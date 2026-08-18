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रतलाम में पहाड़ियों पर ताबड़तोड़ प्रहार, धमाकों से ग्रामीणों में हाहाकार, माफियाओं पर एक्शन की मांग

रतलाम में पहाड़ियों पर खनन माफियाओं का ताबड़तोड़ प्रहार ( ETV Bharat )

स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि खदान के आवंटन के बाद परमिशन से अधिक खनन माफियाओं ने किया. जिससे गांव के चारागाह की जमीन भी खत्म हो गई. इसके साथ ही खदान में ब्लास्ट होने से स्थानीय रहवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

रतलाम: नौगांवा के ग्रामीणों ने मंगलवार को अवैध खनन को लेकर मोर्चा खोल दिया है. बड़ी संख्या में ग्रामीण ट्रैक्टर-ट्रालियों में बैठकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. ग्रामीणों का आरोप है कि खनिज विभाग ने उसी पहाड़ी का खदान आवंटित कर दिया, जिस पहाड़ी पर जल संरक्षण अभियान के तहत वाटरशेड और पौधारोपण में लाखों रुपये खर्च किए गए.

पहाड़ियों पर ताबड़तोड़ प्रहार

यह पूरा मामला रतलाम के नौगांवा गांव का है. जहां खनिज विभाग ने अलग-अलग ठेकेदारों को चार खदान आवंटित की है. वहीं, आधा दर्जन से अधिक खदानों का आवंटन ग्राम पंचायत की एनओसी नहीं मिलने की वजह से लंबित है. बड़ी मात्रा में पहाड़ियों पर खनन से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है.

धमाकों से ग्रामीणों में मचा हाहाकार

गांव के सरपंच जितेंद्र मिल्खा और उप सरपंच गोपाल धाकड़ ने बताया कि खनिज विभाग के अधिकारियों ने पंचायत को धोखे में रखकर अवैध रूप से गिट्टी खदान का आवंटन कर दिया. जिसकी वजह से गांव की पहाड़ी और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है.

ग्रामीणों का अवैध खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

वाटरशेड और पौधारोपण के बाद खनन

16 अगस्त को ग्राम सभा में एकमत से सभी आवंटित खदानों को बंद करने और खनन माफियाओं पर कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है. गांव के गोविंद धाकड़ ने बताया कि इस पहाड़ी पर वाटरशेड स्कीम और मियावाकी परियोजना के तहत पौधारोपण किया गया, जिसमें शासकीय लाखों रुपए खर्च किए गए हैं. इसके बाद इस पहाड़ी को ही खनन माफियाओं ने चारों तरफ से खनन कर बर्बाद कर दिया है.

तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर खनन रोकने की मांग (ETV Bharat)

आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश

ग्रामीणों ने इसकी शिकायत एनजीटी और पर्यावरण मंत्रालय को किए जाने की बात कही है. वहीं, इस मामले पर रतलाम ग्रामीण एसडीएम आर्ची हरित ने बताया, "पहाड़ी पर परमिशन से अधिक खनन किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है. इस संबंध में खनिज विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अवैध खनन पर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी."

ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मामले में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर खनन माफियाओं पर कार्यवाही किए जाने की मांग की है. वहीं, जिला प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने की स्थिति में आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है.