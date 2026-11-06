मालवा के जिलों में वाटर वॉर! मानसून की बेरुखी से फसलों पर संकट, सिंचाई के लिए पानी चोरी की होड़
रतलाम सहित मालवा के जिलों में सूखे की आहट. सिंचाई के पानी के लिए किसानों के बीच जंग जैसे हालात. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 7:44 PM IST
रतलाम : मध्य प्रदेश में सबसे संपन्न इलाका मालवा है. मालवा में खेती भी प्रदेश के अन्य इलाकों से अच्छी होती है. एक दौर ऐसा भी रहा, जब मालवा में कभी पानी की कमी नहीं दिखाई दी. यहां मानसून सीजन में पर्याप्त बारिश होती रही है. लेकिन इस साल हालात बिल्कुल उलट हैं. बारिश के सीजन में मालवा तरसता रहा. मालवा के हर जिले में इस साल बारिश औसत से काफी कम हुई है. आलम ये है कि इस साल ठंड शुरू होने से पहले सूखे की आहट सुनाई देने लगी है. किसान सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे हैं.
जलस्रोतों से अवैध रूप से पानी लिफ्ट
रतलाम जिले सहित मालवा क्षेत्र में इस वर्ष कम बारिश की वजह से सिंचाई के लिए पानी की भारी किल्लत है. सिंचाई के लिए अभी से मारामारी शुरू हो गई है. डैम की नहरों से पानी चोरी और नहर फोड़ने जैसी घटनाएं बढ़ने लगी हैं. तालाबों, नहरों और नदी में अवैध रूप से मोटर डालकर बड़े पैमाने पर पानी लिफ्ट किया जा रहा है. इस कारण पहले से खाली जलस्रोतों का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है. सिंचाई के पानी के लिए अब किसानों के बीच जंग जैसे हालात बन गए हैं.
किसानों ने पानी चोरी की शिकायतें की
रतलाम जिले के कोलवाखेड़ी डैम की नहर का पानी नहीं मिलने और बिजली लाइन क्षतिग्रस्त करने की शिकायत लेकर आलनिया गांव के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से अवैध सिंचाई, नहरों से व्यर्थ बह रहे पानी को रोकने और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की. आलनिया गांव के किसान जितेंद्र पाटीदार ने बताया "रात के समय अज्ञात लोगों द्वारा नहर की पाल तोड़ दी जाती है. जिसकी वजह से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है और आगे के गांव में नहर का पानी नहीं पहुंच पा रहा है."
निजी जलस्रोतों से भी सिंचाई में बाधाएं
किसान कुंदन लाल पाटीदार का कहना है "अज्ञात लोगों द्वारा विद्युत लाइन को भी फॉल्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पूरे आलनिया गांव के लोग अपने निजी जलस्रोतों से भी सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं. नहर फोड़े जाने और लाइन फॉल्ट करने की शिकायत हमने सिंचाई विभाग और बिजली कंपनी से की थी लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. सिंचाई नहीं कर पाने की वजह से हमारी उद्यानिकी फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं." किसान सचिन पाटीदार ने बताया "नहरों से पानी चोरी हो रहा है. रात के अंधेरे में लोग नहर फोड़कर अपने खेतों में पानी ले जा रहे हैं."
सिंचाई के पानी के लिए गांवों में तनाव
बारिश की कमी की वजह से जलस्रोतों में पानी की कमी सीजन की शुरुआत से ही देखी जाने लगी थी. जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग ने ऐसे सभी जलस्रोतों से सिंचाई के लिए पानी लेने पर रोक लगाई है. जहां 50% से कम जलभराव हुआ है. लेकिन अपने खेत और फसल को सींचने के लिए ग्रामीण अंधाधुंध तरीके से पानी लिफ्ट कर रहे हैं. सिंचाई के लिए शुरू की गई नहर से भी अवैध तरीके से पानी चुराया जा रहा है.
जलस्रोतों में सीमित पानी से हालात बिगड़े
लवाखेड़ी डैम की नहर से आलनिया सहित आधा दर्जन गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है. लेकिन इस वर्ष जलस्रोतों में पानी की कमी की वजह से सीमित मात्रा में ही नहर से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है. इसके चलते अब नहर से पानी चुराने और बीच रास्ते में नहर फोड़ने जैसी घटनाएं सामने आई हैं. अपने खेतों को पानी देने के चक्कर में किसानों के बीच में भी विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है. गांवों के बीच भी नहर से पानी लेने के लिए प्रतिस्पर्धा जैसी स्थिति बन गई है.
जल संरक्षण के लिए प्रशासन की गाइडलाइन
कम बारिश वाले जिलों में स्थानीय प्रशासन द्वारा तालाबों और प्रमुख जलस्रोतों से सिंचाई पर रोक लगाई है या सीमित मात्रा में सिंचाई के लिए पानी देने की व्यवस्था की है. लेकिन रबी का सीजन शुरू होते ही किसानों में जलस्रोतों से पानी लिफ्ट करने की होड़ मच गई है. जावरा तहसील के असावती क्षेत्र स्थित कांकरवा सिरखेड़ी डैम से पानी लेने के लिए गांवों में होड़ मची हुई है. दर्जनों अवैध मोटर विद्युत कनेक्शन लेकर चलाई जा रही हैं. जिसकी वजह से यहां डैम में पानी खत्म होने की नौबत आ गई है. यही स्थिति मलेनी और कूड़ेल नदी बने डैम की भी है, जहां सैकड़ों की संख्या में अवैध मोटरों से सिंचाई हो रही है.
रतलाम में जलस्रोतों की क्या है स्थिति
कम बारिश के बाद रतलाम जिले के मुख्य जलाशय और छोटे-मोटे पानी के स्रोत खाली पड़े हैं. सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एनपी देव ने बताया "रतलाम के प्रमुख जलाशय धोलावाड़ औसत क्षमता 395 मीटर से करीब 5.5 मीटर खाली है. यहां से इस वर्ष सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाएगा. केवल रतलाम शहर के लिए पीने का पानी ही इस डैम से उपलब्ध हो पाएगा. डेरी डैम से भी इस वर्ष सिंचाई के लिए कम मात्रा में ही पानी मिल पाएगा."
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प्रमुख जलाशयों में 50 से 75 परसेंट पानी
कुंडाल एवं कनेरी डैम भी इस वर्ष पूरे नहीं भरे हैं, जिसकी वजह से यहां भी सिंचाई को लेकर समस्या आएगी. जिले के प्रमुख जलाशय बैराज और बड़े तालाब में इस वर्ष अब तक 50 से 75% जल धारण क्षमता ही पूर्ण हो पाई है. सिंचाई के लिए नहर से सीमित मात्रा में ही पानी की उपलब्धता करवाई जाएगी. सिंचाई के लिए पानी की चोरी के मामलों पर प्रशासन ने एक-दो जगह विद्युत मोटर जब्त की है, लेकिन सिंचाई के लिए पानी का अंधाधुंध प्रयोग बंद नहीं हो पा रहा है.
रतलाम ग्रामीण एसडीएम आर्ची हरित ने बताया "धोसवास और बाजेड़ा ग्राम में तालाब से अवैध रूप से सिंचाई करने पर राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए पानी के पंप जब्त कर पानी का अवैध दोहन रुकवाया है. आलनिया गांव के किसानों के द्वारा भी जो शिकायत की गई है, उस पर तहसीलदार और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं."