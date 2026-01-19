ETV Bharat / state

इशारों-इशारों मे दुनिया को पढ़ा और जाना, दिव्यांग भाइयों ने संघर्ष से लिखी सफलता की कहानी

इसके बाद दोनों बच्चों को इंदौर स्थित मूक बधिर स्कूल में भर्ती करवाया. जहां रहकर दोनों भाइयों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और प्राइवेट नौकरी भी की. बड़े भाई रघुवीर को नौकरी हासिल करने में पहले सफलता मिली. इसके बाद उसके मार्गदर्शन में छोटे भाई जितेंद्र ने भी पढ़ाई पूरी कर शासकीय नौकरी हासिल की है. हालांकि दोनों भाई उनकी योग्यता के अनुसार चतुर्थ श्रेणी की जॉब से संतुष्ट नहीं है और भविष्य में बेहतर पद हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं."

दोनों भाई रघुवीर और जितेंद्र बचपन से ही बोल और सुन नहीं सकते हैं. इनके पिता सत्यनारायण कुमावत ने बताया कि "जब यह दो-तीन साल के हुए तो उनकी बीमारी के बारे में पता चला, लेकिन कोई उपचार नहीं मिल सका. गांव में दोनों मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी. कुछ दिनों तक सामान्य स्कूल में पढ़ने के लिए भी भेजा, लेकिन बच्चों का पढ़ पाना संभव नहीं था. बच्चों को पढ़ाने के लिए पिता सत्यनारायण दोनों को साइकिल पर बैठाकर रतलाम स्थित मूक बधिर स्कूल लाते थे, लेकिन रतलाम में भी केवल कक्षा तीसरी तक ही विशेष स्कूल की व्यवस्था थी.

इटावा माताजी के रहने वाले रघुवीर कुमावत और जितेंद्र कुमावत जिला कोषालय (District Treasury) और पशु चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं. कहने को वह भृत्य के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन दोनों ही अपने-अपने कार्यालय में सामान्य लोगों से बेहतर कार्य कर अपनी योग्यता का लोहा मनवा रहे हैं. दोनों भाई ग्रेजुएट हैं और कंप्यूटर शिक्षा में भी पारंगत हैं. इसीलिए दोनों सीपीसीटी (कंप्यूटर प्रवीणता प्रमाणन परीक्षा ) की तैयारी में जुटे हुए हैं. इसके साथ ही दोनों भाई रेलवे और अन्य प्रशासनिक नौकरी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं.

जो बचपन से बोल और सुन नहीं सकते हैं, लेकिन योग्यता और काम करने के मामले में वह किसी से कम नहीं है. यही नहीं दोनों भाई अपनी योग्यता के अनुसार अंतर विभागीय परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं. ताकि वह अपनी योग्यता के अनुसार पद हासिल कर सके.

रतलाम: यदि जिंदगी में कुछ करने का जज्बा हो तो कुदरत के द्वारा दी गई कमी भी आपकी ताकत बन जाती है और सफलता जरूर मिलती है. ऐसे ही ठोस इरादे और जज्बे की कहानी है रतलाम के दो दिव्यांग भाइयों की. जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर पढ़ाई की और शासकीय नौकरी भी हासिल की. सफलता की यह कहानी है रतलाम के छोटे से गांव इटावा माताजी के दो भाई रघुवीर और जितेंद्र कुमावत की.

पिता का संघर्ष और भाई का साथ मंत्र से पाई सफलता

बचपन से ही दिव्यांगता के साथ पैदा हुए दोनों भाइयों के लिए पिता सत्यनारायण कुमावत ने खूब संघर्ष किया. पिता का एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह बच्चों को शिक्षित बनाना है. इसके लिए पहले साइकिल से बच्चों को पढ़ने के लिए रतलाम ले जाना और बाद में मूक बधिर आश्रम इंदौर में भर्ती करवाने का कठोर कदम भी पिता ने उठाया. रघुवीर ने इशारों में बताया कि पिता ने उनकी पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया है. वहीं, शिक्षा से ही उनका जीवन बदल सकता है. जिसके लिए कड़ी मेहनत की.

वेलकम टू कराची फिल्म में किया अभिनय (ETV Bharat)

पैसों की कमी होने पर रघुवीर ने इंदौर में नौकरी भी की. रघुवीर ने बताया कि "पिता द्वारा दिए गए निर्देश कि भाई का साथ कभी नहीं छोड़ना का पालन करते हुए छोटे भाई जितेंद्र को भी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया और सरकारी नौकरियों के लिए प्रयास शुरू किए. छोटे भाई जितेंद्र ने भी दुभाषिया (इंटरप्रेटर) की मदद से बताया कि "पिता और बड़े भाई से उसे हमेशा प्रेरणा मिलती है. जितेंद्र का मानना है कि अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर वह और बेहतर पद हासिल कर सकता है और इसके लिए वह अंतर विभागीय व अन्य सरकारी नौकरियों के लिए भी तैयारी में जुटा हुआ है."

सामान्य लोगों से बेहतर कार्य करने की क्षमता

रतलाम जिला कोषालय में कार्यरत रघुवीर के सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी भी उसके काम की तारीफ करते हैं. सहायक ट्रेजरी ऑफिसर प्यार सिंह ने बताया कि "रघुवीर न सिर्फ उसका काम ईमानदारी के साथ करता है, बल्कि वह विभाग के टाइपिंग कार्य में भी मदद करता है. उसकी योग्यता के अनुसार वह जल्दी ही वर्ग तीन के लिए क्वालीफाई कर जाएगा." वहीं, पशु चिकित्सा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ नवीन शुक्ला ने भी बताया कि "जितेंद्र कुमावत की कार्य कुशलता सामान्य लोगों से भी बेहतर है. वह अपनी शैक्षिक और तकनीकी योग्यता से और बेहतर पद प्राप्त कर सकता है."

जितेंद्र कुमावत (ETV Bharat)

दोनों भाई एक्टिंग के शौकीन, वेलकम टू कराची फिल्म में कर चुके काम

रघुवीर कुमावत और जितेंद्र कुमावत अभिनय की कला में भी निपुण हैं. दोनों ही स्कूल के समय से ही नाटक और थिएटर में अभिनय करते रहे हैं. दोनों भाइयों को अरशद वारसी और जैकी भगनानी द्वारा अभिनीत फिल्म वेलकम टू कराची में छोटे-छोटे रोल करने का अवसर भी मिल चुका है. जितेंद्र इंदौर के रवींद्रनाथ टैगोर में आयोजित होने वाले नाटकों में हिस्सा लेता रहता है. यही नहीं दिव्यांगों की खेल स्पर्धा में भी दोनों भाई बेंगलुरु, दिल्ली, पंजाब और अहमदाबाद में हिस्सा ले चुके हैं.

रतलाम रघुवीर और जितेंद्र कुमावत (ETV Bharat)

चचेरी बहन बनी संवाद का माध्यम, दुभाषिए का निभाती है रोल

रघुवीर और जितेंद्र टैलेंटेड तो बहुत है, लेकिन उनकी दिव्यांगता कई बार संवाद करने में बाधा बनती है. ईटीवी भारत को दिए इंटरव्यू में दोनों भाई के संवाद को हम तक उनकी चचेरी बहन वंशिता कुमावत ने पहुंचाया है. वंशिता एक प्रोफेशन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है. जो जो मूक बधिरों और अन्य लोगों के बीच संवाद का कार्य करते हैं. वंशिका ने बताया कि "उसके दोनों चचेरे भाई बचपन से ही मूक बधिर हैं. उनसे साइन लैंग्वेज में बातचीत करते-करते इस विषय में ही करियर बनाने का निर्णय लिया. इसके बाद अब वह मूक बधिर स्कूल में पढ़ाने के साथ ही साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का कार्य करती है."

बहरहाल दोनों भाई अपनी दिव्यांगता को पीछे छोड़ लगातार कुछ नया सीखने और अपनी योग्यता के अनुसार पद हासिल करने के उद्देश्य में जुटे हुए हैं. जिस कार्य में उन्हें अपने पिता, परिवार और विभाग के अधिकारियों का भी सहयोग मिल रहा है.