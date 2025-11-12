रतलाम में सड़क पर होने लगी नोटों की बारिश, मची लूट, पैसा हाथ आते ही क्यों निराश हुए लोग
रतलाम में व्यस्त ट्रैफिक वाले ब्रिज पर नकली नोट उड़ा गया अज्ञात बदमाश, नोट उठाने वालों की लग गई भीड़, जांच में जुटी पुलिस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2025
Updated : November 12, 2025 at 2:57 PM IST
रतलाम: मंगलवार रात अज्ञात बदमाश की अजीबों गरीब हरकत की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ा गई. शहर के सैलाना ओवर ब्रिज पर अज्ञात व्यक्ति ₹500 के नकली नोट हवा में उड़ाकर चला गया. इसके बाद इन नोटों को उठाने वालों की भीड़ सी लग गई और ब्रिज की दोनों लाइन में ट्रैफिक जाम हो गया. लोगों द्वारा ₹500 का नकली नोट उठाए जाने का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें बाद में यह नोट नकली निकले हैं.
लेकिन 500 के नोट जैसे दिखाई देने की वजह से लोग गाड़ियां रोक कर भी इन्हें उठाते हुए नजर आए हैं. स्थानीय राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने कुछ नोट जप्त कर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया है.
फर्जी वेब सीरीज की तर्ज पर सड़क पर उड़ाए नोट
अभिनेता शाहिद कपूर द्वारा अभिनीत वेब सीरीज 'फर्जी' में पुलिस द्वारा पीछा करने पर सड़क पर नकली नोट उड़ाए जाते हैं. जिस पर सड़क पर जा रहे लोगों में इसे लूटने की होड़ मच जाती है. लगभग ऐसा ही नजारा रतलाम में देखने को मिला है. यह घटना मंगलवार रात 9:00 बजे की है. रतलाम के सैलाना रोड स्थित चेतक ओवर ब्रिज पर यह घटना हुई है. जहां फिल्मी अंदाज में एक व्यक्ति ने बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए नकली नोट उड़ा दिए. इसके बाद सड़क पर फैले इन नोटों को जिसने भी देखा वह इन्हें उठाता हुआ नजर आया. लेकिन नोट हाथ में आने के बाद यह नोट नकली निकले.
इन नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर भी बनी हुई थी. ₹500 की जगह 500 नंबर लिखा हुआ था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह मनोरंजन बैंक लिखा हुआ था. मौके से गुजर रहे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र केलवा ने बताया कि, ''लोग ब्रिज पर ही वाहन रोक कर नोट उठाने का प्रयास कर रहे थे. जिससे हादसा होने और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही थी. इसकी सूचना पुलिस को दी और लोगों को ब्रिज पर गाड़ी नहीं रोकने की समझाइश भी दी.''
इस मामले पर सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि, ''सूचना मिलने पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और नोट उड़ाने वाले अज्ञात आरोपी की जानकारी जुटाने के निर्देश औद्योगिक थाना प्रभारी को दिए हैं. यह हरकत भले ही मजाक या शरारत के लिए की गई हो लेकिन शहर के व्यस्ततम ओवर ब्रिज पर यह घटना हादसे को दावत देने जैसा है. वहीं, शहर को मेडिकल कॉलेज से जोड़ने वाले इस मार्ग पर जाम भी हुआ था.''