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रतलाम में वार्म नाइट का खतरा, क्यूं दिन से ज्यादा खतरनाक हुई रात की लू, ऐसे करें बचाव

रतलाम में भीषण गर्मी का कहर, 2 दिन जरा बचकर वरना हीट स्ट्रोक के हो सकते हैं शिकार, 30 अप्रैल तक स्कूल बंद.

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रतलाम में भीषण गर्मी का कहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 3:40 PM IST

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रतलाम: मध्य प्रदेश के कई जिलों में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है. इसमें ग्वालियर, उज्जैन, छतरपुर और रतलाम सबसे गर्म जिलों की सूची में शामिल हैं. ऐसे में रतलाम सहित आसपास के जिलों में दो दिनों तक हिट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है. यहां 'इट इस ट्रूकॉलर' जारी किया गया है और कक्षा पांचवी तक के सभी स्कूलों में 30 अप्रैल तक अवकाश घोषित कर दिया गया है. ऐसे में केवल दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी हीटवेव की संभावना इन जिलों में बनी हुई है. रात में भी लू का खतरा बना रहेगा. जब रात का तापमान 30 डिग्री से अधिक पहुंच जाता है, तो ऐसे में रात में भी लोगों को लु लग सकती है.

क्या होती है वार्म नाइट

जब दिन के तापमान के साथ रात के तापमान में भी असामान्य तेजी आती है तो ऐसी स्थिति को वार्म नाईट कहा जाता है. जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. कैलाश चारेल ने बताया, "केवल दिन में ही नहीं, बल्कि तापमान अधिक होने की वजह से रात के समय भी लू लगने की संभावना बन जाती है. दिन के समय तो हम लोग शरीर को ढककर अपनी सुरक्षा कर लेते हैं. लेकिन लोग रात के समय हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं."

जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. कैलाश चारेल से बातचीत (ETV Bharat)

हीट स्ट्रोक से ऐसे करें बचाव

रतलाम जिला अस्पताल में हीट स्ट्रोक और उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या तापमान बढ़ने के साथ बढ़ने लगी है. डॉक्टर कैलाश चारेल ने बताया, "अप्रैल और मई के महीने में जब तापमान 42 से 43 डिग्री से ऊपर जाता है तो हीट स्ट्रोक लगने का खतरा बढ़ जाता है. हीट स्ट्रोक से बचने के लिए दिन के समय फुल आस्तीन की शर्ट पहने, सिर और मुंह को ढंककर रखे. जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले और यात्रा करें."

लू लगने से बचने का आसान तरीका

उन्होंने आगे बताया, "खासकर दोपहर में घर से बाहर निकलने से लोगों को बचना चाहिए. क्योंकि शाम 3 से 4 बजे के समय सबसे अधिक गर्म हवाएं चलती हैं. अधिक तापमान के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, तरल पदार्थ जैसे दही, छाछ और आम पना, ज्यूस का सेवन करें. खाली पेट भीषण गर्मी में बिल्कुल नहीं निकले. लू के यदि लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल चिकित्सक से सलाह लें और छाया व हवादार जगह में आराम करें."

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भीषण गर्मी के चलते लू और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ा (ETV Bharat)

बहरहाल इस भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है. कई मामलों में हीट स्ट्रोक जानलेवा भी साबित हो सकती है. खासकर यदि शरीर में पानी की कमी हो जाए तो लू से प्रभावित व्यक्ति की जान जा सकती है.

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