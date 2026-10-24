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रतलाम में होते-होते बची ग्वालियर जैसी घटना, रतलामी सेव की दुकान में घुसा महुए से भरा ट्रक

ट्रक में भरा था हजारों किलो महुआ, अचानक बाजार में घुसा ( Etv Bharat )

रतलाम : रावटी में ग्वालियर के शीतला माता मंदिर जैसी बड़ी दुर्घटना होने से बच गई. यहां के व्यस्ततम बाजार क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रक नमकीन और मिठाई की दुकान में घुस गया. घटना के वक्त व्यापारी का पूरा परिवार दुकान में ही मौजूद था. गनीमत रही की ट्रक दीवार से टकराकर रुक गया अन्यथा परिवार के सभी लोग ट्रक की चपेट में आ जाते.

ट्रक में भरा था हजारों किलो महुआ, अचानक बाजार में घुसा घटना शनिवार सुबह की है, जब महुआ से भरा हुआ एक ट्रक रावटी बस स्टैंड क्षेत्र में एक दुकान में जा घुसा. घटना के बाद बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने व्यापारी के परिवार को दुर्घटनाग्रस्त दुकान में से सुरक्षित बाहर निकाल लिया. घटना की सूचना मिलने पर रावटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महुआ से भरा ट्रक जब्त कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है.वहीं, बड़ी मात्रा में महुआ के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े कागजों की जांच भी पुलिस कर रही है.