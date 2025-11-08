रतलाम में किसानों के नहीं रुक रहे आंसू, कौड़ियों के दाम बिक रहा वीएनआर अमरूद
रतलाम के वीएनआर अमरूद की खेती करने वाले किसान परेशान, मंडियों में फसल के नहीं मिल रहे दाम. खेतों में अमरूद छोड़ने को मजबूर किसान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 6:25 PM IST
रतलाम: अपने आकार और विशेष मीठे स्वाद के लिए मशहूर रतलाम का वीएनआर अमरूद इन दिनों कौड़ियों के दाम बिक रहा है. हालत ऐसी हो गई है कि किसान फलों को खेत में छोड़ने के मजबूर हो गए हैं. वीएनआर अमरूद की फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है. किसान लोकल मंडियों से लेकर जयपुर और दिल्ली की फल मंडियों में भेज रहे हैं, लेकिन 20 से 25 रुपए कीमत लग रही है.
वीएनआर अमरूद ने किसानों को दिया झटका
इस वर्ष वीएनआर अमरूद उत्पादक किसानों को बड़ा झटका लगा है. उनका 60 से 80 रुपए प्रति बिकने वाला वीएनआर अमरूद अब 20 से 25 रुपए किलो में ही बिक रहा है. जिससे किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है. इस क्षेत्र के करीब 2000 किसानों ने बागवानी में वीएनआर अमरूद के बगीचे लगा रखे हैं. लेकिन अब दाम नहीं मिलने से किसान निराश हैं और बागवानी के अन्य विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं.
मंडियों में घटी वीएनआर अमरूद की मांग
वीएनआर अमरूद हाइब्रिड किस्म का जामफल है. इसके बड़े आकार और खास मीठे स्वाद की वजह से उत्तर भारत में बड़ी मात्रा में डिमांड होती थी और दाम भी अच्छे मिलते थे. इसी वजह से किसानों ने वीएनआर अमरूद के बड़ी मात्रा में बगीचे लगाए. यहां के अमरूद की इंदौर, जयपुर, दिल्ली और पटना तक की फल मंडियों में डिमांड होती थी.
किसानों की नहीं निकल रही लागत
अच्छे दाम मिलने की वजह से कश्मीरी एप्पल की तरह वीएनआर अमरूद की आकर्षक पैकेजिंग भी की जाने लगी. पौधे पर लगे फल पर दाग न पड़े इसके लिए प्रत्येक फल को पॉलीथिन और उसके ऊपर अखबार से कवर किया जाता है. फल तोड़ने के बाद उसे फोम से बने कवर में पैक कर मंडियों तक भेजा जाता है. इस पूरे पैकेजिंग और देखरेख के कार्य में किसानों को प्रति किलो 25 से 30 रुपए तक लागत लग जाती है.
खेत में फेंकनी पड़ रही तैयार फसल
वीएनआर अमरूद और फलों की खेती के लिए मशहूर रतलाम के तीतरी गांव में अब अमरूद उत्पादक किसान कम दाम मिलने से निराश हैं. किसान जयंतीलाल पाटीदार बताते हैं कि "अच्छी गुणवत्ता वाले फल के दाम 20 से 25 रुपए प्रति किलो ही मिल रहे हैं. जबकि मध्यम गुणवत्ता वाले फल को तो खेत में ही फेंकना पड़ रहा है. कई किसान तो फलों की तुड़ाई भी नहीं करवा रहे हैं."
अन्य फसल के विकल्प तलाश रहे किसान
राजेंद्र पाटीदार ने बताया कि पहले उनके फल का दाम 60 से 80 रुपए प्रति किलो तक मिल जाया करता था, लेकिन अब 15 और 20 रुपए तक ही दाम मिल रहे हैं. दाम कम मिलने के साथ ही जयपुर और दिल्ली की मंडियों में कुछ किसानों का माल ही नहीं बिका. ऐसे में उन्हें अपना माल वहीं फेंकना पड़ गया. राजेंद्र पाटीदार ने कहा कि "यदि जामफल के दम नहीं मिले, तो अब उन्हें अन्य फसलों की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा."
क्यों गिरे वीएनआर अमरूद के दाम
स्थानीय फल व्यापारी और किसान समरथ पाटीदार ने बताया, "तीतरी और आसपास के गांव में करीब 2000 किसान वीएनआर अमरूद की खेती करते हैं. अब इसकी खेती मालवा के अन्य जिलों के साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी होने लगी है. जिसके चलते अधिक आवक फल मंडियों में हो रही है. अकेले रतलाम में ही इस वर्ष 1000 किसानों ने वीएनआर अमरूद के नए बगीचे लगाए हैं. वहीं, वीएनआर अमरूद की खेती में 30 रुपए प्रति किलो की उत्पादन लागत लग जाती है. ऐसे में इससे कम पर यदि अमरूद बिकेगा तो किसानों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है."