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रतलाम में UGC रोलबैक पर जमकर बवाल, सवर्ण न्याय यात्रा पुलिस ने रोकी, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिरासत में

यात्रा की शुरुआत करने पहुंचे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना पुलिस हिरासत में, जमकर हुआ हंगामा, दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.

RATLAM SAVARN YATRA
राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चेतावनी, यात्रा नहीं रुकेगी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2026 at 4:40 PM IST

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Updated : November 11, 2026 at 4:47 PM IST

3 Min Read
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रतलाम : यूजीसी रोलबैक आंदोलन के अंतर्गत सवर्ण न्याय यात्रा निकालने पहुंचे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को समर्थकों के साथ पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है. महिपाल सिंह यहां रतलाम से भोपाल न्याय यात्रा निकालने पहुंचे थे. जहां राजपूत बोर्डिंग से शुरू हुई इस यात्रा को रतलाम के न्यू रोड क्षेत्र में रोक लिया गया और पुलिस द्वारा महिपाल सिंह मकराना को समर्थकों के साथ हिरासत में लिया गया है.

यात्रा की शुरुआत से पहले ही बवाल (Etv Bharat)

इस दौरान महिपाल सिंह मकराना के समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई. पुलिस ने अनुमति नहीं होने का हवाला देते हुए यह कार्रवाई की है. गिरफ्तारी के बाद महिपाल सिंह मकराना ने वीडियो जारी कर न्याय यात्रा और यूजीसी रोलबैक आंदोलन जारी रखने की बात कही है. वहीं, अन्य राजपूत संगठन और सवर्ण संगठनों ने भी गिरफ्तारी का विरोध करने की चेतावनी दी है.

UGC Rollback Justice Yatra
रतलाम में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिरासत में (Etv Bharat)

मध्य प्रदेश समेत कई प्रदेशों में सवर्ण न्याया यात्रा

दरअसल, यूजीसी कानून को वापस लेने के लिए राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना अलग-अलग प्रदेशों में सवर्ण न्याय यात्रा निकाल रहे हैं. मध्य प्रदेश में रतलाम से यूजीसी रोलबैक आंदोलन कि इस यात्रा की शुरुआत आज से करने का ऐलान महिपाल सिंह मकराना ने किया था. इसके बाद रतलाम में पुलिस और प्रशासन ने बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की थी और यात्रा की अनुमति भी नहीं दी गई थी. रतलाम की राजपूत बोर्डिंग में एकत्रीकरण के बाद न्याय यात्रा लेकर निकले महिपाल सिंह मकराना को पुलिस ने न्यू रोड क्षेत्र में समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया है.

Karni Sena national president arrested
रतलाम में UGC रोलबैक पर जमकर बवाल (Etv Bharat)

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महिपाल सिंह कई समर्थकों के साथ हिरासत में

महिपाल सिंह के साथ उनके 40 से 50 समर्थकों को हिरासत में लिया गया है. एडिशनल एसपी राकेश कुमार ने बताया, '' बिना अनुमति यात्रा निकाली जा रही थी. शहर में पहले से ही प्रतिबंधात्मक आदेश जारी है. इस वजह से महिपाल सिंह और उनके समर्थकों को हिरासत में लिया गया है.'' वहीं, महिपाल सिंह मकराना ने कहा, '' हम इससे पहले भी चार राज्यों में शांतिपूर्ण तरीके से यूजीसी के काले कानून के विरोध में यात्रा निकाल कर आए हैं. लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम में हमें रोका जा रहा है. शांतिपूर्ण तरीके से पैदल यात्रा कर रहे लोगों को जबरन गिरफ्तार किया गया है. पुलिस दादागिरी पर उतर आई है लेकिन इससे यात्रा रुकने वाली नहीं है. यात्रा और आंदोलन जारी रहेगा.''

Last Updated : November 11, 2026 at 4:47 PM IST

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