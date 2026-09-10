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दौड़कर आती है, गोदी में बैठकर करती है अपना फेवरेट लंच, बरसों से चल रहा सिलसिला

रतलाम में गिलहरी और इंसान की अनोखी दोस्ती, 5 सालों से एक साथ लंच करते हैं मनोज मांडरेचा और गिलहरियां. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.

UNIQUE FRIENDSHIP SQUIRREL AND MAN
गिलहरी और इंसान की अनोखी दोस्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 10:42 PM IST

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रतलाम: दोस्ती वाला रिश्ता इंसानों के बीच ही नहीं बल्कि, पशु-पक्षियों और इंसानों के बीच भी होता है. इंसानों और जानवरों की दोस्ती के कई किस्से हमें देखने और सुनने को मिलते हैं. ऐसा ही एक अनोखा दोस्ती का रिश्ता रतलाम के मनोज मांडरेचा और गिलहरियों के बीच बन गया है. दोस्ती का रिश्ता ऐसा गहरा है कि 5 सालों से इनका एक दूसरे के बिना लंच पूरा नहीं होता है. पेशे से फोटोग्राफर मनोज मांडरेचा और राधे, माही एवं जूली नाम की गिलहरियां हर दिन दोपहर 2:30 बजे साथ मिलकर खाना खाते हैं. दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी है कि नाम पुकारते ही गिलहरी मनोज के हाथ पर आकर बैठ जाती है और खाना खाती है.

मूंगफली है राधे का पसंदीदा खाना, माही को पसंद है रतलामी सेव

गिलहरियों और मनोज के बीच यह दोस्ती बीते 5 सालों से जारी है. मनोज मांडरेचा बताते हैं कि वह रतलाम के कर्मवीर रोड स्थित गर्ग स्टूडियो में काम करते हैं. जहां वह दोपहर का भोजन करने के लिए छत पर जाया करते थे. इसी दौरान पीछे के पेड़ों पर रहने वाली गिलहरियां उनके पास आ जाती थीं. शुरुआत में रोटी के छोटे-छोटे टुकड़े मनोज ने गिलहरियों को खिलाए जिसके बाद धीरे-धीरे गिलहरियों से लगाव बढ़ता गया और अब वह उनके लिए पीने के पानी और खाने की वस्तुओं का इंतजाम करते हैं.

मूंगफली है राधे का पसंदीदा खाना, माही को पसंद है रतलामी सेव (ETV Bharat)

गर्ग फोटो स्टूडियो के संचालक सुमित गर्ग ने बताया कि "मनोज जी और गिलहरियों की यह दोस्ती अनोखी है और एक दूसरे के बिना इनका लंच टाइम पूरा नहीं होता है."

माही गोद में बैठकर साथ में खाना खाती

शुरुआत में माही नाम की गिलहरी से दोस्ती हुई जो बिना डरे मनोज के पास पहुंच जाती थी और उनकी गोद में बैठकर साथ में खाना खाती थी. बाद में राधे और जूली भी मनोज के साथ प्रतिदिन दोपहर के भोजन में शामिल होने लगीं. मनोज ने बताया कि वह टिफिन में कभी-कभी रतलामी सेव भी लेकर आते थे जिसे माही नाम की गिलहरी बड़े चाव से खाती थी. वहीं, राधे और जूली को मूंगफली के दाने बहुत पसंद हैं. मनोज ने बताया कि इसके अलावा रिमझिम और रानी नाम की गिलहरी भी उनके पास आती थी, लेकिन अब रानी का पिछले कुछ महीनों से आना बंद हो गया है.

Ratlam unique friendship
गिलहरी गोदी में बैठकर करती है अपना फेवरेट लंच (ETV Bharat)

जीवन की अभिन्न हिस्सा बन गई गिलहरियां

मनोज मांडरेचा ने बताया कि "इन 5 सालों से चले आ रहे इस अनोखे रिश्ते से वह ऐसे बंध गए हैं कि अब दोपहर का भोजन इन गिलहरियों के बिना नहीं हो पाता है. आंखों का ऑपरेशन करवाने की वजह से 10 दिनों तक दुकान पर नहीं आ सके थे. इस दौरान हमारे सहकर्मियों ने इन गिलहरियों की देखरेख की." हालांकि राधे, जूली और माही नाम की गिलहरियां मनोज की अनुपस्थिति में पेड़ से नीचे नहीं आती थीं. मनोज के मित्र कृष्णा सोनी ने भी बताया कि "गिलहरियों और मनोज की दोस्ती को देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है. नाम पुकारने पर यह गिलहरियां मनोज के हाथ और कंधों पर आकर बैठ जाती हैं."

Ratlam unique friendship squirrel and man
गिलहरी और इंसान की अनोखी दोस्ती (ETV Bharat)

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RATLAM squirrel friendship
मनोज मांडरेचा का इंतजार करती गिलहरी (ETV Bharat)
Ratlam unique friendship squirrel and man
मनोज मांडरेचा और गिलहरी (ETV Bharat)

यह अनोखी दोस्ती प्रकृति से जुड़ने और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण है. वहीं, मनोज और गिलहरियों का यह रिश्ता अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. जहां इसे सराहना भी मिल रही है.

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