आदिवासी लोकगीत और सत्संग की अनोखी प्रतियोगिता, ट्राइबल वाद्य यंत्रों के साथ 16 टीमों उतरीं

रतलाम में आदिवासी वाद्य यंत्रों की जबरदस्त जुगलबंदी के साथ भजनों और लोकगीतों की प्रस्तुति दी. आदिवासी अंचल की प्रतिभाओं को मिला मंच.

Ratlam tribal folk song competition
आदिवासी लोकगीत और सत्संग की अनोखी प्रतियोगिता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 9:48 AM IST

2 Min Read
रतलाम: रतलाम के नए सांस्कृतिक और साहित्यिक गुलाब चक्कर में मंगलवार को एकल अभियान के तत्वावधान में भव्य सत्संग एवं लोकगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में जिले भर से आई भजन मंडलियों ने धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित जनजाति भजनों की प्रस्तुति देकर हर किसी का मन मोह लिया.

खास बात यह रही की आदिवासी अंचल से आई 16 टीमों ने प्रचलित आदिवासी वाद्य यंत्र ढोलक, तंबूरा, मंजीरा और मांदल जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हुए सुंदर प्रस्तुतियां दी हैं. प्रतियोगिता का उद्देश्य जनजाति क्षेत्रों में हिंदू संस्कृति, संस्कार,आध्यात्मिक जागरूकता और लोकगीत और भजनों को बढ़ावा देना है. प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टीमों को पुरस्कृत भी किया गया. इस मौके पर शहर की साहित्यिक एवं संगीत क्लास से जुड़ी हुई हस्तियां भी मौजूद रहीं.

रतलाम में आदिवासी वाद्य यंत्रों की जबरदस्त जुगलबंदी (ETV Bharat)

राम कृष्ण के भजनों के साथ लोकगीतों की भी प्रस्तुति

यह अनोखी प्रतियोगिता रतलाम के प्रसिद्ध गुलाब चक्कर में बनाए गए साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुति मंच पर आयोजित हुई है. आदिवासी अंचलों में इन भजन मंडलियों के माध्यम से संगीत की प्रतिभाएं निखर कर सामने आ रही हैं. एकल अभियान के तत्वावधान में रतलाम में संस्कार शिक्षा के माध्यम से प्रतिभाओं को यह मंच उपलब्ध करवाया गया है जहां आदिवासी अंचल से आई हुई 16 टीमों ने हिस्सा लिया है.

Ratlam tribal folk song and satsang
राम कृष्ण के भजनों के साथ लोकगीतों की भी प्रस्तुति (ETV Bharat)

देसी वाद्य यंत्रों की जबरदस्त जुगलबंदी के साथ ही भजनों और लोकगीतों की प्रस्तुति देखने के लिए हर कोई यहां रुक गया. कार्यक्रम के बारे में मांगीलाल खराड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि "आदिवासी अंचल की प्रतिभाओं को मौका देने और क्षेत्र में हिंदू संस्कृति, संस्कार एवं आध्यात्मिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है. इस प्रतियोगिता में बाकायदा निर्णायक मंडल द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीमों का निर्णय दिया गया, जिसमें सुशीला व्यास सेवा निवृत प्राचार्य संगीत विद्यालय, मीनाक्षी अग्रवाल, शीला खंडेलवाल सहित स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.

बहरहाल रतलाम में हुए इस अनोखे आयोजन की सफलता के बाद आयोजनकर्ता प्रदेश स्तरीय आयोजन करवाने के बारे में भी विचार कर रहे हैं. ग्रामीण अंचलों से आए भजन मंडली के कलाकारों ने इस मंच पर एक से एक मनमोहक प्रस्तुतियां दीं हैं जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे.

