रतलाम पुलिस के लिए सिरदर्द आदिवासी प्रथा, भांजगड़ा से संगीन अपराधों में हो जाता है समझौता

रतलाम में आदिवासी समाज की अपनी कोर्ट और कचहरी, भांजगड़े की प्रथा पर नहीं लग रहा अंकुश. पुलिस के लिए सिरदर्द बनी भांजगड़ा प्रथा.

रतलाम पुलिस के लिए सिरदर्द आदिवासियों की प्रथा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 8:42 PM IST

Updated : October 22, 2025 at 8:52 PM IST

रतलाम: आदिवासी अंचल में आदिवासी समाज की अनोखी परंपरा रतलाम पुलिस के लिए सरदर्द बन गई है. यहां किसी भी विवाद में होने वाले भांजगड़े (समझौते) और इसके ऐवज में ली जाने वाली रकम को लेकर होने वाले विवादों से पुलिस भी परेशान है. जमीन या संपत्ति संबंधित विवाद से लेकर हत्या और दुष्कर्म के मामलों में भी यहां सामाजिक स्तर पर भांजगड़े की प्रथा चल रही है. ऐसे में कई संगीन अपराध करने वाले अपराधी सजा पाने से बच रहे हैं. वहीं, भांजगड़े की वजह से आदिवासी अंचलों में भी विवाद और इसके दुरुपयोग हो रहा है.

भांजगड़ा परंपरा को लेकर ताजा विवाद बाजना थाना क्षेत्र के कुपड़ा चरपोटा गांव में सामने आया है. जहां 4 महीने पहले एक युवक द्वारा आत्महत्या कर लेने के मामले में उसके परिजन पुलिस को शिकायत करने के बजाय गांव के जिस परिवार पर उन्हें शक है, उसी के घर पर पहुंच कर भांजगड़े की 5 लाख रुपए की राशि की मांग कर रहे हैं. जिसकी शिकायत अब बाजना पुलिस थाने पर दर्ज की गई है.

रतलाम के आदिवासी युवकों की पहल (ETV Bharat)

फरियादी रितु खराड़ी ने बताया कि "शांतु खराड़ी के बेटे रमेश ने 4 महीने पहले किसी कारण से आत्महत्या कर ली थी. जिसका दोषी शांतु और उसका परिवार मुझे मानते हैं और दीपावली के दिन भांजगड़े के 5 लाख रुपए की मांग कर मुझसे विवाद किया और मारपीट कर घर पर भी तोड़फोड़ की है."

क्या है यह भांजगड़ा परंपरा

भांजगड़ा यानी समझौता होता है. आदिवासी समाज में होने वाले किसी भी विवाद या अपराध के बाद पुलिस थाने या कोर्ट कचहरी की बजाय भांजगड़ा होता है. जहां दोनों पक्ष समाज के पटेल या तड़वी के माध्यम से समझौता करते हैं और निर्धारित की गई राशि और रकम का आदान-प्रदान करते हैं. इसके बाद थाने पर की गई शिकायत या कोर्ट में किया गया मुकदमा वापस ले लिया जाता है, लेकिन इस प्रथा का नकारात्मक पक्ष यह है कि दुष्कर्म पीड़ित और हत्या जैसे संगीता अपराध से पीड़ित परिवार को न्याय ही नहीं मिल पाता है.

रतलाम आदिवासियों की भांजगड़ा प्रथा (ETV Bharat)

स्थानीय एडवोकेट और आदिवासी युवा संगठन के पदाधिकारी दिनेश माल ने बताया कि "भांजगड़ा परंपरा आदिवासी अंचल में बहुत पहले से प्रचलित है. हालांकि समय के साथ अब इसमें विकृति आ गई है. अन्यथा यह प्रथा एक तरह से पंच परमेश्वर वाले सिद्धांत पर काम करती थी. जिसमें समाज के 5 वरिष्ठ जन मिलकर लोगों का छोटा-मोटा विवाद सुलझा दिया करते थे. जैसे जमीन, संपत्ति और सामान्य पारिवारिक विवाद आदि. इस व्यवस्था को आदिवासी समाज के लोग बहुत मानते भी थे, लेकिन कालांतर में इस प्रथा ने दूसरा ही रूप ले लिया है.

अब चोरी, लूट, डकैती, हत्या और दुष्कर्म के संगीन मामलों में भी भांजगड़ा हो जाता है. जिससे दोषियों को सजा नहीं मिलती है और पीड़ित व्यक्ति को भी सही मायने में न्याय नहीं मिल पाता है. वहीं, भांजगड़े के रूप में इतनी राशि की मांग की जाती है कि पूरा परिवार ही कर्ज में डूब जाता है. वहीं, इस राशि में से मध्यस्थता करने वाले भी अपना कमीशन लेते हैं."

भांजगड़ा पुलिस के लिए भी है सरदर्द

रतलाम अंचल के बाजना, शिवगढ़, रावटी, सैलाना थाना क्षेत्र में भांजगड़े के सर्वाधिक मामले सामने आते हैं. ऐसे में पुलिस अपराध होने पर प्रकरण तो दर्ज कर लेती है, लेकिन इस आपसी समझौते वाली प्रथा के चलते न्यायालय में आरोपियों के विरुद्ध अपराध साबित नहीं कर पाती है. कई बार तो हत्या और दुष्कर्म जैसे संगीन अपराधों में भी पुलिस को विचित्र स्थितियों का सामना करना पड़ता है. भांजगड़े की वजह से पीड़ित और गवाह भी अपने बयान बदल देते हैं.

भांजगड़ा प्रथा से में होता है समझौता (ETV Bharat)

ये प्रथा कानूनी रूप से मान्य नहीं

सैलाना एसडीओपी नीलम बघेल ने बताया कि "यह प्रथा कानूनी रूप से मान्य नहीं है और थाने पर आने वाले हर पीड़ित की सुनवाई करना और न्याय दिलवाना पुलिस का कर्तव्य है, लेकिन इस कुप्रथा की वजह से कई बार पुलिस को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. हालांकि पुलिस इस मामले में लोगों को जागरूक करने का कार्य भी जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से करती है."

बहरहाल इस कुप्रथा को बंद करने और समाज को जागरूक करने का बीड़ा शिक्षित आदिवासी युवाओं ने उठाया है. आदिवासी क्षेत्र से जनप्रतिनिधि कमलेश्वर डोडियार, शरद डोडियार, केशु निनामा, दिनेश माल जयस कार्यकर्ताओ ने उठाया है. वहीं समाज के शिक्षित लोग भी इस कुरीति को लेकर समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं.

