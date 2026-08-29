ETV Bharat / state

रतलाम में करोड़ों की हॉस्टल बिल्डिंग बनकर तैयार, 3 महीने से विभागों की खींचतान में पिस रहे छात्र

2 करोड़ रुपए की लागत से आदिवासी बालकों के लिए रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में पीपल खूंटा और रतलाम शहर क्षेत्र में बिबड़ोद रोड पर आश्रम भवन बनकर तैयार हैं . जिनकी क्षमता 50-50 छात्रों की है. भवन निर्माण की एजेंसी लोक निर्माण विभाग की पीआईयू (परियोजना कार्यान्वयन इकाई) थी. भवनों का निर्माण पूर्ण करने के बाद पीआईयू द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग को दोनों बिल्डिंग सुपुर्द की गई. लेकिन करीब वह 3 महीने बीत जाने के बाद भी इन छात्रावासों में बच्चों को शिफ्ट नहीं किया गया है.

रतलाम: आदिम जाति कल्याण विभाग के अफसरों की मनमर्जी और लेट लतीफ की वजह से शासकीय राशि का अपव्यय हो रहा है. रतलाम जिले में करीब 2 करोड़ रुपए की राशि से आदिवासी छात्रों के लिए बनाए जाने वाले आदिम जाति आश्रम भवन बनकर तैयार हो चुके हैं. विभाग को दोनों भवन हैंडओवर किए जा चुके हैं लेकिन फिर भी पिछले 3 महीनों से आदिम जाति कल्याण विभाग किराए के 2 भवनों के लिए 30-30 हजार का किराया दे रहा है.

आदिम जाति कल्याण विभाग और पीआईयू विभाग की रस्साकशी (ETV Bharat)

किराए के 2 भवनों का किराया है 60 हजार रुपए महीना

3 महीने पहले विभाग को रतलाम ग्रामीण के पीपलखूंटा और रतलाम शहर के बिबड़ोद रोड के आश्रम भवन का हैंडओवर भी मिल चुका है. बावजूद इसके आदिवासी बालक छात्रावासों को किराए के भवनों में ही संचालित किया जा रहा है. जहां करीब 30-30 हजार रुपए महीने का किराया दोनों बिल्डिंग के लिए खर्च किया जा रहा है जबकि आदिम जाति आश्रम भवन महीनों पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं.

पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने कहा अब तक नहीं मिली कोई शिकायत (ETV Bharat)

'हॉस्टल में निर्माण संबंधित हैं कई खामियां'

रतलाम में आदिम जाति कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त प्रियंका राय ने बताया, "दोनों बिल्डिंग का हैंडओवर मेरे पूर्व के अधिकारियों द्वारा लिया गया था. मौके पर निरीक्षण करने पर निर्माण संबंधित कई खामियां पाई गई. जिसकी वजह से बच्चों को अभी इन बिल्डिंगों में शिफ्ट नहीं किया गया है. रतलाम शहर के पास वाली बिल्डिंग के परिसर में निर्माण ठेकेदार द्वारा बड़ा सा गड्ढा छोड़ दिया गया है. जहां गड्ढे में पानी भरने पर हादसा होने की संभावना है. इस संबंध में पीडब्ल्यूडी की निर्माण एजेंसी से चर्चा की जा रही है."

हॉस्टल में निर्माण संबंधित कई कमियों का विभाग का आरोप (ETV Bharat)

'आदिम जाति कल्याण विभाग से नहीं मिली कोई शिकायत'

इस मामले में पीआईयू के सीनियर इंजीनियर सचिन हरित ने बताया, "जिले में दोनों जगह बने भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करने के बाद विधिवत आदिम जाति कल्याण विभाग को सुपुर्दगी की दी गई थी. जबकि निर्माण में किसी प्रकार की कमी या निर्माण अधूरा होने संबंधित कोई जानकारी आज दिनांक तक हमारे विभाग में नहीं दी गई है. वहीं, किसी भी बिल्डिंग में निर्माण पश्चात आने वाली समस्या का समाधान तत्काल किया जाता है."

किराए के 2 भवनों का किराया है 60 हजार रुपए महीना (ETV Bharat)

इस मामले में आदिवासी समाज के नेता किशन सिंगाड़ ने कहा, "आदिवासी बालकों को मजबूरी में कम जगह वाली किराए की पुरानी बिल्डिंग में रहना पड़ रहा है, जहां बच्चों को बारिश के दौरान कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है."