाद दोहरे हत्याकांड पर जाकर खत्म हुआ. ओल्ड रेलवे कॉलोनी की यह घटना है जहां बारात में हुए विवाद के दौरान जमकर चाकूबाजी हुई. जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल में उपचार के दौरान घायल आनंद और शाहाबाद की मौत हो गई. जीआरपी थाना रतलाम पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया है. हत्या करने वाले दोनों आरोपी भी घायल हुए हैं, इनका उपचार रतलाम मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.

बारात में घोड़ी चढ़ने को लेकर विवाद, चाकूबाजी में 2 की मौत

दरअसल, लक्ष्मणपुरा के समीप रविवार रात बारात निकाली जा रही थी. इसी दौरान दूल्हे के घोड़ी से उतरने के बाद घोड़ी पर चढ़ने को लेकर कुछ युवकों में विवाद हो गया. विवाद बढ़ते-बढ़ते ओल्ड रेलवे कॉलोनी तक पहुंच गया जहां आरोपियों ने चाकू घोपकर, आनंद और शाहबाद की हत्या कर दी.

रतलाम में बारात में घोड़ी चढ़ने को लेकर विवाद, चाकूबाजी में 2 की मौत (ETV Bharat)

हमले में घायल युवक पीयूष ने बताया कि "वह अपने चचेरे भाई आनंद और दोस्त शाहबाज के साथ ओल्ड रेलवे कॉलोनी क्वार्टर के सामने खड़ा था‌. इसी दौरान वहां रोज़र बिन्नी आया और उसने बताया कि उसका मुन्ना और रोहित खंडकर से विवाद हुआ है. इसके बाद मुन्ना और रोहित खंडकर भी मौके पर पहुंचे गए और विवाद करने लगे और मुझ पर चाकू से हमला कर दिया. बीच बचाव करने पहुंचे आनंद और शाहबाज को भी आरोपियों ने चाकू मारकर घायल कर दिया. आसपास के लोगों की मदद से दोनों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया."