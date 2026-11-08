रतलाम बनेगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उद्योगों से निकलने वाले वाटर को किया जाएगा रिसाइकल
रतलाम के इंडस्ट्रियल एरिया आधुनिक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होगा स्थापित, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को रीसाइक्लिंग कर फिर से किया जा सकेगा उपयोग. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 4:25 PM IST
रतलाम: औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों से निकलने वाले पानी को रिसाइकल करने के लिए एमपीआईडीसी द्वारा आधुनिक कॉमन इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जा रहा है. एक एमएलडी के इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उद्योग से निकलने वाले प्रदूषित पानी को ट्रीटमेंट कर फिर से उद्योगों में उपयोग के लिए सप्लाई किया जा सकेगा. इसमें जीरो लिक्विड डिस्चर्ज तकनीक से पानी की रीसाइक्लिंग की जाएगी. जिससे रतलाम का औद्योगिक क्षेत्र जल प्रदूषण से मुक्त हो सकेगा. वहीं, पानी की भी बचत हो सकेगी.
कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होगा स्थापित
दरअसल, एमपीआईडीसी द्वारा रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जा रहा है. इस प्लांट के माध्यम से यहां 100 से अधिक छोटे बड़े उद्योगों में उपयोग के बाद निकलने वाले पानी का आधुनिक तकनीक एवं वैज्ञानिक तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा. ट्रीटमेंट के बाद प्राप्त पानी को पाइपलाइन के माध्यम से दोबारा इन्हीं औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचाया जाएगा. इससे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का रीसाइक्लिंग कर फिर से उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा.
10 लाख लीटर पानी होगी प्लांट की क्षमता
एमपीआईडीसी के क्षेत्रीय अधिकारी राजेश राठौड़ ने बताया कि "प्रस्तावित सीईटीपी प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 1 एमएलडी यानी 10 लाख लीटर रहेगी. इसमें उद्योगों द्वारा उपयोग किया गए जल का ट्रीटमेंट होगा. औद्योगिक क्षेत्र में संचालित विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले पानी को पाइपलाइन अथवा टैंकर के माध्यम से प्लांट तक पहुंचाया जाएगा. यहां पानी की गुणवत्ता और उसमें मौजूद प्रदूषकों के आधार पर अलग-अलग चरणों में उपचार किया जाएगा.
इस प्रक्रिया में पानी में मौजूद तेल, ग्रीस, अन्य ठोस पदार्थ, जैविक प्रदूषक और घुले हुए लवण को अलग करने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होगा. रीसायकल किए गए पानी की अधिकतम मात्रा को फिर से उपयोग में लेने योग्य बनाया जा सकेगा. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है और कुछ ही महीनों में उद्योगों के पानी को रिसाइकल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी."
चार चरणों में होगा औद्योगिक अपशिष्ट जल का उपचार
सीईटीपी प्लांट में औद्योगिक अपशिष्ट जल को साफ करने के लिए चार चरणों में उपचार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. पहले चरण में प्राथमिक उपचार होगा. इसके तहत उद्योगों से प्राप्त पानी को सबसे पहले इक्वलाइजेशन टैंक में एकत्रित किया जाएगा. इसके बाद डिसॉल्व्ड एयर फ्लोटेशन और क्लैरिफ्लोक्यूलेटर तकनीक के माध्यम से पानी में मौजूद तेल, ग्रीस और निलंबित ठोस पदार्थों को अलग किया जाएगा.
दूसरे चरण में पानी को जैविक किया जाएगा. इसमें एनॉक्सिक ट्रीटमेंट, हाइड्रोजेल बायो-कल्चर और मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर तकनीक का उपयोग कर पानी में मौजूद जैविक प्रदूषकों को कम किया जाएगा.
तीसरे चरण में उन्नत उपचार के लिए मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर से प्राप्त पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) सिस्टम से गुजारा जाएगा. आरओ तकनीक के माध्यम से पानी में घुले हुए लवण यानी टीडीएस (टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स) और अन्य अशुद्धियों को कम किया जाएगा.
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चौथे चरण में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक अपनाई जाएगी. इसमें आरओ प्रक्रिया से निकलने वाले अधिक टीडीएस युक्त रिजेक्ट पानी को मल्टीपल इफेक्ट इवैपोरेटर में भेजा जाएगा. यहां वाष्पीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से पानी और घुले हुए लवण को अलग किया जाएगा. इससे प्राप्त कंडेनसेट यानी संघनित जल को भी पुनः उपयोग के लिए एकत्रित किया जाएगा.
बहरहाल, रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र में सीईटीपी प्लांट की स्थापना से उद्योगों के वेस्ट वाटर से होने वाला जल प्रदूषण कम हो जाएगा .वहीं, रीसाइक्लिंग के बाद ट्रीटेड वाटर को फिर से इन्हीं उद्योगों के उपयोग में लाया जा सकेगा. जिससे बड़ी मात्रा में पानी की भी बचत होगी और रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र का ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो सकेगा.