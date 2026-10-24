रतलाम में होते-होते बची ग्वालियर जैसी घटना, रतलामी सेव की दुकान में घुसा महुए से भरा ट्रक
रावटी बाजार में दिल दहला देने वाली घटना, बाजार में अचानक ट्रक घुसा, जान बचाने दौड़े लोग. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 1:56 PM IST
रतलाम : रावटी में ग्वालियर के शीतला माता मंदिर जैसी बड़ी दुर्घटना होने से बच गई. यहां के व्यस्ततम बाजार क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रक नमकीन और मिठाई की दुकान में घुस गया. घटना के वक्त व्यापारी का पूरा परिवार दुकान में ही मौजूद था. गनीमत रही की ट्रक दीवार से टकराकर रुक गया अन्यथा परिवार के सभी लोग ट्रक की चपेट में आ जाते.
ट्रक में भरा था हजारों किलो महुआ, अचानक बाजार में घुसा
घटना शनिवार सुबह की है, जब महुआ से भरा हुआ एक ट्रक रावटी बस स्टैंड क्षेत्र में एक दुकान में जा घुसा. घटना के बाद बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने व्यापारी के परिवार को दुर्घटनाग्रस्त दुकान में से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. घटना की सूचना मिलने पर रावटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महुआ से भरा ट्रक जब्त कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है.वहीं, बड़ी मात्रा में महुआ के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े कागजों की जांच भी पुलिस कर रही है.
नहीं है बड़े वाहनों के निकलने की जगह
रतलाम के रावटी में बस स्टैंड और बाजार क्षेत्र में बेहद सकरी सड़क होने की वजह से हर दिन जाम लगने की स्थिति बनती है. इसी जगह साप्ताहिक हाट भी लगता है. इस व्यस्ततम क्षेत्र से बड़ी संख्या में बसें और लोडिंग ट्रक गुजरते हैं, जिसकी वजह से रहवासी और व्यापारी भी परेशान हैं. शनिवार सुबह महुआ से भरा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर स्थानीय सेव नमकीन व्यापारी मुकेश राठौड़ की दुकान में घुस गया. इस हादसे में पूरा परिवार बाल बाल बच गया.
आगे दुकान, पीछे मकान, जान आफत में आ गई
परिवार के प्रहलाद राठौड़ ने बताया, '' घर में आगे की तरफ नमकीन और मिठाई की दुकान है और पीछे पूरा परिवार रहता है. आज सुबह अचानक से जोरदार आवाज आई और एक ट्रक हमारी दुकान और घर में घुस गया. गनीमत रही कि यह हादसा दोपहर के समय नहीं हुआ अन्यथा दोपहर के समय यहां लोगों की भारी भीड़ रहती है, जिससे ग्वालियर जैसे कई लोगों की जान जा सकती थी. दुर्घटनाग्रस्त हुए ट्रक में बड़ी मात्रा में महुआ भरा हुआ था.''
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वहीं, रावटी थाना प्रभारी मनीष डावर ने बताया, '' आज सुबह एक दुकान में रिवर्स लेते समय एक ट्रक टकराने की सूचना मिली थी. जिस पर वाहन को जब्त कर पुलिस थाने पर लाया गया है. इसमें भरे हुए महुआ के बोरों को लेकर ट्रक ड्राइवर व मालिक से जानकारी ली जा रही है.''