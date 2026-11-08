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रतलाम बनेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उद्योगों से निकलने वाले वाटर को किया जाएगा रिसाइकल

रतलाम बनेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ( ETV Bharat )

रतलाम: औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों से निकलने वाले पानी को रिसाइकल करने के लिए एमपीआईडीसी द्वारा आधुनिक कॉमन इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जा रहा है. एक एमएलडी के इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उद्योग से निकलने वाले प्रदूषित पानी को ट्रीटमेंट कर फिर से उद्योगों में उपयोग के लिए सप्लाई किया जा सकेगा. इसमें जीरो लिक्विड डिस्चर्ज तकनीक से पानी की रीसाइक्लिंग की जाएगी. जिससे रतलाम का औद्योगिक क्षेत्र जल प्रदूषण से मुक्त हो सकेगा. वहीं, पानी की भी बचत हो सकेगी.

कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होगा स्थापित