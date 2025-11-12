ETV Bharat / state

रतलाम में सड़क पर होने लगी नोटों की बारिश, मची लूट, पैसा हाथ आते ही क्यों निराश हुए लोग

रतलाम में व्यस्त ट्रैफिक वाले ब्रिज पर नकली नोट उड़ा गया अज्ञात बदमाश, नोट उठाने वालों की लग गई भीड़, जांच में जुटी पुलिस.

RATLAM THREW FAKE NOTE
रतलाम में नकली नोट उड़ाए (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 2:47 PM IST

|

Updated : November 12, 2025 at 2:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: मंगलवार रात अज्ञात बदमाश की अजीबों गरीब हरकत की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ा गई. शहर के सैलाना ओवर ब्रिज पर अज्ञात व्यक्ति ₹500 के नकली नोट हवा में उड़ाकर चला गया. इसके बाद इन नोटों को उठाने वालों की भीड़ सी लग गई और ब्रिज की दोनों लाइन में ट्रैफिक जाम हो गया. लोगों द्वारा ₹500 का नकली नोट उठाए जाने का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें बाद में यह नोट नकली निकले हैं.

लेकिन 500 के नोट जैसे दिखाई देने की वजह से लोग गाड़ियां रोक कर भी इन्हें उठाते हुए नजर आए हैं. स्थानीय राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने कुछ नोट जप्त कर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया है.

रतलाम में सड़क पर होने लगी नोटों की बारिश (ETV Bharat)

फर्जी वेब सीरीज की तर्ज पर सड़क पर उड़ाए नोट
अभिनेता शाहिद कपूर द्वारा अभिनीत वेब सीरीज 'फर्जी' में पुलिस द्वारा पीछा करने पर सड़क पर नकली नोट उड़ाए जाते हैं. जिस पर सड़क पर जा रहे लोगों में इसे लूटने की होड़ मच जाती है. लगभग ऐसा ही नजारा रतलाम में देखने को मिला है. यह घटना मंगलवार रात 9:00 बजे की है. रतलाम के सैलाना रोड स्थित चेतक ओवर ब्रिज पर यह घटना हुई है. जहां फिल्मी अंदाज में एक व्यक्ति ने बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए नकली नोट उड़ा दिए. इसके बाद सड़क पर फैले इन नोटों को जिसने भी देखा वह इन्हें उठाता हुआ नजर आया. लेकिन नोट हाथ में आने के बाद यह नोट नकली निकले.

RATLAM FAKE NOTE VIDEO VIRAL
रतलाम में सड़क पर होने लगी नोटों की बारिश (ETV Bharat)

इन नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर भी बनी हुई थी. ₹500 की जगह 500 नंबर लिखा हुआ था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह मनोरंजन बैंक लिखा हुआ था. मौके से गुजर रहे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र केलवा ने बताया कि, ''लोग ब्रिज पर ही वाहन रोक कर नोट उठाने का प्रयास कर रहे थे. जिससे हादसा होने और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही थी. इसकी सूचना पुलिस को दी और लोगों को ब्रिज पर गाड़ी नहीं रोकने की समझाइश भी दी.''

इस मामले पर सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया ने बताया कि, ''सूचना मिलने पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और नोट उड़ाने वाले अज्ञात आरोपी की जानकारी जुटाने के निर्देश औद्योगिक थाना प्रभारी को दिए हैं. यह हरकत भले ही मजाक या शरारत के लिए की गई हो लेकिन शहर के व्यस्ततम ओवर ब्रिज पर यह घटना हादसे को दावत देने जैसा है. वहीं, शहर को मेडिकल कॉलेज से जोड़ने वाले इस मार्ग पर जाम भी हुआ था.''

Last Updated : November 12, 2025 at 2:57 PM IST

TAGGED:

RATLAM NEWS
RATLAM FAKE NOTE VIDEO VIRAL
NOTE THREW LIKE FARZI MOVIE
RATLAM LOOTING FOR NOTES
RATLAM THREW FAKE NOTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जबलपुर में आर्मी की मैराथन, कोई भी हो सकता है शामिल, पुरस्कारों की होगी बारिश

शहडोल में गरीबों के हक पर चोरों का डाका, राशन दुकान से 100 क्विंटल अनाज उड़ाया

रीवा में मासूम छात्रा के साथ शिक्षिका की क्रूरता, चैप्टर कंप्लीट नहीं होने पर थप्पड़ों की बौछार

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रिफ्रेशर कोर्स, अधिकारियों ने सीखे वन्यजीव संरक्षण के नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.