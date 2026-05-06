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अकाल मृत्यु के शिकार परिजन की यादें खास अंदाज में संजोकर रखते हैं आदिवासी

आदिवासी परंपरा के अनुसार अकाल मृत्यु या हादसे में दिवंगत हो चुके परिजन की आत्मा को संजोया जाता है. आदिवासियों का मानना है कि उन्हें याद रखने और पूजने पर उनके परिजन उन्हें आशीर्वाद देते हैं और हर परेशानी से रक्षा करते हैं. अलीराजपुर के ग्रामीण अंचल में गाते बनाने वाले कई शिल्पकार मौजूद हैं, जो दिवंगत हो चुके महिला या पुरुष की पत्थर पर हूबहू आकृति उकेर देते हैं.

रतलाम : पश्चिम मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल से गुजरते समय कई बार हम सड़क किनारे, खेत या घरों के बाहर खंबेनुमा पुरुषों और महिलाओं की आकृति उकेरी हुई प्रतिमाएं देखते हैं. यह कोई देवी-देवताओं की प्रतिमाएं नहीं, बल्कि आदिवासी लोगों के दिवंगत परिजनों के गाते (गात्या) हैं, जिन्हें वह पूजते हैं और गाते को ही अपने परिजन की रूह मानते हैं. आदिवासी समाज की यह अनोखी परंपरा कई सालों से चली आ रही है.

ग्रामीण क्षेत्रों और खासकर के आदिवासी अंचल में गाते यानी गात्या बैठाने की परंपरा है. सामाजिक कार्यकर्ता किशन सिंगाड़ ने बताया "ग्रामीण अंचलों में वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है कि यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए परिजन उनका गातियां बिठाते हैं. जहां विभिन्न तिथि त्योहार पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है और परिजन उनकी मूर्ति को देखकर उन्हें याद करते हैं. मान्यता है कि ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न रहते हैं और परिवार की हर मुसीबत से रक्षा करते हैं."

जहां व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसी जगह पर गाते बैठाते हैं (ETV BHARAT)

फोटो देखकर हूबहू आकृति उकेरते हैं

कई मामलों में जहां व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसी जगह पर गाते बैठा दिए जाते हैं. वहीं, कुछ लोग दिवंगत व्यक्ति की रूह को आमंत्रित कर अपने घर या खेत खलिहान में गाते के रूप में बिठाते हैं. फोटो देखकर उकेरते हैं. अलीराजपुर के नानपुर कस्बे में सड़क किनारे बनी शिल्पकार की दुकान पर गाते बनाने का काम चल रहा है. शिल्पकार माल सिंह बताते हैं "उनकी 4 पीढ़ियों से शिल्पकारी का काम चल रहा है. वह दिवंगत हो चुके लोगों की शक्ल और आकृति पत्थरों पर उकेरते हैं. दिवंगत व्यक्ति के कामकाज, शौक और रुचि की वस्तुओं को भी इस शिल्पकारी में शामिल किया जाता है. जैसे घोड़ा, बंदूक, तलवार और प्राकृतिक दृश्य जैसे सूरज और चांद, पेड़ हरियाली को भी गाते की शिल्पकारी में उपयोग किया जाता है."

फोटो देखकर पत्थर में आकृति उकरेने की कला (ETV BHARAT)

मृतक की पहचान को जीवित रखते हैं

शिल्पकार माल सिंह ने बताया "वह मृतक का फोटो देखकर पत्थर पर उसका चेहरा बना देते हैं. गाते में बनाई जाने वाली वस्तुएं मृतक व्यक्ति की पहचान को दर्शाते हैं." नानपुर गांव में अपने पिता का गातिया बनवाने पहुंचे शंकर भाभर ने बताया बताया "15000 में पिताजी का गातिया बनवाया है, जिसे वह अपने खेत पर स्थापित करेंगे. उनके लिए अब यह गातिया ही पिता की अंतिम स्मृति है, जिसे वह त्योहार पर पूजेंगे. इससे उनके पिता की रूह को शांति मिलेगी और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहेगा."