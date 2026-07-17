चलती ट्रेन में भिड़े दो युवक, गुत्थमगुत्थी करते नीचे गिरे, फिर भी एक-दूसरे को पीटते रहे
रतलाम रेल मंडल के रुनखेड़ा स्टेशन के पास ट्रेन में दो युवकों के बीच मारपीट. दोनों ट्रेन से गिरकर घायल. वीडियो आया सामने.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 3:10 PM IST
रतलाम : मेमू ट्रेन में 2 यात्रियों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद शुरू हो गया. देखते-देखते दोनों आपस में भिड़ गए. यात्रियों ने बीचबचाव करने की कोशिश की लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं हुए. धक्का-मुक्की और मारपीट के दौरान दोनों युवक ट्रेन से नीचे गिर गए. उन्हें बचाने की कोशिश में एक महिला भी ट्रेन से कूद गई. जीआरपी शिकायत का इंतजार कर रही है.
ट्रेन की रफ्तार कम होने से बड़ा हादसा टला
मामला रतलाम रेल मंडल के तहत आने वाले रुनखेड़ा रेलवे स्टेशन के पास का है. इस समय ट्रेन की रफ्तार कम थी. दाहोद-उज्जैन मेमू ट्रेन में दो यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. मामला हाथापाई तक पहुंच गया. दोनों यात्री एक-दूसरे से मारपीट करने लगे. यात्रियों ने दोनों को रोकने की कोशिश लेकिन जब नहीं माने तो उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया. इस दौरान दोनों एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाते रहे. इसी दौरान दोनों यात्री चलती ट्रेन से नीचे गिर गए.
दोनों को बचाने वाली महिला भी ट्रेन से कूदी
दोनों के ट्रेन से गिरने से हड़कंप मच गया. इसी दौरान एक महिला भी ट्रेन से कूद गई, जो भिड़ने वाले एक युवक के साथ सफर कर रही थी. इस पूरी घटना का ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने वीडियो बना लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों युवक एक-दूसरे को पीट रहे हैं. इसी दौरान एक-दूसरे को धक्का देने के दौरान दोनों ट्रेन के नीचे गिर गए. ट्रेन की रफ्तार कम थी. इसके बाद भी दोनों युवक घायल हो गए. गजब ये है कि ट्रेन से गिरकर घायल होने के बाद भी दोनों युवकों ने एक-दूसरे को पीटना बंद नहीं किया.
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जीआरपी को नहीं मिली शिकायत
जीआरपी थाना प्रभारी सोहन पाटीदार ने बताया "उनके संज्ञान में यह वीडियो आया है. इसमें दो यात्री धक्का-मुक्की करते हुए ट्रेन से नीचे गिर गए. विवाद करने वाले लोग कौन हैं, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, इसकी जांच की जा रही है. अभी तक किसी ने इस बारे में जीआरपी को शिकायत नहीं की है."