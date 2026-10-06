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रतलाम में अतिथि शिक्षक की पेड़ से बांधकर पीटा, छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में ग्रामीणों ने की पिटाई

रतलाम में अतिथि शिक्षक की पेड़ से बांधकर पीटा ( ETV Bharat )

रतलाम: ताल थाना क्षेत्र में अतिथि शिक्षक की पेड़ से बांधकर पिटाई का वीडियो सामने आया है. शिक्षक पर एक छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है. स्थानीय ग्रामीणों ने अतिथि शिक्षक को एक नाबालिक छात्रा को खेत में बनी झोपड़ी में ले जाकर छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा था. जिसके बाद छात्र के परिजनों ने अतिथि शिक्षक को पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई कर दी. छात्र के परिजनों की शिकायत पर ताल थाना पुलिस ने आरोपी अतिथि शिक्षक के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है.