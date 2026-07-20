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रतलाम के सरकारी अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहा बेड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम बहुत धीमा

रतलाम में अस्पताल की नई बिल्डिंग का निर्माण बेहद धीमा ( ETV Bharat )