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रतलाम में युवक और नाबालिग का मिला कंकाल, हत्या या आत्महत्या, गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

जंगली जानवरों द्वारा शव को खाए जाने की वजह से युवती का शव कंकाल में बदल गया. हालांकि, घटनास्थल से मिले कपड़ों से युवती की पहचान हुई है. वहीं, मृतक युवक की पहचान 20 वर्षीय सुखराम पिता रमेश गणावा के रूप में हुई हैं. जो 14 दिन पहले एक नाबालिग युवती के साथ गुमशुदा हो गया था.

रतलाम: रावटी थाना क्षेत्र में सोमवार को 2 कंकालनुमा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव सेमलखेड़ी गांव के पास एक खेत में पड़े मिले. यहां जानवर के लिए चारा काटने गई एक महिला ने जब खेत के पास ये मंजर देखा तो चीखते हुए आसपास के लोगों को सूचना दी और फिर पूरे गांव में खबर तेजी से फैल गई. मामला प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या या हत्या का माना जा रहा है. पुलिस को मौके से जहरीले पदार्थ की शीशी भी मिली है.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है. इस दौरान घटनास्थल से जहरीले पदार्थ की एक शीशी भी मिली है. प्रेम प्रसंग में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, पुलिस सभी एंगल पर जांच में जुटी है. वहीं, नाबालिग युवती के कंकाल की पहचान के लिए डीएनए रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है. रतलाम मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के दौरान गुमशुदा हुए युवक और युवती के परिजन आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप के बाद विवाद को शांत करवाया गया है.

डीएनए रिपोर्ट का इंतजार

रावटी थाना पुलिस को जानकारी मिली थी कि सेमलखेड़ी गांव में दो शव मिले हैं. जिसमें से 1 शव कंकाल में बदल चुका है. जिसके बाद और फॉरेंसिक टीम जब मौके पर पहुंची तो एक युवक का क्षत-विक्षत शव मिला और कुछ दूरी पर एक कंकाल भी पड़ा था. कंकाल के पास मिले कपड़ों के आधार पर उसके नाबालिग युवती होने की आशंका जताई जा रही है.

हत्या या आत्महत्या गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस (ETV Bharat)

थाना में दर्ज थी गुमशुदगी की रिपोर्ट

पुलिस ने दोनों शवों को रतलाम मेडिकल कॉलेज भेजकर पोस्टमार्टम करवाया है. सैलाना एसडीओपी नीलम बघेल ने बताया, "मृतक युवक की पहचान सेमलखेड़ी गांव निवासी 20 वर्षीय सुखराम के रूप में हुई. युवक की पहचान पहने हुए कपड़ों के आधार पर की गई है. वहीं, कंकाल के पास मिले कपड़ों के आधार पर पुलिस को आशंका है कि यह उसी नाबालिग युवती का हो सकता है जिसकी गुमशुदगी रावटी थाना क्षेत्र में दर्ज करवाई गई थी."

एक दूसरे पर हत्या के आरोप

एसडीओपी ने आगे बताया, "कंकाल की पहचान की पुष्टि जांच और डीएनए टेस्ट के बाद ही हो सकेगी. हालांकि, दोनों के परिजन रतलाम मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने शवों की पहचान की है. इस दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके. दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हत्या करने के आरोप भी लगाए हैं."

बहरहाल रावटी थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है. दोनों शवों का डीएनए टेस्ट भी करवाया गया है. वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह का पता चल सकेगा.