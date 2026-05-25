रतलाम में शादी के दौरान भिड़े दो पक्ष, पथराव से बारात में अफरातफरी, वाहनों के कांच फूटे
रतलाम में बारात में डांस के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट. दोनों ओर से चले ईंट-पत्थर. घटना सीसीटीवी में कैद.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 3:24 PM IST
रतलाम : शहर के मोती नगर इलाके में शादी समारोह के दौरान हुए विवाद में दो पक्षों के बीचजमकर पथराव हुआ. पथराव की घटना कैमरे में कैद हुई है. यह विवाद बारातियों और डांस देखने आए स्थानीय युवकों के बीच शुरू हुआ, जो बाद में पत्थरबाजी में बदल गया. दोनों पक्षों के बीच पहले हाथापाई हुई. फिर अचानक पथराव होने लगा. इससे बारात में अफरातफरी मच गई.
पथराव से गाड़ियों के कांच फूट गए और कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं. घटना की सूचना मिलने पर माणक चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी.
कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद
रतलाम के मोती नगर क्षेत्र में शादी समारोह था. बारात में में चल रहे डांस देखने के लिए स्थानीय युवक भी बड़ी संख्या में पहुंचे. इसी दौरान बारातियों व स्थानीय युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. इसके बाद विवाद सड़क पर संग्राम में बदल गया. सीसीटीवी फुटेज साफ दिख रहा है कि बारातियों और कुछ युवकों के बीच जमकर मारपीट हो रही है. इसके बाद भागते हुए युवकों ने ईंट और पत्थरों से बारातियों पर पथराव कर दिया.
पथराव से कई वाहनों के कांच फूटे
विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई. पत्थर फेंकने वालों ने सड़क पर खड़े वाहनों को भी निशाना बनाया, जिसमें कई वाहनों के कांच फूट गए और कुछ लोगों को चोट भी आईं. माणक चौक थाना प्रभारी विक्रम चौहान ने बताया "मोती नगर क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद की सूचना मिली थी. क्षतिग्रस्त हुए वाहनों के मालिकों की तरफ से शिकायत प्राप्त हुई है. घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच की जा रही है."
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बारात में डांस को लेकर विवाद बढ़े
बारात में डांस करने और देखने की बात पर शुरू हुआ मामूली विवाद पथराव में तब्दील हो गया. बीते दिनों भी बारात के दौरान हुए विवाद में चाकूबाजी और दो लोगों की हत्या की घटना सामने आई थी. मानक चौक थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर विवाद करने वाले और पत्थर फेंकने वाले आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है.