रतलाम में यूको बैंक के पूर्व मैनेजर सहित 7 गिरफ्तार, गरीबों की FD से गायब किये थे पैसे
रतलाम में 1 करोड़ के एफडी फ्रॉड मामले में यूको बैंक के पूर्व मैनेजर सहित 7 गिरफ्तार, जनसुनवाई में आया था मामला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 10:57 PM IST
रतलाम: रतलाम के यूको बैंक के पूर्व मैनेजर और आउटसोर्स कर्मचारी ने दर्जनों खाता धारकों के एफडी खातों से करीब 1 करोड रुपए की राशि हड़प ली. जनसुनवाई में पीड़ित खाता धारकों की शिकायत के बाद रतलाम पुलिस ने बैंक के पूर्व मैनेजर, आउटसोर्स कर्मचारी और पांच अन्य आरोपियों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस पूछताछ में सामने आया कि ऑनलाइन बैंकिंग की कम जानकारी रखने वाले खाता धारकों यह धोखाधड़ी करने वाला गिरोह निशाना बनाता था.
ग्राहकों को बातों में उलझा कर उनके मोबाइल से ओटीपी लेकर वह एफडी तोड़कर राशि अपने बैंक खातों में ट्रांसफर कर लेते थे. यही नहीं इन शातिर अपराधियों ने एफडी सर्टिफिकेट में गड़बड़ी कर एक ही एफडी सर्टिफिकेट को कई ग्राहकों के हाथों में थमा दिया जबकि उनके बैंक खाते में एफडी की राशि जमा ही नहीं की गई थी. माणक चौक थाना पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर सात लोगों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में जांच के बाद आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है.
दरअसल, बीते मंगलवार को जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक दर्जन से अधिक यूको बैंक के खाताधारक पहुंचे थे. इन ग्राहकों द्वारा शिकायत में एक करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी रतलाम के चांदनी चौक स्थित यूको बैंक शाखा के एक आउटसोर्स कर्मचारी राहुल राठौड़ द्वारा किया जाना बताया गया था. मध्यवर्गीय और गरीब परिवार के इन खाता धारकों ने अपनी मेहनत की कमाई जोड़ कर बैंक में एफडी करवाई थी, लेकिन बैंक के आउटसोर्स कर्मचारी राहुल राठौड़ और अन्य आरोपियों ने उन्हें चूना लगा दिया.
एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया कि "मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई और बैंक के आउटसोर्स कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो धोखाधड़ी करने वाले पूरे गिरोह का पता चला है. पूछताछ में पता चला कि बैंक का पूर्व मैनेजर त्रिलोक झा भी इस धोखाधड़ी में शामिल था. इसके अलावा पांच अन्य आरोपी भी इस धोखाधड़ी में शामिल थे. बैंक के अन्य ग्राहकों के साथ भी फ्रॉड होने की संभावना है. वहीं, पुलिस धोखाधड़ी कर हड़पी गई राशि रिकवर करने में जुटी हुई है".
ये भी पढ़ें:
- रतलाम में यूको बैंक के ग्राहकों की FD से गायब हुए पैसे, आउटसोर्स कर्मचारी ने किया घोटाला
- मैसेज ने लूट के आरोपी को पकड़वाया, साथी को लूटने बने फर्जी डिलीवरी बॉय, 40 लाख उड़ाए
एडिशनल एसपी ने बताया कि ग्राहकों से बैंक का आउटसोर्स कर्मचारी किसी बहाने से मोबाइल ले लेता था और बैंक मैनेजर की मदद से ऑनलाइन बैंकिंग प्रयोग कर उनकी एचडी तोड़कर अन्य खाते में ट्रांसफर कर देता था.