ETV Bharat / state

खाद की कालाबाजारी पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, रतलाम में यूरिया खाद से भरा ट्रक जब्त

रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में खाद की कालाबाजारी का एक मामला सामने आया है. बाजना थाना पुलिस ने 100 बोरी यूरिया खाद से भरा ट्रक को पकड़ा है. बताया जा रहा है कि ट्रक रतलाम से राजस्थान के पाटन जा रहा था. पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर ट्रक को पकड़ा और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने शिवगढ़ सहकारी समिति के सेल्समेन सहित 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. इसके अलावा राजस्थान के पाटन निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है.

रतलाम में चल रहे खाद संकट के बीच पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है. जिससे जिला प्रशासन, कृषि विभाग और विपणन विभाग के खाद की कालाबाजारी नहीं होने के दावों की पोल खुल गई है. जानकारी के अनुसार, सहकारी समिति के लिए भेजा गया यह खाद स्थानीय लोगों की सांठगांठ से राजस्थान भेजा जा रहा था.

रतलाम में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ा एक्शन (ETV Bharat)

अवैध खाद से भरा ट्रक जब्त

मध्य प्रदेश में इन दिनों खाद को लेकर किसान परेशान हैं. खाद वितरण केंद्रों के बाहर लंबी-लंबी लाइन लगाकर एक-एक बोरी यूरिया हासिल कर रहे हैं. रतलाम में भी किसान खाद वितरण केंद्रों के बाहर रात भर बिस्तर लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. इसके बावजूद रतलाम से खाद की बड़ी खेप कालाबाजारी कर राजस्थान में भेजी जा रही है. कृषि विभाग और विपणन विभाग का दावा है कि जिले में पर्याप्त खाद उपलब्ध है. खाद की कालाबाजारी नहीं हो रही है.

इस मामले में रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि "बाजना थाना पुलिस को यह सूचना मिली थी कि खाद से भरा ट्रक मध्य प्रदेश से राजस्थान ले जाया जा रहा है. पुलिस ने जब ट्रक को रोका तो पता चला कि उसमें 100 यूरिया खाद के बैग मौजूद हैं. जिसके बाद यूरिया की कालाबाजारी में संलिप्त खरीददार और विक्रेता सहित ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस इस मामले में कालाबाजारी करने वाले पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी हुई है."