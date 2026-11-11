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रतलाम में UGC रोलबैक पर जमकर बवाल, सवर्ण न्याय यात्रा पुलिस ने रोकी, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिरासत में

राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चेतावनी, यात्रा नहीं रुकेगी ( Etv Bharat )

रतलाम : यूजीसी रोलबैक आंदोलन के अंतर्गत सवर्ण न्याय यात्रा निकालने पहुंचे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को समर्थकों के साथ पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है. महिपाल सिंह यहां रतलाम से भोपाल न्याय यात्रा निकालने पहुंचे थे. जहां राजपूत बोर्डिंग से शुरू हुई इस यात्रा को रतलाम के न्यू रोड क्षेत्र में रोक लिया गया और पुलिस द्वारा महिपाल सिंह मकराना को समर्थकों के साथ हिरासत में लिया गया है.

यात्रा की शुरुआत से पहले ही बवाल (Etv Bharat) इस दौरान महिपाल सिंह मकराना के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई. पुलिस ने अनुमति नहीं होने का हवाला देते हुए यह कार्रवाई की है. गिरफ्तारी के बाद महिपाल सिंह मकराना ने वीडियो जारी कर न्याय यात्रा और यूजीसी रोलबैक आंदोलन जारी रखने की बात कही है. वहीं, अन्य राजपूत संगठन और सवर्ण संगठनों ने भी गिरफ्तारी का विरोध करने की चेतावनी दी है.