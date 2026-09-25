अस्पताल के बाहर ढोल बजाकर जताया विरोध, 2 दिन में सुधारें व्यवस्था वर्ना बंद करें हॉस्पिटल
बाइक एक्सीडेंट के बाद घायलों का इलाज नहीं मिलने पर विरोध जताते हुए ग्रामीणों ने रतलाम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिया धरना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 7:08 PM IST
रतलाम: रतलाम के नामली में एक दिन पूर्व हुए बाइक एक्सीडेंट के बाद घायलों का इलाज नहीं मिलने के विरोध में ग्रामीणों ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर धरना प्रदर्शन किया है. शासकीय अस्पताल की दुर्दशा और अव्यवस्था को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने ढोल बजाकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को नींद से जगाया.
दरअसल गुरुवार शाम नामली में बाइक दुर्घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था. लेकिन यहां ड्यूटी डॉक्टर राजेश मंडलोई के उपस्थित नहीं होने पर सभी मरीजों को रतलाम रेफर किया गया. करीब 3 घंटे तक चल धरने प्रदर्शन के बाद सीएमएचओ प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंची और दो दिनों में अस्पताल की व्यवस्था में सुधार करने का आश्वासन दिया है.
डॉक्टर पर निजी क्लीनिक चलाने और स्टाफ पर डिलीवरी के लिए रुपए लेने के आरोप
नामली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्था को लेकर पूर्व में भी धरने प्रदर्शन हुए हैं. लेकिन प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद सुधार नहीं होने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और शासकीय अस्पताल के बाहर ही धरने पर बैठ गए.
धरने पर बैठे बंटी डाबी ने बताया कि नामली क्षेत्र के आसपास के सभी गांव के हजारों लोग इलाज के लिए इसी शासकीय अस्पताल पर निर्भर है लेकिन यहां की अव्यवस्थाओं से लोग त्रस्त हो चुके हैं. दुर्घटना में घायल हुए लोगों को अटेंड करने के लिए डॉक्टर ही मौजूद नहीं है. धरने पर बैठे लोगों ने डॉ राजेश मंडलोई पर निजी क्लिनिक संचालित करने का भी आरोप लगाया है.
कलोरी गांव के चरण सिंह ने बताया कि पिछले साल उनकी बेटी की डिलीवरी के समय यहां के स्टाफ द्वारा रुपयों की मांग की गई और दुर्व्यवहार किया गया. जिसके लिए 29 सितंबर को यहां धरना प्रदर्शन भी किया गया था. लेकिन एक साल बीतने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. दीपक चौहान ने बताया कि खून पेशाब की जांच के लिए मरीज को निजी लैब पर भेजा जाता है और दवाइयां भी बाहर से खरीदना पड़ती हैं.
सीएमएचओ डॉक्टर किरण वादीवा ने बताया "नामली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी समस्याओं के बारे में स्थानीय लोगों से चर्चा हुई है. जल्दी ही व्यवस्था सुधारी जाएगी. इस संबंध में बीएमओ को भी निर्देश दिए हैं."
बहरहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नामली में यह पहली बार नहीं है जब अव्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया है. इसके पूर्व भी दो बार अव्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से शिकायत की है. प्रदर्शन कार्यों का कहना है कि दो दिनों में यदि व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तालाबंदी कर दी जाएगी.