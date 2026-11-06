ETV Bharat / state

मालवा के जिलों में वाटर वॉर! मानसून की बेरुखी से फसलों पर संकट, सिंचाई के लिए पानी चोरी की होड़

फसलों पर संकट, सिंचाई के लिए पानी चोरी की होड़ ( ETV BHARAT )

रतलाम : मध्य प्रदेश में सबसे संपन्न इलाका मालवा है. मालवा में खेती भी प्रदेश के अन्य इलाकों से अच्छी होती है. एक दौर ऐसा भी रहा, जब मालवा में कभी पानी की कमी नहीं दिखाई दी. यहां मानसून सीजन में पर्याप्त बारिश होती रही है. लेकिन इस साल हालात बिल्कुल उलट हैं. बारिश के सीजन में मालवा तरसता रहा. मालवा के हर जिले में इस साल बारिश औसत से काफी कम हुई है. आलम ये है कि इस साल ठंड शुरू होने से पहले सूखे की आहट सुनाई देने लगी है. किसान सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे हैं.

जलस्रोतों से अवैध रूप से पानी लिफ्ट