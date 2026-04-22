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रतलाम में सब्जी पशुओं को डालने पर मजबूर किसान, तीसरी क्रॉप में भी कीमतों ने दे दिया धोखा

फसल खराब होने के डर से किसान पशुओं को ककड़ी खिला रहे हैं या मंडी में ही छोड़कर जा रहे हैं. किसानों का कहना है कि सब्जी तुड़ाई के लिए मजदूर और मंडी लाने का वाहन भाड़ा भी इस कीमत में नहीं निकल पा रहा है. वहीं, मंडी व्यापारियों का कहना है कि इन सब्जियों का रकबा बढ़ा है और पानी की पर्याप्त व्यवस्था होने की वजह से उत्पादन भी अच्छा हुआ है. जिसकी वजह से इतनी मात्रा में सब्जी आ रही है कि आगे खपत नहीं हो पा रही है.

रतलाम: तीसरी फसल के तौर पर उद्यानिकी और सब्जी उत्पादन करने वाले रतलाम के किसान एक बार फिर मुसीबत में पड़ गए हैं. गर्मियों में होने वाली ग्वार, गिलकी, खीरा, भिंडी जैसी मौसमी हरी सब्जियों की कीमतें इतनी कम मिल रही है कि किसानों की लागत ही नहीं निकल पा रही है. रेत ककड़ी और खीरा ककड़ी को तो खरीददार ही नहीं मिल रहे हैं.

बाजार में सब्जियों की नहीं हो रही खपत (ETV Bharat)

अधिकांश फसलों में किसानों को हो रहा नुकसान

रतलाम ही नहीं आसपास के जिलों की सब्जी मंडियों का भी यही हाल है, जहां सब्जियों के दाम बुरी तरह गिरे हुए हैं. स्थानीय सब्जी व्यापारी राधेश्याम माली ने बताया कि "इसकी मुख्य वजह इस वर्ष बारिश अच्छी होने के साथ ही पानी की पर्याप्त व्यवस्था होना है. जिसकी वजह से किसानों ने बड़ी मात्रा में सब्जियों का रकबा लगाया है." सब्जी व्यापारी ने बताया कि रेत ककड़ी और खीरा ककड़ी अधिकतम 8 से 10 रुपए तक में बिक रही है. वहीं, ग्वार, गिलकी, तुरई 15 से अधिकतम 20 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है. केवल टिंडे के दाम 40 रुपए प्रति किलो तक मिल रहे हैं. इसके अलावा किसानों को अधिकांश फसलों में नुकसान ही उठाना पड़ रहा है.

रतलाम के मंडियों में सब्जियों की नहीं हो रही खपत (ETV Bharat)

किसान, पशुओं को डाल रहे ककड़ी

रेत ककड़ी की बिक्री नहीं होने पर गौशाला में पशुओं के लिए भेजी जा रही है. किसान राजेश पुरोहित ने बताया कि "उन्होंने रेत ककड़ी और खीरा ककड़ी दोनों लगाई थी. लेकिन इन्हें पशुओं को डालनी पड़ रही है." ग्राम सेमलिया के किसान विकास धबाई ने बताया कि "सब्जी तोड़ने की मजदूरी भी नहीं निकल रही है, इसलिए खेत से फसल निकाल कर पशुओं को खिला रहे हैं."

किसान पशुओं को खिला रहें हैं रेत ककड़ी और अन्य सब्जी (ETV Bharat)

क्या है तीसरी फसल?

रबी और खरीब फसल के अलावा उगाई जाने वाली फसल को तीसरी फसल कहा जाता है. इसे जायद फसल भी कहा जाता है. इसकी खेती जायद मौसम यानी गर्मी में की जाती है, जो किसान के लिए मुख्य फसलों के अलावा एक अतिरिक्त फसल होती है, जो आय का बेहतर साधन भी माना जाता है. लेकिन अतिरिक्त फसल का उचित दाम नहीं मिलने से किसान को नुकसान उठाना पड़ रहा है.