रतलाम के रावटी क्षेत्र में बच्चों में फैली खसरे की बीमारी, 5 गांव में मिले मीजल्स के लक्षण वाले मरीज

रतलाम: आदिवासी अंचल रावटी और बाजना क्षेत्र के कुछ गांवों में खसरे से प्रभावित मरीज मिले हैं. यहां देवला, बरखेड़ा और अमरपुरा गांव में एक के बाद एक दो दर्जन बच्चों में मीजल्स के लक्षण दिखाई दिए हैं. बच्चों के चेहरे और शरीर पर लाल रंग के दाने उभर आए हैं और बच्चे बुखार से भी पीड़ित हैं.

बीमारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम इन गांव में पहुंचकर घर-घर सर्वे कर रही है. वहीं, सीएमएचओ डॉ. संध्या बेलसरे ने वैक्सीनेशन का टारगेट पूर्ण नहीं करने वाली एएनएम और सीएचओ पर कार्रवाई भी की है. गौरतलब है कि इन गांव में जागरूकता में कमी और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते टीकाकरण कार्यक्रम ही पूरा नहीं हो सका था. अब खसरे यानी मीजल्स की बीमारी एक दो गांव से बढ़कर आधा दर्जन गांवों में फैल गई है.

टिका नहीं लगने से आदिवासी अंचलों में फैली मीजल्स (ETV Bharat)

क्या है खसरा यानी मीजल्स की बीमारी

खसरा यानी मीजल्स की बीमारी तेजी से फैलने वाला संक्रामक रोग है. इसके लक्षण कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले बच्चों में अधिक दिखाई देते हैं. जिसमें तेज बुखार आना, खांसी होना और शरीर पर लाल रंग के दाने उभर आना जैसे लक्षण मरीज में दिखाई देते हैं. इलाज नहीं करवाने या लापरवाही बरतने पर यह बीमारी दिमाग में सूजन, अंधापन सहित जानलेवा भी साबित हो सकती है.

आदिवासी अंचल में बीमारी फैलने की बड़ी वजह

आदिवासी अंचल में टीका लगवाने के प्रति जागरूकता में कमी है. वहीं, इस बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर लोग इसे माताजी निकलना समझते हैं और उपचार नहीं करवाते हैं. संक्रामक बीमारी होने की वजह से यह तेजी से फैलती है. रतलाम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संध्या बेलसरे ने बताया, "बाजना विकासखंड के कुछ गांव में मीजल्स के लक्षण संबंधित मरीज मिले हैं. जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों को इस गांव में सक्रिय किया गया है. घर-घर सर्वे कर बच्चों को उपचार देने के साथ ही टीकाकरण के लिए बाकी रह गए बच्चों को वैक्सीन भी लगाए जा रहे हैं."

बहरहाल, रतलाम के बाजना विकासखंड के आधा दर्जन गांवों में मीजल्स के लक्षण वाले करीब दो दर्जन मरीज सामने आए हैं. जिसमें 3 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं. जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग के महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और सीएमएचओ से लेकर एएनएम तक फील्ड में उतरकर बीमारी की रोकथाम में लगे हुए हैं.