रतलाम के सरकारी अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहा बेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम बहुत धीमा
रतलाम जिला अस्पताल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य 3 साल से अधूरा, मरीजों को नहीं मिल रहा बेड, रिडेंसिफिकेशन योजना के तहत चल रहा काम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 7:16 PM IST
रतलाम: रतलाम में रिडेंसिफिकेशन योजना के अंतर्गत जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग का निर्माण बेहद धीमा चल रहा है. 3 साल में इस बिल्डिंग का प्रथम तल ही बनकर तैयार हो सका है, जिसकी वजह से जिला अस्पताल में मरीजों को बेड की कमी पड़ रही है. निर्माण की शुरुआत में जिला अस्पताल के पिछले हिस्से की पुरानी बिल्डिंग और वार्ड को गिरा दिया गया. इसके बाद 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी जिला अस्पताल में बनने वाले 300 बेड के अस्पताल की बिल्डिंग का कार्य कछुआ चाल से ही चल रहा है.
रिडेंसिफिकेशन योजना के तहत हो रहा निर्माण
दरअसल, रिडेंसिफिकेशन योजना के अंतर्गत शासन द्वारा गोल्ड पार्क के लिए एक निजी कंपनी को दी गई जमीन के बदले जिला अस्पताल में 300 बेड की अस्पताल बिल्डिंग, 1000 की क्षमता वाले ऑडिटोरियम और कर्मचारी आवास निर्माण कार्य किए जाने थे. लेकिन इस प्रोजेक्ट की कछुआ चाल के चलते जिला अस्पताल में नई बिल्डिंग का इंतजार लंबा होता जा रहा है. खासकर बारिश के मौसम में जब मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो ऐसे में जिला अस्पताल में मरीजों के लिए बेड ही उपलब्ध नहीं है. यहां आने वाले अधिकांश मरीजों को मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ रहा है.
'कोई समय सीमा फिलहाल पता नहीं'
वहीं, निर्माण की इस धीमी रफ्तार का असर जिला अस्पताल की बिल्डिंग से लेकर गोल्ड पार्क निर्माण पर भी पड़ रहा है. वहीं, ऑडिटोरियम और कर्मचारी आवास निर्माण का कार्य भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है. जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. एपी सिंह ने बताया कि "वर्तमान में जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या क्षमता से अधिक बनी हुई है. उपलब्ध पुराने भवन और वार्ड में व्यवस्था को बेहतर बनाने का कार्य कर रहे हैं. नई बिल्डिंग के निर्माण पूर्ण होने और मिलने की कोई समय सीमा फिलहाल पता नहीं है.
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गौरतलब है कि जबलपुर के एक ग्रुप को रतलाम के गोल्ड पार्क के लिए करीब 2 लाख वर्ग फीट जमीन आवंटित की गई है. जिसके बदले में जिला अस्पताल परिसर में 300 बेड का अस्पताल, एक हजार सीट क्षमता का ऑडिटोरियम और शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी के आवासों का निर्माण करना था. लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी बेहद धीमी गति से चल रहे निर्माण कार्यों की वजह से गोल्ड पार्क प्रोजेक्ट और रतलाम जिला अस्पताल बिल्डिंग का कार्य पूर्ण होने में काफी वक्त लग सकता है. वहीं, विकास की इस धीमी रफ्तार का खामियाजा जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को भुगतना पड़ रहा है जिन्हें उपचार के लिए बेड तक नसीब नहीं हो पा रहा है.