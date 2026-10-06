रतलाम में अतिथि शिक्षक की पेड़ से बांधकर पीटा, छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में ग्रामीणों ने की पिटाई
रतलाम में एक अतिथि शिक्षक को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला, नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 3:20 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 3:36 PM IST
रतलाम: ताल थाना क्षेत्र में अतिथि शिक्षक की पेड़ से बांधकर पिटाई का वीडियो सामने आया है. शिक्षक पर एक छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है. स्थानीय ग्रामीणों ने अतिथि शिक्षक को एक नाबालिक छात्रा को खेत में बनी झोपड़ी में ले जाकर छेड़छाड़ करते हुए पकड़ा था. जिसके बाद छात्र के परिजनों ने अतिथि शिक्षक को पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई कर दी. छात्र के परिजनों की शिकायत पर ताल थाना पुलिस ने आरोपी अतिथि शिक्षक के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है.
नाबालिग छात्रा से अतिथि शिक्षक ने की छेड़छाड़
दरअसल, अतिथि शिक्षक को पेड़ से बांधकर पीटने की घटना ताल थाना क्षेत्र के पिपलिया तुखार गांव की है. जहां शासकीय स्कूल में पदस्थ एक अतिथि शिक्षक योगेंद्र जाटव पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है. परिजनों ने शिक्षक को पकड़कर पेड़ पर बांध दिया और उसकी पिटाई कर दी. एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया कि "घटना 3 अक्टूबर की बताई जा रही है. नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में परिजनों की शिकायत पर ताल थाना पुलिस ने आरोपी अतिथि शिक्षक योगेंद्र जाटव को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया है.
अतिथि शिक्षक को पीटने वालों पर मामला दर्ज
कार्रवाई के बाद उसे जेल भेज दिया गया है. वहीं, पेड़ पर बांधकर पिटाई किए जाने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मारपीट करने वाले लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध भी मारपीट का प्रकरण दर्ज किया है."
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बहरहाल ताल थाना पुलिस ने छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में अतिथि शिक्षक के विरुद्ध पहले ही प्रकरण दर्ज कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई की थी. वहीं, वीडियो सामने आने के बाद इस मामले में अतिथि शिक्षक की शिकायत पर मारपीट करने वाले लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है.