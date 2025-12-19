जल संकट पर इंजीनियरों पर बिफरे रतलाम महापौर, 'हम झूठे साबित हो रहे, मेरी सुपारी ले ली क्या'
रतलाम में जलप्रदाय को लेकर हाहाकार, इंजीनियरों से नाराज हुए महापौर प्रहलाद पटेल, बोले- मेरी सुपारी ले ली है क्या.
रतलाम: शहर में जल वितरण व्यवस्था ठप होने के बाद शुक्रवार को छठवें दिन आम लोगों का आक्रोश फूटा है. गांधीनगर क्षेत्र में लोगों ने सड़क जाम कर दी. लोगों ने बर्तन बजाकर महापौर और कमिश्नर मुर्दाबाद के नारे लगाए. बातचीत करने पहुंचे निगम के उपायुक्त और इंजीनियरों को लोगों ने घेर कर जमकर खरी-खरी सुनाई है. इस घटना के बाद रतलाम के महापौर प्रहलाद पटेल का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें वह निगम के इंजीनियरों को लताड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं. महापौर ने कहा कि, ''हमारे पास दिनभर फोन आ रहे हैं, लोगों को जवाब दे देकर थक गए. तुम लोगों ने क्या मेरी सुपारी ले ली है.''
पाइपलाइन हुई खराब, शहर में पानी की किल्लत
आधे शहर की जल व्यवस्था गंगासागर से आने वाली पाइपलाइन से चलती है. लेकिन पाइपलाइन खराब हो जाने और उसे रिस्टोर किए जाने की वजह से बीते 5 दिनों से रतलाम शहर में जल संकट की स्थिति बन गई है. नगर निगम द्वारा टैंकरों से पानी की सप्लाई जरूर की जा रही है लेकिन पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है. इसके बाद आज शुक्रवार को आम लोग सड़क पर उतर आए हैं.
गांधीनगर क्षेत्र में हुए चक्काजाम के बाद निगम प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची. लेकिन स्थानीय लोग धरने से हटने को तैयार नहीं हुए. महापौर प्रहलाद पटेल के आश्वासन के बाद सड़क जाम खोलने को राजी हुए. स्थानीय जनप्रतिनिधि हितेश पेमाल ने बताया कि, ''शहर के 9 वार्डों में 5 दिनों से जल वितरण नहीं हुआ है. शहर के करीब 1 लाख लोग पानी के लिए तरस गए हैं. वहीं, टैंकर माफिया इसका लाभ उठा रहे हैं.''
इंजीनियरों पर भड़के महापौर
पानी के लिए हो रहे हंगामे और प्रदर्शन की जानकारी महापौर प्रहलाद पटेल को मिलने पर महापौर ने इंजीनियरों से पाइपलाइन रि-स्टोर किए जाने के बारे में पूछताछ की और नाराजगी भी व्यक्त की. जिसका वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में महापौर प्रहलाद पटेल इंजीनियर से यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि, ''आप लोग कैसा काम करते हो, आपकी वजह से शहर की एक लाख जनता परेशान हो गई. लोगों के फोन आ रहे हैं. हम आश्वासन दे दे कर थक गए.
हम झूठे साबित हो रहे हैं जनता के सामने. मेरी क्या सुपारी ले ली है आप लोगों ने.'' महापौर ने कहा कि, ''पहले आपको वैकल्पिक व्यवस्था करनी थी, जिसके बाद पाइपलाइन को बंद करना था.'' बहरहाल इस मामले पर निगम कमिश्नर अनिल भाना ने वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने और जल्दी से जल्दी पाइपलाइन रिस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कर लेने की बात कही है.